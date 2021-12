SESTŘIHY: Dynamo vyhrálo pošesté v řadě. Olomouc loupila na Spartě

Dvougólový Burian předčil dvě trefy Buchteleho

Sparťané měli skvělý start a už po 31 sekundách vedli, když se k odraženému kotouči dostal Buchtele a snadno ho uklidil do branky střežené Lukášem. Domácí si však vedení užili jen krátce - už na začátku čtvrté minuty vyrovnal Bambula, který vzal na sebe přečíslení dva jednoho s Nahodilem a prostřelil Machovského parádní ranou pod horní tyčku.

Pražané pak hráli dvě přesilovky, nebezpeční byli hlavně při té druhé, kterou si přenesli do druhé třetiny, ale Lukáš chytal skvěle a hosty držel. Ve 27. minutě však na něho našel recept podruhé Buchtele a vrátil vedení na stranu domácích.

Pár sekund nato si vyzkoušeli hru v početní výhodě i Olomoučtí, ale bez úspěchu. Po polovině duelu neproměnil dobrou šanci k navýšení náskoku Horák, na druhé straně pálil ve 34. minutě z kruhu Burian a procedil puk za Machovského - 2:2. Odpovědět se snažili Thorell a Matuškin, jenže Lukáš byl pozorný.

Přestože domácí měli aktivnější nástup do třetí části, ve 43. minutě opět inkasovali. Nahodil se nejlépe zorientoval po závaru před Machovským a převážil misky vah na stranu Hanáků. Na konci 54. minuty měli Pražané po Kuncově prohřešku šanci na vyrovnání, ale zápas zachránili až v závěrečné hře bez gólmana, když se v čase 59:36 prosadil Pavelka.

Prodloužení nerozhodlo a vítěze tak musely určit až samostatné nájezdy. V nich měl hlavní slovo Káňa. Nejprve uspěl jako první ze všech exekutorů, po vyrovnání Buchteleho svůj pokus proměnil i jako poslední, když dokončoval šestou sérii po neúspěšném nájezdu domácího kapitána Řepíka.

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 3:4sn. Káňa trefil hostům druhý bod, dva góly Buchteleho nestačily

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:31. Buchtele, 26:44. Buchtele, 59:36. T. Pavelka Hosté: 03:03. Bambula, 33:43. Burian, 42:49. Nahodil, . J. Káňa Sestavy Domácí: Machovský (Salák) – Matuškin, M. Jandus, A. Polášek (A), Mikliš, Radek Jeřábek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – Buchtele, Sobotka (A), Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – M. Forman, J. Konečný, Z. Doležal – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Lukáš (Mokry) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Klimek, J. Knotek (A), Kusko – Strapáč, P. Kolouch, Michal Kunc – Burian, Nahodil, Bambula – Navrátil. Rozhodčí Horák, Hejduk – Ondráček, Hynek. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000. diváků

Čerešňákovo nahození zmrazilo Oceláře

Třinec byl od začátku aktivnější a vypracoval si několik gólových šancí. Musil ale netrefil v dobré pozici puk ideálně a sjel mu, po střele Hrni zvonila v přesilové hře tyčka a Růžička v přečíslení dva na jednoho jen vyprášil Pavlátovu výstroj.

Hosté otevřeli skóre ve 24. minutě z přesilové hry po jednoduché akci. Bulíř z pravé strany střílel a Mertl doklepl puk do opuštěné branky. Obhájce titulu dělily v dalším průběhu druhé třetiny dvakrát od vyrovnání centimetry - střely Nestrašila a Doudery, která byla možná ještě tečovaná Marcinkem, zastavila branková konstrukce.

Plzeň překombinovala v polovině utkání brejk tři na jednoho a při vlastní početní výhodě inkasovala z hole Kundrátka. Třinec si při gólu vybral předchozí smůlu. Zkušený obránce promarnil možnost ke střele a dostal se za brankovou čáru, ale zkusil zasunout puk u levé tyčky a do sítě si jej srazil Čerešňák. Nebezpečnější domácí mohli vzápětí překlopit skóre a někteří fanoušci už při dorážce Marcinka do odkryté branky slavili gól, ale předčasně.

Oceláři přidali druhou branku až padesát sekund od startu třetí třetiny, dělovkou od modré čáry se prosadil Kundrátek. V dalším střídání mohl z brejku dva na jednoho vyrovnat Bulíř, který zblízka ztroskotal na Kacetlovi. Stejný hráč ale zanedlouho upravil na 2:2 střelou zpoza levého kruhu. Gólu předcházela na druhé straně tyč Chmielewského, který nastupoval v první formaci domácích.

Když už se zdálo, že zápas spěje do prodloužení, tak Čerešňák po vyhraném vhazování ve středním pásmu nahodil puk na domácí branku a Kacetlovi propadl mezi betony.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Neodehráli jsme vůbec špatné utkání. Kluci hráli a pracovali velmi dobře, vytvořili si spoustu šancí. Hodně jsme toho neproměnili, trefili jsme i několik tyček. Štěstí se k nám nepřiklonilo. A když jsme dali gól na 2:1, tak jsme vzápětí dostali na 2:2. Ale hráčům nemám co vytknout. Tlačili se do Plzně, která dobře bránila a hrála jednoduše ve svém pásmu. Zápas nás stál hodně sil, ale bohužel nemáme ani bod. Tu situaci (rozhodující gól zpoza obranné modré čáry Plzně) jsem pořádně neviděl, něco jsem říkal bekům. Ale stane se, odehráli jsme smolný zápas.“

Miloš Říha ml. (Plzeň): „Utkání bylo velice těžké, soupeř je kvalitní a ne náhodou se v tabulce nachází, kde se nachází. Přijeli jsme s cílem hrát svůj hokej a odvézt vítězství, což se nám podařilo, byť se nerodilo vůbec jednoduše. Ve druhé třetině jsme se dostali pod velký tlak, paradoxně jsme z něj vytěžili branku v přesilovce na 1:1. Soupeři jsme darovali vyrovnání, což s námi trošičku zatřáslo a soupeř na začátku třetí třetiny odskočil. Dá se říci, že šel do vedení zaslouženě. Důležité - a asi rozhodují - bylo, že jsme následně vyrovnali na 2:2. Potom byly šance na obou stranách, byť domácí byli aktivnější ve střelbě a měli jsme mnohdy i štěstí. Několikrát nás zachránila v zápase branková konstrukce. Vrátily se nám dva body, o které jsme neprávem přišli v Pardubicích, šťastným gólem v závěru. Asi nikdo nečekal, že to propadne. Klukům chci poděkovat, že hráli obětavě a neovlivnila je ztráta zápasu v Pardubicích.“

SESTŘIH: Třinec - Plzeň, 2:3. Kacetlova minela v závěru zápasu stála body pro jeho tým

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:23. Kundrátek, 40:50. Kundrátek Hosté: 23:30. Mertl, 42:55. Bulíř, 59:47. Čerešňák Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Chmielewski, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Kofroň. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Čerešňák (C), L. Kaňák, Jiříček, Graňák, Budík, Kvasnička, Kremláček – J. Dufek, Mertl (A), Dzierkals – Schleiss (A), Bulíř, F. Suchý – M. Lang, G. Thorell, Blomstrand – F. Přikryl, Adamec, Malát. Rozhodčí Šír, Ondráček – Ganger, Rampír Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 1000 diváků

Bek Strejček rozhodl trefou v oslabení

Litvínovský útočník Hübl, který nastoupil do svého 1250. utkání v extralize, byl již po 69 sekundách vyloučený, hosté ale přesilovou hru nevyužili. Brankář Godla si poradil i s dvojící nebezpečných dorážek Klapky. Ze strany Severočechů střílel v 6. minutě nebezpečně Hrbas, Kváča si s jeho pokusem poradil.

Domácí postupně zvyšovali aktivitu, liberecký gólman byl však pozorný. V 17. minutě už kapituloval a při liberecké přesilovce. Obránce Stejček zachytil rozehrávku soupeře, svůj brejk zakončil střelou mezi betony a připsal si první gól v sezoně.

Ve druhé třetině si mohla Verva pomoct v přesilových hrách, ani jeden ze čtyř prohřešků soupeře proti pravidlům nevyužila. Ve 25. minutě měl ideální šanci zvýšit vedení Litvínova Jarůšek, trestné střílení nařízené za Jelínkův faul na Stříteského ale nevyužil. Kváča jeho střelu vyrazil.

Na začátku třetí části se Tygrům podařilo domácí na dlouhou dobu uzavřít v obranném pásmu bez možnosti vystřídat, vyrovnávacím gólem však svůj tlak nezakončili. Hosté se tlačili do útoku, domácí ale hrozili z protiútoků a čekali na svou šanci. A v 53. minutě se jim podařilo zvýšit vedení, když Svoboda pohotově dorazil Irvingovu střelu od modré čáry.

Hosté se poté snažili ještě zápas zdramatizovat, jejich tlak a power play ale zkrátilo Klapkovo vyloučení.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „Byl to vyrovnaný zápas a bylo to kdo s koho. Povedlo se nám dát v oslabení, kdy jsme ujeli, první gól. Liberci moc nešly přesilovky, nám nešly už vůbec. Ještě jsme si vyhazovali puky z pásma. Podařilo se nám dát gól na 2:0 a celkově to byl od kluků perfektní výkon, jak bránili. Dokázali si, že když budou takhle pracovat, umí hrát i proti tak silným mužstvům jako je Liberec. Takový výkon bychom ale měli potvrdit v dalších zápasech. Z předešlého utkání ve Zlíně jsme zklamaní, je to takové nahoru dolů.“

Patrik Augusta (Liberec): „Jsem zklamaný, že jsme nenavázali na zlepšený výkon z posledních dvou zápasů s Vítkovicemi a Hradcem. Dnes rozhodla naše slabá produktivita - nevytvořili jsme si ani moc šancí - a naše přesilová hra, ve které jsme si nepomohli a ještě navíc jsme v ní obdrželi gól.“

SESTŘIH: Litvínov - Liberec 2:0. Verva opět zabrala, čisté konto pro Godlu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:02. Strejček, 52:02. P. Svoboda Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Hrbas, Strejček, Demel, Stříteský, O. Baláž – M. Chalupa, Estephan, P. Svoboda – P. Straka (A), V. Hübl (C), Jarůšek – Kudrna, Sukeľ, F. Lukeš (A) – Zygmunt, Gerhát, Jurčík. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Štibingr, M. Ivan, Kolmann, Derner, J. Šedivý – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva 1000 diváků

Paulovič třemi body řídil výhru Dynama

Domácí nastoupili ve speciálních dresech, které následně půjdou do aukce, jejíž výtěžek připadne stejně jako již v minulých letech místní Klaudiánově nemocnice.

Skóre otevřeli Pardubičtí, když se v šesté minutě prosadil po vyhraném buly Říčka. Vyrovnání přišlo hned za minutu. Na trestné lavici seděl Camara a první přesilovku zápasu zužitkoval přesnou střelou Pospíšil. Spokojenější šli ale do kabin hosté, když se dvě minuty před koncem třetiny prosadil střelou z levého kruhu Kolář.

I vstup do druhé části měli lepší hosté. Po 93 vteřinách se totiž prosadil dorážkou na brankovišti Paulovič a bylo to už o dvě branky. Ve 33. minutě bylo v hostujícím táboře ještě veseleji. Bruslaři ztratili puk na své modré čáře, po přisunutí Hecla se k němu dostal Blümel a napálil puk do branky. Pro Hecla šlo o třetí nahrávku v utkání.

Poslední slovo druhého dějství ale měla nakonec Mladá Boleslav, když na 2:4 snížil svou první brankou v české extralize finský obránce Lintuniemi.

Mladoboleslavští se ve třetí třetině hnali za dalšími góly, ale z tlaku větší šance nepřicházely. A když už se přece jen nějaká urodila, byl na místě připravený brankář Klouček.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 2:4. Dynamo slaví pošesté v řadě, dařilo se Paulovičovi s Heclem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:25. Pospíšil, 37:46. Lintuniemi Hosté: 05:04. Říčka, 17:57. J. Kolář, 21:33. Paulovič, 32:34. Blümel Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kotala, O. Najman, P. Kousal – Pospíšil, Fořt, Kantner – Lunter, Adam Raška I, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, Nakládal (C), O. Vála, J. Kolář (A), J. Zdráhal – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Cienciala, Matýs – Hecl, Paulovič, Blümel – Kaplan, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Lacina, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 837 diváků

Démon Lakatoš řídil demolici Energie

Úvod utkání naznačil, že by to rozjetý domácí celek nemusel mít zase úplně snadné. Uplynulo jen 147 sekund a hostující Kohout otevřel skóre: poté co se k němu šťastně vrátila od protihráče Kaluse zblokovaná přihrávka, mohl z voleje vypálit mimo dosah překvapeného Stezky.

Domácí přebírali taktovku, ale Bukarts po úniku s Hruškou nechal vyniknout Novotného. Teprve v 19. minutě si Flick na brankovišti udělal prostor a bekhendem doklepl za Novotného střelu Lakatoše. Vítkovický Kanaďan si po dlouhé zdravotní pauze ve druhém startu po návratu zapsal gól.

Nástup do druhé třetiny ovládly Vítkovice. Vhod jim přišlo vyloučení hostujícího Dlapy, při němž se usadili v pásmu a v čase 20:32 se po Krenželkově přihrávce ze strany volejem přesně do puku opřel Bukarts.

Ačkoliv vzápětí Vítkovice po nepřehledné situaci u jejich brány zachránila zřejmě tyčka, ve vedení se ještě více uklidnily. Také třetí gól padl v jejich početní výhodě a znovu po rychlé reakci na odražený puk se ve 29. minutě bez přípravy trefil z mezikruží Lindberg.

Za 75 sekund zlomil Karlovarské čtvrtým gólem Krenželok, který před gólmanem tečoval dělovku Poláka. Lakatoš tři minuty nato navíc zaskočil Novotného nahozením z rohu kluziště, které si karlovarský gólman nohou srazil za záda a nechal se vystřídat.

Vítkovicím už pak stačilo ze středního pásma kontrolovat vývoj utkání a čekat, zda jim soupeř ve snaze o korekci výsledku, nabídne další příležitosti. To se také stalo ve 49. minutě po srážce dvou karlovarských spoluhráčů ve vlastním pásmu, Lindberg si vyměnil puk s Kalusem, který upravil na konečných 6:1.

Před koncem mohl vysokou porážku alespoň zkorigovat Beránek, ale sám před Stezkou neuspěl. Vítkovice tak zaknihovaly své nejvyšší vítězství v sezoně.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Začátek jsme dneska neměli dobrý, hned po dvou minutách jsme dostali gól. Cením si na hráčích, že to s nimi nezamávalo. Odvedli jsme pak výborný výkon. Ve druhé třetině jsme zápas otočili a celé utkání jsme pak ovládli. Pomohli jsme si přesilovkami, odbojovali jsme oslabení. Hráči mají ode mě velkou poklonu.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Do konce první třetiny jsme hráli to, co jsme chtěli. Pak se ale ukázala rozdílnost formy obou týmů. Nám se poslední týdny nedaří, naopak Vítkovice hrají velmi dobře a věří si, to bylo vidět i dnes na ledě. Pomohly si navíc přesilovými hrami. První tři branky jsme dostali z předbrankového prostoru, tam se ten zápas zlomil.“

SESTŘIH: Vítkovice - Karlovy Vary 6:1. Démon Lakatoš (1+3) řídil demolici Energie

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:16. Flick, 20:32. Roberts Bukarts, 28:19. Lindberg, 29:34. L. Krenželok, 32:39. Lakatoš, 48:06. M. Kalus Hosté: 02:07. Kohout Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Gewiese, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Chlán, Flick, Fridrich – Bernovský. Hosté: F. Novotný (33. Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), L. Doudera – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – T. Mikúš, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí V. Pešina, T. Veselý – T. Brejcha, M. Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Kometa - Zlín 2:1p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:29. P. Mueller, 60:16. A. Zbořil Hosté: 45:06. O. Němec Sestavy Domácí: J. Sedláček (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, Fajmon – Zaťovič (C), Krištof, P. Mueller (A) – P. Kratochvíl, A. Zbořil, L. Horký – Ostřížek, Rákos, Vincour – Meluzín, Dočekal, Magee. Hosté: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc, M. Novotný – Mallet, Honejsek, Okál – Kubiš (C), P. Sedláček (A), O. Flynn – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – Vopelka, R. Veselý, Fryšara. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Lederer, Kis Stadion Winning Group Arena

České Budějovice - Kladno 3:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:16. Valský, 26:07. Pech, 50:50. Valský Hosté: 31:02. Pytlík, 33:30. Hlava Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Vráblík, Štencel, Šenkeřík, Piskáček (A), Štich – J. Ondráček, Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – J. Novotný, D. Voženílek, Valský – M. Beránek, Holec, Karabáček. Hosté: Bow (Burda) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek – Zikmund, Plekanec (C), M. Indrák – Hlava, A. Kubík, Jágr – Kristo, Račuk, M. Beran – Pytlík, Filip, Machala – Melka. Rozhodčí Hodek, Kika – Zíka, Bohuněk Stadion Budvar aréna, České Budějovice