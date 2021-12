Smoleňák: Džegra mi bylo líto. Zákrok na Machalu? Bobs je sto kilo masa

Cítil jste, že po třech prohrách musíte zabrat?

„Stoprocentně jsme potřebovali vyhrát. Máme sérii zápasů, kdy hrajeme se soupeři, kteří jsou vespod tabulky, o to je to těžší. Věděli jsme, že do toho musíme dobře vstoupit, podařilo se nám dát rychlý góly. To nám pomohlo.“

Nebyl jste z toho úvodu až překvapený? První třetinu jste vyhráli 6:1.

„Každý tým má takové zápasy, kdy mu to tam napadá. Jim se to stalo teď.“

Všiml jste si, že Jaromír Jágr, který kvůli zranění nehrál, během první třetiny odešel ze střídačky? Asi se nevydržel na to dívat…

„Jo, to mi ho bylo docela líto…“

I celkově Kladna?

„Bylo. Pochopitelně jsem byl rád, že jsme měli dobrý start, ale jsem Kladeňák, fandím mu a držím klukům palce. Doufám, že budou bodovat a že to ukopou.“

Věříte, že se nakonec zachrání?

„Moc jim to přeju! Kladno sleduju, jsem hodně v kontaktu s Ediem (koučem Janem Kréglem) a Plekym (Tomášem Plekancem). Mimochodem, jak hrál Zlín?“

Prohrál s Budějovicemi.

„To je dobře. Kladenským klukům fandím. Myslím si, že na to mají dobré mužstvo a trenéry, aby to zvedli.“

SESTŘIH: Kladno - Mountfield HK 2:9. Výprask Rytířů bez Jágra, zářil Oksanen

Co jste říkal na drsný zákrok Bohumila Janka na Ondřeje Machalu, který po něm zůstal bezvládně ležet na ledě?

„Nevím, jestli jsem dobře viděl, ale myslím si, že Machy rychle ujížděl, a úplně se nedíval. Když člověk hraje pro klukům, jako je Bobs (Bohumil Jank), kteří hrají do těla, tak se člověk musí dívat, kdo je na ledě. On se asi nepodíval, Bobs tam vystoupil, nemyslím si, že nějak vyskočil, prostě se mu postavil… Má přes sto kila masa.“

Byl to každopádně děsivý moment.

„To jsou věci, které nikdo nechce vidět. Doufám, že bude v pohodě. Každý by si měl při hře dávat bacha… Hlavně aby byl v pořádku a mohl brzo hrát.“

Co to s vámi dělá, když někoho vidíte ležet bezvládně na ledě?

„Není to příjemný. Pořád je to jenom hra. Všichni to hrajeme, nechci říct pro zábavu, ale není to středobod celého vesmíru. Zranění člověk nechce vidět.“

Jednou jste byl vyloučený za faul na kamaráda Tomáše Plekance. Stihli jste si něco říct?

„On mě předtím osekal asi šestnáctkrát, takže jsem mu jednu vrátil, asi to měl posichrovaný, že jsem šel hned ven já… (usměje se) Ne, dělám si srandu. Loupnul jsem mu jí, dobře mu tak.“

Jste spokojený s tím, jak jste se po reprezentační přestávce prezentovali?

„Měli jsme sérii, kdy se nám úplně nedařilo, herně ani výsledkově, museli jsme do toho trochu šlápnout. Máme výhru, která je fajn, ale musíme zase vyhrát tři čtyři zápasy v řadě, abychom se trošku uklidnili. Ne, že budeme střídat výhry, prohry, to se nám může vymstít v novém roce.“

Jak se cítíte vy osobně?

„Mám ohromnou radost, že nám to klape jako týmu. Hokej si užívám. Vím, že máme vnitřní sílu, je to fajn. Mohl bych hrát líp, což platí vždycky, ale po létě, které pro mě nebylo po zdravotní stránce jednoduchý, je to fajn. Pro mě je ohromně důležité a jsem za to rád, že nám to klape, našli jsme si identitu, jak bychom chtěli hrát, jak bychom chtěli působit. Víme, jak můžeme vyhrávat. Z toho mám radost. Doufám, že to tak půjde dál a budu mít radost i po sezoně.“

