Extraliga kvůli ZOH zahýbe termíny. Hrát bez opor je nepředstavitelné

NHL a její hráčská asociace NHLPA nadělily světu vánoční dárek, který ale nechutná jako vanilkový rohlíček. Hokejisté zámořské ligy škrtli olympiádu z programu, do Pekingu musí letět výhradně soubory poskládané z evropských soutěží. Plán B vyvolává spoustu otázek. Třeba už proto, že během zimních Her plánovala přestávku pouze ruská KHL. Ostatní, včetně české extraligy, měly běžet dál. Situace si však žádá změnu.

První reakce klubů na čerstvé novinky byly nervózní a rozjitřené. Co s tím teď budeme dělat? Šéf extraligy Josef Řezníček vedl ve středu odpoledne téměř dvouhodinový konferenční hovor s jejich zástupci. Zatím šlo spíš o informativní mítink, další proběhne ještě do konce roku mezi svátky. V extraligových týmech se nejvíc obávají narušení regulérnosti soutěže. V případě, že by se hrála během zimních Her, jak bylo plánováno ještě v době, kdy se s NHL pro zimní hry počítalo.

„Každý na to má jiný pohled a je v tom jinak angažovaný, podle počtu hráčů, jichž by se olympiáda měla týkat. Už jsme probírali možnosti předehrávek, abychom něco nepropásli. První volný termín se nabízí už 2. ledna. Se zápasy se bude hýbat. Na jakém principu, jsme se ještě nedohodli. Směřuje to k tomu, kolik lidí by se nominace měla týkat,“ sdělil Sportu ředitel nejvyšší soutěže.

Hrozí totiž, že některým celkům by během olympiády výrazně prořídly stavy, nominovaní hráči by mohli chybět až sedm zápasů. Nejedná se přitom jen o českou reprezentaci, ale taky Slovensko, případně Kanadu, která povolala na Channel One Cup kladenského gólmana Landona Bowa. Česká nominace má být oznámena do 10. ledna.

„Je to složité. Ale 2. leden je první termín, kdy se dají odehrát nějaké zápasy, a my se k tomu musíme co nejdřív velmi seriózně postavit. Pak můžeme řešit nominace. My se soustředíme na tu naší, ale tam se může jednat o čtyři hráče, a ve slovenské jich bude klidně deset,“ připomíná Řezníček.

Tématem číslo jedna je právě výpadek klíčových opor. „Pokud bude na olympiádě platit až pětitýdenní karanténa pozitivně testovaných a někdo z hráčů Dynama Pardubice dostane nominaci, nebudu souhlasit s účastí. Na APK budou některé kluby navrhovat, aby si repre mohla vzít jen jednoho hráče, ne víc,“ prohlásil po zrušení účasti NHL vlastník východočeského klubu Petr Dědek.

„Hrát bez klíčových opor sedm utkání, navíc v době, kdy jde o sestup či baráž, je podle něj nepředstavitelné. A zavedení limitů je nerealizovatelné,“ připustil Řezníček. „Kolik a na jaké straně? Jeden český hráč, jeden Francouz, ale pokud Slováci nominují tři hráče z jednoho týmu, nemůžete říct, že pustíte jen jednoho. To by hrozilo problémem s IIHF. Všechny zápasy z přestávky tedy musíme vyndat a posunout na jiná data,“ připomněl ředitel soutěže.

Evropské celky jsou povinny své hráče pro reprezentaci uvolňovat. Pokud by je nepustily, znamenalo by to rozpad vazeb mezi IIHF a národními federacemi. Mezinárodní olympijský výbor by následně nemusel zaplatit IIHF za účast na olympiádě, nebo by peníze výrazně zkrátil. Tím pádem by mezinárodní hokejová federace musela podniknout další kroky, třeba šetřit na mistrovství světa.

IIHF vytvořila zvláštní fond jako pojistku, kdyby se někdo v Pekingu nakazil covidem. Klubům zaplatí 10 tisíc dolarů (asi 222 tisíc korun) za každého hráče, jehož na olympijské hry pustí, a to bez rozdílu národnosti. Pokud tedy některý vyšle do Pekingu tři hokejisty, inkasuje třicet tisíc dolarů. Hráč se však může z účasti z různých důvodů omluvit sám. V tom případě ho nemůže nikdo nutit, aby na olympiádu jel. Kluby na ně můžou působit a taktně jim připomenout, kdo je platí. Mají totiž starost rovněž o to, aby se hokejisté vrátili včas a nezůstali mimo dosah déle, než se předpokládalo.

Fáma o pětitýdenní čínské izolaci pro pozitivně testované účastníky Her vznikla buď tak, že si někdo dostupné informace vysvětlil jinak, nebo je překroutil, možná dokonce účelově. Tahle zvěst se kdesi vynořila, následně se rozletěla po celém světě, vyděsila celou NHL. A nejen ji. Vydaný manuál hovoří o 21 dnech karantény.

„V Pekingu by měl platit stejný režim jako na letních hrách v Tokiu,“ potvrdil Řezníček. Pokud se objeví někdo pozitivní, půjde do izolace, stejně jako by šel v Evropě. Po dvou negativních testech může trénovat a hrát, případně letět domů,“ upřesnil.

Teď jde tedy především o to získat co nejvíc informací, všechno náležitě vysvětlovat a zklidnit atmosféru. Nicméně zámořím se rychle šíří mutace koronaviru omikron a dá se předpokládat, že do ledna zasáhne ve větší míře taky Evropu. Kdo by pak na olympiádu vlastně letěl?

„To se bude odvíjet od průběhu nákazy. Čísla mají i u nás začít stoupat koncem roku. Na ministerstvu zdravotnictví zatím nemají ověřeno, kolik lidí s omikronem končí v nemocnicích. Na tom bude záležet. Tato varianta nemá průběh jako delta. Rychleji se šíří, ovšem mívá lehčí průběh,“ uvedl Řezníček.