Camarova bitka? Emoce má trochu víc posunuté, usmál se parťák Nakládal

Zdálo se, že máte celý zápas pod kontrolou.

„Zdálo se, ale nebylo to tak. Nějaké šance tam měli, snažili se to ve třetí třetině nějak zdramatizovat. Kdyby jim tam něco spadlo, tak by to bylo o jeden gól. Nic jistého nebylo. Odehráli jsme to ale dobře, k nějakým loženkám jsme je nepustili. Třetí třetina byla super.“

Bylo klíčové, že jste ve druhé třetině odskočili do tříbrankového vedení?

„Určitě jo, trošku jsme se uklidnili. Škoda, že jsme jim pak nabídli nějaké šance, z kterých vyústil gól na 2:4. Jak se nám tady vždycky nedařilo, tak jsme zápas zvládli dobře a tak nějak celý zápas kontrolovali.“

Jak už jste naznačil, v předchozích sezonách se vám na Mladou Boleslav vůbec nedařilo, teď jste zvládli zatím všechny tři zápasy vítězně. Čím se to zlomilo?

„Ze zkušenosti z mé kariéry je to o jednom zápase. Jak se nám tady podařilo vyhrát na začátku sezony, tak se to trošku zlomilo. Už jsme neměli v hlavách, že jsme tady pět let nebo kolik nevyhráli. Myslím, že potom už zpětně nad tím nikdo nepřemýšlel. Je dobře, že jsme navázali zase vítězně a nemáme zbytečně v hlavě nějaký komplex z Boleslavi.“

Boleslavi se teď nedaří v koncovce. Je to poznat i na ledě, že nejsou v pohodě?

„Takhle jsem to nevnímal. Oni to mají založené na dobrém pohybu, hrají tak pořád. Když to šlo, tak se tlačili do brány i dneska. Jestli se jim teď nedaří, tak to je jejich věc. Víceméně jsme se o tom ani nebavili, soustředili jsme se na náš výkon. Důležité je, jestli se daří nám.“

Vám se daří, vyhráli jste pošesté v řadě, padne na to řeč v kabině?

„Nemyslím si, že bychom to nějak řešili. Samozřejmě to víme, je to příjemné a je dobře, že body sbíráme. Předtím jsme měli zase šňůru tří proher, takže z tohohle hlediska je to určitě super, že takovou černou minisérii jsme zlomili a zase jedeme na vítězné vlně. Doufám, že na to navážeme po pauze. Když o ní mluvím, tak je hlavní, že jsme zvládli tenhle zápas a můžeme do ní jít s čistou hlavou. Bolce jsme odskočili na 12 bodů, to je důležité.“

Vnímali jste před zápasem, že hájíte elitní čtyřku a Boleslav se tam naopak chce dostat?

„Určitě, před zápasem jsme se o tom trochu bavili, že hrajeme o šest bodů. Nějaký klid nám to dalo. Na druhou stranu to neznamená, že po pauze můžeme polevit a že máme nějaký dostatečný náskok. Ale určitě je dobře, že se držíme tam, kde jsme chtěli před sezonou být.“

Anthony Camara se poprvé po návratu do sestavy bodově neprosadil, ale pustil se do bitky bez rukavic s Adamem Jánošíkem. Co jste na to říkal?

„Co jsem si všiml, tak to střídání tam po sobě šli. Patří to k tomu, jsou tam emoce. Anthony má emoce v zápasech trošku víc posunuté. (úsměv) Pro něj to nebyl problém. Nevím, co k tomu říct víc, prostě férová bitka.“

Co stojí za zatím podařenou sezonou Pardubic?

„Máme velice kvalitní tým. Když nebudu počítat Kladno, kde jsme byli šílení, tak v posledních zápasech jsme hráli více zodpovědně, než v zápasech předtím. Jsem rád, že si hlavně pohlídáme konce zápasů, protože předtím s Hradcem a Libercem jsme si nechali proklouznout tři body v úplném závěru. Všechny čtyři pětky jsou konkurenceschopné. Je jedno, jestli jde na led první nebo čtvrtá. Každý si plní a dělá, co má.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:25. Pospíšil, 37:46. Lintuniemi Hosté: 05:04. Říčka, 17:57. J. Kolář, 21:33. Paulovič, 32:34. Blümel Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kotala, O. Najman, P. Kousal – Pospíšil, Fořt, Kantner – Lunter, Adam Raška I, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, Nakládal (C), O. Vála, J. Kolář (A), J. Zdráhal – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Cienciala, Matýs – Hecl, Paulovič, Blümel – Kaplan, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Lacina, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 837 diváků

