Holík rozjel čtvrtou stovku a zdravil syna: Až skončím, mrknu na to u piva

Bekhendem z úhlu doťukl puk do sítě a euforicky zabušil na zadní plexisklo. Cíleně směrem, kde seděla jeho manželka Lucie se synkem Tomášem. „Jasně, byl tam synek. Jsem rád, že to viděl, i když to podle mě neviděl,“ usmál se Petr Holík (29), jehož návrat po šestizápasové pauze probíhá jako v románu. Za dva duely pobral pět bodů (2+3), ve středu při výhře 4:3 nad Pardubicemi vstřelil rozhodující gól.

V extralize načal čtvrtou stovku asistencí. Na tuhle metu dosáhl jako první hráč v historii pod třicet let. Statistika, která naznačuje, že hrát s Petrem Holíkem není úplně za trest. Pomůže vám ke gólům a napnout síť umí i sám. Po zranění ramena se trefil v Mladé Boleslavi a také proti Pardubicím. V ofenzivě Komety je nezastupitelný, už zase velí první formaci.

Ceníte si počtu asistencí? Doháníte Richarda Krále, současného kouče Pardubic.

„Doufám, že ještě nějaký rok odehraju a ocením to třeba pak. Možná je to pěkné, ale vůbec to neřeším. Až skončím, podívám se na ta čísla někde u piva. V mém věku mi nejde o góly a asistence. Chci vyhrát nějaký týmový úspěch. Richarda Krále si pamatuju z televize. Vysoký, technický centr. Takový český Pavel Dacjuk.“

Kolik místa bylo ve Frodlově brance při vaší bekhendové střele?

„Bylo to se štěstím. Zaťa ( Martin Zaťovič ) mě viděl celou dobu. Forhendem by se mi to zametalo jednodušeji, ale obránce do toho ještě sáhl, chtěl to odehrát. Naštěstí se to odrazilo ke mně, špičkou a bekhendem jsem to tam dal.“

Čím jste otočili utkání z 0:2?

„První dva góly jsme dostali kvůli tomu, že jsme měli trošku binec v pásmu. Soupeř se dostal k dorážkám. O přestávce jsme si samozřejmě řekli, že to takhle nejde, že musíme hrát zodpovědněji. Hlavně jsme se uklidnili a věřili jsme, že šance, které si vytvoříme, taky proměníme. To se i stalo.“

Kometa - Pardubice: Studená sprcha pro Dynamo! V úvodu druhé třetiny se trefil Mueller, 1:2

Co byste řekl na Muellerovu trefu v oslabení, sedm vteřin po startu druhé třetiny?

„To bylo famózní! Jak ho Guli ( Michal Gulaši ) viděl, to jsem smekl. Spíš jsme si říkali, že oslabení ubráníme a pak na ně vletíme. To, že dali kluci hned gól, nás probralo a nakoplo. Bylo to nacvičené. Guli má oči jako sviňa. O přestávce mu řekl, že si má takhle najet a dal mu to.“ (úsměv)

Jak se cítíte po zranění?

„V rámci možností dobře.“

Takže není rameno stoprocentní…

„Nebudu říkat svůj zdravotní stav. (úsměv) Odehrál jsem dva zápasy, což je super.“

Byla pauza delší nebo kratší, než jste čekal?

„Tak padesát na padesát. Trošku jsem čekal, že stihnu jeden nebo dva zápasy před reprezentační přestávkou, ale to nebyl můj stav vůbec stoprocentní. I na tréninku jsem viděl, že to není ono. Nakonec jsme se dohodli, že se dám během toho týdne a půl ještě víc dohromady. Naskočil jsem potom.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Pardubice 4:3. Dynamo přišlo o vítěznou sérii, v závěru rozhodl Holík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:07. P. Mueller, 25:15. Tansey, 30:08. P. Mueller, 56:54. P. Holík Hosté: 04:28. R. Kousal, 05:51. Anděl, 36:30. Paulovič Sestavy Domácí: Tomek (J. Sedláček) – Bartejs, Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), Tansey – P. Mueller (A), P. Holík, Zaťovič (C) – L. Horký, Krištof, Šik – Vincour, Rákos, R. Pavlík – T. Šoustal, Dočekal, Meluzín. Hosté: Frodl (Klouček) – Nakládal (C), O. Vála, Košťálek, D. Robertson, J. Zdráhal, J. Mikuš, Kaštánek – Cienciala, Poulíček (A), Říčka – Camara, A. Musil, R. Kousal – Blümel, Paulovič, Hecl – O. Rohlík, O. Roman, Anděl. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Brejcha, Malý Stadion Winning Group Arena Návštěva 1 000 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE