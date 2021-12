Gulaš po „haluzáku“ v klubu střelců: Každý se počítá, teď chci titul!

V kariéře dal mraky hezčích gólů. Tento byl „haluzák“. Nicméně Milan Gulaš si ho bude moc dobře pamatovat. „Nepohrdnu jím. Každý se počítá,“ usmál se. Jeho nijak razantní a tečovaná střela do prázdné branky při power play soupeře dostala punc 250. gólu českobudějovického kanonýra v nejvyšší soutěži a zajistila mu vstup do hokejového klubu střelců deníku Sport.

Vypadalo to, že to tentokrát nepřijde. Místo Milana Gulaše či Lukáše Pecha (ten má na kontě 248 gólů) překonávali Libora Kašíka jiní střelci Motoru. Bombarďák číslo jedna čekal na to, až gólman branku opustí. Při brejku nastala jeho velká chvíle, zvýrazněná tečí obránce Daniela Gazdy. Trofejní puk mu hned vyzvedl z brány parťák Pech a po utkání už na něm měl napsané výroční datum. Bude to mít drahé. „Kluci už se na mě chystají,“ dozvěděl se střelec.

Cítíte něco speciálního?

„Pro nás to byl velmi důležitý zápas, který jsme zvládli. Je fajn, že se to takhle sešlo. Jsem rád, že jsem té mety dosáhl doma. V Budějovicích jsem vyrostl, začal tam s hokejem. Když se vám povede takový milník doma, když jste prošel pár jiných štací, je to o to příjemnější. Vážím si toho a jede se dál. Teď nás čeká utkání s Olomoucí, která se pohybuje v tabulce kolem nás.“

Byl váš jubilejní zásah před utkáním téma v kabině?

„Pár slov jsme o tom prohodili. Týden jsme se neviděli, takže jsme o tom diskutovali. Ale samozřejmě nemůžete jít do zápasu s tím, že budete koukat na to, jak dáte gól. To v žádném případě. Kluci v našem věku mají úplně jiné povinnosti a zodpovědnost za to, aby se utkání zvládlo. Takhle to cítím.“

Lukáš Pech se taky brzy dočká?

„Doufám. Říkali jsme si, že by bylo fajn dokázat to v jednom zápase společně. To by byla pecka. Teď mu přeju, aby to zvládl co nejrychleji. Pecháček je skvělý lídr, táhne náš tým. Moc si to zaslouží.“

Vy jste mohl skórovat hned v první minutě, vzpomínáte?

„Seběhlo se to tak rychle, že ani nevím, jak to přesně bylo. Kluci dokonce tvrdili, že šlo o spojnici. Já jsem přesvědčený, že to Kašík vyrazil tágem hokejky. Vystřelil jsem nahoru a byl jsem s tou střelou docela spokojený. Asi to byl krásný zákrok gólmana. Tak jsem si musel počkat.“

Góly jste sázel i ve Švédsku. Bylo to těžší?

„To je debata na delší dobu…Ve zkratce, tam se hraje úplně jiný systém. Ve Švédsku je to postavené na defenzivě, hodně se zdvojují souboje. Není vůbec lehké se tam gólově prosadit. Obdivuju hráče, kteří tam jdou a umí tam hrát. Pro mě osobně to byla velká zkušenost, která mě zase posunula dál.“

Vybavíte si první branku v lize?

„Na první gól se nezapomíná. Už je to taky řádka let. Bylo to v play off na Slavii. Hokejový život běží velice rychle. Některé góly si pamatujete, ale já jsem vždycky rád, když funguje tým.“

Co další výzvy?

„Plánovat se nedá. Ale moje výzva je vyhrát titul. Teď hraju doma a bylo by krásné to zvládnout. Samozřejmě máme před sebou spoustu práce, ale v play off je možné všechno. Když je chceme plnit, tak je máme na své straně.“

Už se zdálo, že se ve Zlíně netrefíte. Byl jste z toho nervózní?

„Absolutně ne. Moje jediná nervozita v zápase je pokaždé ta, abychom vyhráli. Měli jsme to skvěle rozehrané a vždycky jsme Zlín hloupě vrátili do utkání. Nakonec jsme to zvládli. Ty body jsou strašně důležité. Musíme se rychle zabalit, zregenerovat a ve čtvrtek nás čeká další těžký zápas.“

V jakém stavu jste dorazil z národního týmu?

„Měl jsem jeden den na regeneraci, úplně bez ledu. Je lepší, když jedete dál. Takhle mi to absolutně vyhovuje. Oslavíme Vánoce s rodinou a pak se to rozjede. Máme tam ještě jeden vložený zápas, nebude to nic příjemného. Ale někdy to může pomoct. Jsem rád, že máme teď celý mančaft zdravý.“

SESTŘIH: Zlín - České Budějovice 2:5. Gulaš 250. gólem vstoupil do Klubu střelců

