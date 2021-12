Švéd z Minsku probudil Spartu. Přinesl jsem pozitivní energii, říká

Jeho příchod zapříčinilo osm duelů bez výhry. Sparta, několik let marně pokukující po titulu, se dostala do spirály matných výkonů a hledala pomoc jinde. Našla ji až ve Vladivostoku, odkud dorazil švédský obránce Maxim Matuškin. Povědomé jméno? Jeho otec reprezentoval Bělorusko na dvou zimních olympiádách. „S odstupem času si přeji, abych byl v té době o něco starší. Abych si dovedl víc užít fakt, že táta hraje na olympiádě,“ řekl Matuškin junior.

Příchod Maxima Matuškina do Sparty na začátku listopadu byl nádherným příkladem rozvětvených hokejových vazeb, které se za dobu trenérských nebo hráčských kariér získají. V případě pražského celku jde o angažmá trenéra Josefa Jandače v ruské KHL, kde necelé dva ročníky působil. Vedl tehdy i Matuškina a konexe zúročil v době, kdy se Sparta zmítala ve výsledkovém pekle.

„Ale nebylo to tak snadné, že by mi jen Josef zavolal a bylo to,“ směje se jednatřicetiletý obránce. „O zájmu jsem se dozvěděl od agenta. Vlastně jsem dlouho neváhal, bylo to rychlé rozhodnutí. Zároveň jsem věděl, kde se Sparta nachází, když jsem přišel. Kluci procházeli sérií porážek,“ okomentoval zákulisí přestupu. „Ale člověk to nevnímá, protože dorazí z jiného prostředí. Snažil jsem se přinést pozitivní energii,“ popsal první dny v nové kabině.

Maxim Matuškin ve Spartě Zápasy 10 Body 9 (3+6)

Zlepšené výsledky týmu nelze samozřejmě spojovat pouze s novou tváří, nicméně z desíti utkání s Matuškinem v sestavě Sparta šest ovládla. Pozitivní energie zafungovala ihned. A nejen ze strany švédského zadáka směrem k týmu. „Upřímně, miluji život v Praze. Nádherné město, užívám si to já i celá rodina. Hrálo to velkou roli i při mém rozhodování, zda nabídku přijmout,“ rozplýval se.

O městě a Spartě navíc získával informace předem. „Už jsem znal krajana Erika Thorella. A znám se i s Andrejem Nestrašilem z Třince. Hráli jsme spolu, jsme přátelé. I naše ženy se znají. Setkali jsme se i v Praze. Je to velmi vtipný chlap, člověk se s ním nenudí. Problém je jen v tom, že hraje ve špatném klubu. (směje se) Nejsme v kontaktu denně, ale fandím mu. Když jsem přijel, tak jsem chtěl rady ohledně restaurací nebo toho, kde bydlet,“ shrnul své znalosti před příletem.

Zdaleka nejzajímavější je však Matuškinův rodinný původ. Je spojený se změnami v Evropě na konci posledního tisíciletí a také s hokejovým uměním. „Můj otec hrál hokej v Sovětském svazu. Když se Svaz rozpadl, dostal v roce 1993 nabídku ze Švédska, kterou využil. Celá rodina to tam milovala a rozhodla se zůstat. Od té chvíle tak žiji ve Švédsku. Ano, narodil jsem se v Minsku, ale otcovy hokejové schopnosti zapříčinily, že je ze mě dnes Švéd,“ řekl k rodinným kořenům.

Na původ otce Igora nezapomíná. Tím spíš, že ho v dospívání úspěchy běloruské reprezentace silně ovlivnily. Celek, který reprezentoval i Matuškinův otec, totiž na zimních olympijských hrách v Salt Lake City v roce 2002 vybojoval největší úspěch v historii postsovětské republiky. Bělorusko tehdy ve čtvrtfinále senzačně vyřadilo paradoxně právě Švédsko a skončilo čtvrté.

„Pamatuji si na to. Sledoval jsem ty zápasy s mamkou. Pochopitelně jsem byl v letech 1998 a 2002 velmi mladý, ale bylo to super. Ale v tom věku jsem tak úplně nerozuměl, co to vlastně znamená,“ zavzpomínal na otcovy úspěchy. Mimochodem, i dnes si od něj bere rady. „Máme dodnes velmi dobrý vztah, často si voláme. Samozřejmě, hodně se bavíme o hokeji,“ uzavřel Matuškin s úsměvem.