Smutné i naštvané hvězdy NHL: Je to vtip, na olympiádu se těšíme osm let

T.J. Oshie vstřelil do sítě Avalanche dvě branky • ČTK/AP

Podle zámořských médií je jasno. Odkládané zápasy v NHL kvůli nákaze koronavirem v týmech budou znamenat další olympijský turnaj bez účasti nejlepších hráčů světa. NHL hodlá dohrát utkání v původně plánované únorové pauze během Her v Pekingu. Někteří hráči dávají najevo velkou nespokojenost s tímto rozhodnutím, jiní ho přijímají jako krutou realitu. Například kapitán Tampy Steven Stamkos, který za svou kariéru neměl možnost na ZOH nastoupit. V době další olympiády mu bude už 36 let...

V posledních dnech bylo kvůli rychle se šířící variantě koronaviru omikron v týmech NHL odloženo přes 50 duelů. Zámořská soutěž tak o něco dříve započala krátkou vánoční přestávku, program by měl pokračovat 28.12.

Odložené souboje je ale třeba sehrát a podle zámořských médií bude k tomuto účelu využita původně plánovaná přestávka pro Zimní olympijské hry v Pekingu. Vedení zámořské soutěže společně s hráčskou asociací NHLPA má definitivní stanovisko oznámit v nejbližších dnech, možná hodinách.

Po olympijském turnaji v Pchjongčchangu v roce 2018 budou fanoušci ochuzeni o účast nejlepších hokejistů světa, kteří na ZOH startovali pravidelně od památného Nagana v roce 1998 až do roku 2014. Zklamaní nejsou jen fanoušci, smutní i hráči.

Například kapitán Tampy Steven Stamkos, který ve své kariéře zatím neměl možnost pod pěti kruhy startovat. „Vyrůstáte a sníte o triumfu ve Stanley Cupu, což se mi povedlo. Ale také chcete reprezentovat svou zemi a vyhrát zlato, k čemuž nejspíš nedostanu příležitost,“ smutní Stamkos, kterému v době další zimní olympiády v roce 2026 bude už 36 let.

V podobné pozici je jeho spoluhráč z obrany Lightning Victor Hedman. V roce 2014 se totiž do nabitého kádru Švédska pro ZOH v Soči neprodral, v následujících letech se ale stal natolik dominantním obráncem, že by v nominaci nechyběl. Ostatně patřil do oznámené první trojice hráčů, jenž měla „Tre Kronor“ reprezentovat.

„Bude to chvíli bolet,“ posteskl si Hedman. „Půjdeme pro další Stanley Cup. Bude to pro nás dobrá náhrada,“ dodal nakonec smířlivě dvojnásobný šampion NHL z posledních dvou sezon, kterému bude v roce 2026 už 35 let.

Další Švéd Nicklas Bäckstrom si sice v Soči zahrál, ale pochopení pro to také nemá. „Je to vtip. Tešili jsme se na to osm let. Všichni budeme zklamaní,“ prohlásil pro švédský web Aftonbladet.se.

Vyloženě naštvaný je útočník Winnipegu Kyle Connor. „Je to na ho*no,“ neskrývá rozhořčení 25letý Američan. „Spousta hráčů, se kterými jsem mluvil, je naštvaná. Na tohle jsme se všichni těšili. Tuto část naší kolektivní smlouvy jsme učinili jako hráči, abychom se pokusili vrátit olympiádu zpět. Přináší totiž spoustu vzpomínek.“

S tím by určitě souhlasil i kapitán Pittsburghu Sidney Crosby. „Měl jsem to štěstí být součástí dvou olympiád. Soucítím s těmi, kteří už podruhé o tuto šanci přišli,“ řekl dvojnásobný olympijský šampion z let 2010 a 2014.

K tomuto kroku NHL a NHLPA dospěla zřejmě i kvůli nedávno zvěřejněným informacím, že v případě nákazy by hráčům v Pekingu hrozila až pětitýdenní karanténa. Právo odvolat dohodu s IIHF měla NHL bez možných sankcí až do 10. ledna. Nyní se zdá, že tak dlouho ani čekat nebude.

Česká reprezentace zřejmě bude muset aplikovat plán B a využít hráče z evropských soutěží. Žádný David Pastrňák, Tomáš Hertl či Jakub Voráček. „Evropský“ tým pro Channel One Cup vypadal na papíře silný, ale výkony a výsledky rozhodně neoslnil. Bude v podobném složení konkurenceschopný v Pekingu?