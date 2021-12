SESTŘIHY: Dynamo - Sparta 3:2, sedmá výhra v řadě. Kladno padlo 2:9!

Co si můžete dát dobrého k pití při sledování hokeje>>>

Pardubice - Sparta 3:2

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Pardubice - Sparta 3:2. Šlágr kola pro Dynamo, zazářil Camara

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:11. Camara, 20:57. Cienciala, 21:45. A. Musil Hosté: 08:07. M. Řepík, 31:15. Chlapík Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, O. Vála, J. Kolář (A), J. Zdráhal – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Poulíček (A), Cienciala – Hecl, Paulovič, Blümel – Anděl, O. Roman, O. Rohlík. Hosté: Salák (Machovský) – Matuškin, M. Jandus, A. Polášek, Mikliš, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – Buchtele, Sobotka, Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík – J. Strnad, Vitouch, M. Forman – Prymula, D. Voženílek, D. Přibyl – Dvořáček. Rozhodčí Šír, Veselý – Zíka, Šimánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 1000 diváků

Doudera pokazil večer rekordmanovi Hüblovi

Litvínov zahrozil jako první, Zygmunt trefil tyč. Třinec kontroval šancí Adámka a dvěma průniky Kurovského, ale brankář Godla odolal. Stejně tak si jeho protějšek Mazanec poradil se střelou Demela v přečíslení čtyři na dva, nicméně na švih Kudrny ze 17. minuty zpoza levého kruhu byl už krátký.

Domácí přežili v úvodu prostřední části dvanáct sekund oslabení tří proti pěti a poté převzali iniciativu. Roman sice zblízka ještě nevyzrál na Godlu, ale v přesilové hře vyrovnal bez problémů Michal Kovařčík z dorážky Nestrašilovy střely. S hosty mohlo být hůře, Hrňa v sólovém úniku ale jen zazvonil na tyč. Na druhé straně vychytal Mazanec Hübla a poté i Jarůška v přečíslení dva na jednoho.

Na začátku třetí třetiny zahodil gólovou šanci domácí Růžička. Elitní kanonýr střílel po ideálním pasu Romana do odkryté branky, ale nepřekonal už ležícího Godlu. Gólman Litvínova ustál se štěstím i závar po střele Vrány a poté se vyznamenal Mazanec, který kryl únik Jarůška. V dalším brejku neobelstil Vrána blafákem Goldu, hostující Chalupa zacinkal na brankovou konstrukci.

I když oba týmy dělilo před zápasem 27 bodů, tak se zdálo, že zápas půjde stejně jako v prvním vzájemném duelu v Třinci do prodloužení. To ale odmítl Doudera, který po vyhraném vhazování překvapil Godlu nahozením od levého mantinelu k bližší tyči. Při hře bez brankáře pojistil výhru lídra soutěže Nestrašil.

Kapitán poražených Viktor Hübl nastoupil k 1251. utkání v historii české nejvyšší soutěže a stanovil tím nový extraligový rekord.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „V první třetině jsme byli o krok pozadu. Soupeř si vytvořil spoustu šancí, každá jeho příležitost a kontakt s kotoučem v našem pásmu smrděl gólem. Se štěstím jsme to ubojovali. Ve druhé se to srovnalo, měli jsme více ze hry, vytvořili jsme si šance a vyrovnali. Byla škoda, že jsme se neuklidnil dalším gólem, i když hosté také hrozili, hlavně z brejků. Ve třetí třetině jsme měli štěstí, že prošel kotouč, který jsme poslali po buly na bránu. Poté už jsem věřil, že to zvládneme. Jsem rád za tři body, ubojovali jsme to. Utkání ale bylo vyrovnané a pro hosty je to kruté, zasloužili si bodovat.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Třinec je hodně silné mužstvo a věděli jsme, že nás tady nečeká nic jednoduchého. První třetinu jsme ale hráli poměrně slušně. Měli jsme i šance, bohužel jsme dali jen jeden gól. Ve druhé byl Třinec lepší a přehrával nás. Byli jsme docela dost vylučovaní a hodně nás podržel i gólman. Zápas spěl ve třetí třetině do prodloužení, ale rozhodnout mohly obě strany. Ještě jsme třicet čtyřicet sekund před jejich gólem dali tyč. Pak jsme udělali nesmyslný icing a soupeř nám dal (po vhazování) branku a konec si víceméně pohlídal.“

SESTŘIH: Třinec - Litvínov 3:1. Hüblův 1251. zápas „pokazil“ Doudera

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:36. M. Kovařčík, 56:35. M. Doudera, 59:35. A. Nestrašil Hosté: 16:13. Kudrna Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Chmielewski – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Hrbas, Strejček, Demel, Stříteský, D. Kolář – M. Chalupa, Estephan, P. Svoboda – P. Straka (A), V. Hübl (C), P. Zdráhal – Kudrna, Sukeľ, Jarůšek – Zygmunt, Gerhát, J. Jícha. Rozhodčí Kubičík, Šindel – Lederer, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 1 000 diváků

Uzdravený Holík po návratu stahoval marně

Za hosty nastoupil ke své extraligové premiéře teprve šestnáctiletý útočník Eduard Šalé. Postavil se na pravé křídlo druhé formace po bok Petra Holíka a Luboše Horkého. Poprvé v extralize hrála také zámořská posila Kevin Tansey. Naopak do sestavy Boleslavi se vrátil po zranění uzdravený David Šťastný.

Boleslav si v polovině třetiny zahrála dvojnásobnou přesilovku, ale při vyloučení dvou Brňanů zahrozila pouze jednou střelou z úhlu. Co se nepovedlo domácím, v úvodní početní výhodě, zvládli v té další, tentokrát už klasické. Boleslavskou kombinaci zakončil po přihrávce Pospíšila Kousal. V závěru třetiny pak mohli domácí během krátké doby zvýšit náskok, ale první dorážka před odkrytou brankou mířila nad, druhá pak do tyče.

Velkou šanci na srovnání měl po pěti minutách hry ve druhé třetině kapitán Zaťovič, ale samostatný únik zakončil střelou jen do Růžičkovy výstroje. Ze strany pak najížděl nebezpečně Tomáš Šoustal, ale jeho střele se do cesty postavila tyčka. Udeřilo však na druhé straně, když přečíslení dvou na jednoho vyřešil přesnou střelou po ledě Jakub Kotala.

Když už se schylovalo k odchodu do kabin, přidali domácí třetí gól - při signalizované výhodě se prosadil finský obránce Alex Lintuniemi. Třetí bod za asistenci v zápase zapsal Tomáš Pospíšil.

Kometa se snažila, ale trefovala jenom tyče. V úvodu třetí části hry ji napálil Petr Mueller. Americký útočník si ale jen seřizoval mířidla, neboť dvanáct minut před koncem třetí třetiny už mířil přesně pod horní tyčku a snížil na 1:3. Domácí Bruslaři se pak už spíše soustředili na bránění dvoubrankového náskoku a hosté byli aktivnějším týmem. A za svou aktivitu byli odměněni v 55. minutě, když využil přesilovou hru Petr Holík. Závěrečný tlak a hra bez brankáře už další gól za Růžičkou nepřinesla.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kometa Brno 3:2. Hosté začali stahovat pozdě a přišli o vítěznou sérii

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:04. P. Kousal, 34:04. Kotala, 39:48. Lintuniemi Hosté: 47:18. P. Mueller, 54:46. P. Holík Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Pospíšil – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: J. Sedláček (41. Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, Tansey – Zaťovič (C), Krištof, P. Mueller (A) – L. Horký, P. Holík, Šalé – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Meluzín, Dočekal, T. Šoustal. Rozhodčí Hodek, Pražák – Gebauer, Hlavatý Stadion ŠKOENEGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 833 diváků

Faško-Rudáš hrdinou Bílých Tygrů

V souboji tabulkových sousedů byli v úvodní části aktivnější hráči Liberce. Ve 4. minutě byl blízko ke vstřelení úvodní branky Vlach, ale jeho skrytá střela za modrou čárou jen orazítkovala pravou tyč karlovarské branky.

Dobrou příležitost si vytvořil Vitásek, který po přečíslení domácí obrany tečoval nahrávku Šíra nad branku. Nakonec gólem skončila ta nejméně nápadná akce. Brankáře Novotného překvapil střelou z prakticky nulového úhlu v 15. minutě Faško-Rudáš. Za domácí se v první dvacetiminutovce dostal k větší šanci pouze reprezentant Flek.

Ve 24. minutě při vyloučení Mikúše šli Bílí Tygři do dvoubrankového vedení po střele Birnera a bekhendové dorážce Klapky. Po třech oslabeních dostali i hráči Energie po vyloučení Jelínka šanci hrát první přesilovou hru, kterou prudkou střelou z křídla zužitkoval kapitán Vondráček a vrátil domácí zpět do hry.

Povzbuzení Západočeši zvýšili aktivitu a začali si vytvářet tlak před hostující brankou, z čehož vyústila i další z příležitostí agilního Fleka. Karlovarští diváci se dočkali vyrovnání ve 38. minutě, kdy po Vondáčkově tečované střele puk propadl za Kváčova záda.

Hráči z lázeňského města dostali šanci otočit vývoj zápasu na začátku závěrečné třetiny, kdy hráli dvě přesilové hry. S nabídnutou příležitostí však naložili mizerně a soupeř je potrestal. Poté, co Ordoš naskočil z trestné lavice, vybojoval puk za Novotného brankou a po nezištné přihrávce Grígera zcela osamocený Faško-Rudáš vrátil ve 47. minutě vedení na stranu Liberce.

Západočeši se snažili s výsledkem ještě něco udělat a nejblíže k vyrovnání byl Beránek, který po objetí branky jen nastřelil tyč. Ke vstřelení třetí branky domácím nepomohla ani více než dvouminutová power play.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Liberec 2:3. Faško-Rudáš zazářil dvěma góly a rozhodl o bodech pro Bílé Tygry

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:52. Vondráček, 37:36. Vondráček Hosté: 14:01. Faško-Rudáš, 23:32. Klapka, 46:49. Faško-Rudáš Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, D. Mikyska, Dlapa, L. Doudera, Tureček – Koblasa, Černoch, Kohout – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek (A) – Vondráček (A), Hladonik, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Osmík. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Ivan, Kolmann, Derner, Aubrecht, Bukač – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Ondráček, Bohuněk Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Gulaš vstoupil mezi elitu

První třetina patřila jen a výhradně Motoru. Již po 16 vteřinách jej mohl poslat do vedení Gulaš, jeho střelu do téměř prázdné branky však Kašík vytěsnil koncem hole. Za pár minut se ocitl Gulaš znovu ve skvělé pozici, sám před zlínským brankářem se však rozhodl nahrávat ještě Pechovi, jenž ale z úhlu minul cíl.

Do třetice zahrozil Valský, chybu domácího Suhrady ale ani on nepotrestal. Zlín se uklidil v polovině třetiny, když hrál dvakrát po sobě v početní výhodě. Berani se však museli spokojit pouze s tím, že soupeř se v tento moment nedostával do šancí. Domácí toho přežili hodně, paradoxně však inkasovali z nikterak nebezpečně vypadajících situací. Nejprve Kašíkovi v 16. minutě propadl mezi betony snadný pokus Štencela a v čase 18:33 vůbec neviděl nahození Ondráčka.

Na startu druhé části zažil špatné střídání Honejsek. Nejprve v dobré pozici nenahrál spoluhráči, načež zcela zbytečně fauloval před brankou Hrachoviny. Jihočeši si s první nabídnout přesilovkou moc hlavu nelámali, po dvaceti sekundách ji využil Doležal a gólově tak oslavil návrat do českobudějovického dresu. Na 4:0 mohl zvýšit Valský, v úniku Kašíka nepřekonal.

Do hry se Berani dostali ve 26. minutě. Hosté pykali za šest hráčů na ledě a Zlín využil přesilovku již za čtyři sekundy, kdy ostře pálil Gazda. Zápas se změnil v přestřelku, v čase 33:06 nejprve zvýšil zase na rozdíl tří tref Hanzl, ještě v téže minutě ale uspěl domácí Kubiš. Kontaktní branku mohli Moravané dát do přestávky při 51 vteřin trvající hře pět na tři, chyběla ale střelba.

Ve třetí třetině domácí zatlačit soupeře nedokázali. Naopak Honejsek, kterému se zápas moc nepovedl, vybídl chybnou nahrávkou ke gólu Vondrku, Kašík byl ale úspěšnější. Poslední slovo měl nakonec hostující Gulaš při power play Zlína, který si tak připsal jubilejní branku a zařadil se mezi elitní české střelce.

SESTŘIH: Zlín - České Budějovice 2:5. Gulaš 250. gólem vstoupil do Klubu střelců

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:08. Gazda, 34:00. Kubiš Hosté: 15:22. Štencel, 18:33. J. Ondráček, 22:45. Z. Doležal, 33:06. M. Hanzl, 56:29. Gulaš Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc, T. Hanousek – Mallet, Honejsek, Okál – Kubiš (C), P. Sedláček (A), Vopelka – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – O. Flynn, R. Veselý, Fryšara. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Šenkeřík, Piskáček (A), Bindulis, Bučko, Štencel, Vráblík, Remta – Holec, Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, J. Novotný, Z. Doležal – Vondrka, M. Hanzl, Valský – M. Beránek, J. Ondráček, Karabáček. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Ganger, Rampír Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 1000 diváků

Rytíři bez Jágra při debaklu přišli o Machalu

Skóre otevřel už po 28 vteřinách finský útočník Oksanen, který se zpoza branky dostal u levé tyče k zakončení a nadvakrát protlačil puk za Bowa. Za dalších 27 sekund se hosté radovali podruhé. Přihrávku Kevina Klímy si zpracoval Perret před bránícím Woodem a bekhendem zakončil do odkryté branky. Potom nabil Štohanzl na pravý kruh Orsavovi a bylo to 3:0.

Kladno v 7. minutě v přesilové hře při Jankově vyloučení snížilo díky Dotchinově střele od modré čáry, ale na ledě vládli hosté. V polovině úvodní části po Jerglově střele dorazil puk za Bowa Miškář. Za 89 sekund našel Oksanen zpoza branky u levé tyče Lalancettea, který upravil už na 5:1. Rytířům se nepodařilo zareagovat při dvou přesilových hrách a 35 sekund před koncem třetiny se po rychlém kontru Mountfieldu trefil z pozice mezi kruhy Kelly Klíma.

Majitel Jágr sledoval od začátku zápasu počínání Rytířů ze střídačky, ale už v průběhu první třetiny ji opustil a už se na ni nevrátil. Kladno na začátku druhé části nevyužilo ke korekci stavu Perretův trest a právě francouzský útočník ve 24. minutě po střele Kevina Klímy zajistil Východočechům už šestibrankový náskok.

Hned za sedm sekund ve středním pásmu fauloval zákrokem na hlavu Jank Machalu, který zůstal chvíli nehybně ležet na ledě, následně opustil hřiště na nosítkách a zamířil do nemocnice. Hradecký bek dostal trest na pět minut a do konce utkání.

Po 16 sekundách se v dlouhé přesilovce prosadil kapitán Plekanec, který dorážel po Dotchinově střele a nakonec dotlačil puk za Kiviaha ze vzduchu. Více ale Rytíři nevytěžili. V 35. minutě utkání skončilo i pro kladenského útočníka Hlavu, kterého za tvrdý atak McCormacka sudí Micka a Roman Svoboda vyloučili na pět minut a do konce utkání.

V závěrečném dějství se Kladno ubránilo při dalších dvou oslabeních, při druhém mohl zvýraznit rozdíl Smoleňák. Kiviaho zabránil ve zkorigování stavu Račukovi a Mountfield odolal i při Oksanenově trestu. V 55. minutě fauloval Beran v šanci Jergla a nařízené trestné střílení proměnil Oksanen, který se stejně jako Perret zapsal mezi střelce podruhé v utkání. Kladno se sice ubránilo při Zikmundově trestu, ale 24 sekund před koncem ještě dovršil debakl Lev.

SESTŘIH: Kladno - Mountfield HK 2:9. Výprask Rytířů bez Jágra, zářil Oksanen

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:03. Dotchin, 24:22. Plekanec Hosté: 00:28. Oksanen, 00:55. Perret, 02:19. Orsava, 10:01. Miškář, 11:30. Lalancette, 19:25. Kelly Klíma, 23:59. Perret, 54:37. Oksanen, 59:36. Lev Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Dotchin (A), Kehar, Zajíc, K. Wood, Veber, J. Suchánek (A) – Hlava, Plekanec (C), Zikmund – M. Beran, A. Kubík, Račuk – M. Indrák, Melka, Kristo – Machala, Filip, Pytlík. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Jank, Šalda – Oksanen, Lalancette, Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lev (A), Miškář – Orsava, Štohanzl, R. Pilař. Rozhodčí Micka, Svoboda – Kajínek, Axman Stadion Rocknet Aréna, Chomutov

Olomouc - Plzeň 2:5

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 2:5. Skvělý Bulíř (1+3) řídil výhru na Hané

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:36. J. Knotek, 56:31. Navrátil Hosté: 12:49. Blomstrand, 33:06. Schleiss, 40:51. G. Thorell, 50:41. F. Přikryl, 59:15. Bulíř Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – A. Rutar, T. Černý, Švrček (C), Rašner, L. Mareš, Řezníček – V. Tomeček, David Krejčí (A), Michal Kunc – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Navrátil, P. Kolouch, Strapáč – Burian, Nahodil, Bambula. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Čerešňák (A), L. Kaňák, Budík, Graňák, J. Kindl (C), Kvasnička, Kremláček – J. Dufek, Mertl, Dzierkals – Schleiss, Bulíř, F. Suchý – G. Thorell, Kodýtek (A), Blomstrand – Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Rozhodčí Pešina, Obadal – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1 000 diváků