SESTŘIHY: Kladno zlomilo bídnou sérii, Jágr 1+1. Třinec - Kometa 3:2sn

Kevin Klíma rozhodl již v první třetině

Hradec Králové dal ve svém předchozím duelu na ledě předposledního Kladna devět gólů. Tentokrát přijel na led ještě hůře tabulkově postaveného týmu, avšak začátek patřil spíše Beranům. Ti zkraje duelu přestáli bez potíží oslabení a sami mohli jít do vedení v deváté minutě, kdy po trestech Nedomlela a Blaina hráli téměř minutu a půl přesilovku pět na tři. Jenže ji nevyužili, což se velmi rychle otočilo proti nim.

Ne snad, že by Východočeši soupeře nějak drtivě přehrávali, ale kvalita v zakončení byla patrná. Nejdříve ve 12. minutě otevřel skóre nejlepší střelec a zároveň i nejproduktivnější hráč Mountfieldu Oksanen, jehož v přesilovce dobře našel Šalda.

O minutu a půl později to bylo už 2:0. Nejprve sice Lalancette zahrál puk v ofsajdovém postavení, rozhodčí však hru nepřerušil a vzápětí kanadský forvard propálil Kašíka. Do sirény se navíc hosté prosadili ještě jednou. Při vyloučení Fryšary přebral Kevin Klíma puk do jízdy a ranou z kruhu zvýšil již na rozdíl tří branek.

Od startu prostředního dějství už byl ve zlínské brance Huf. V čase 22:50 dostal menší trest Gazda, na trestné lavici však seděl pouze osm sekund: Oksanenovu pobídku totiž mezi betony nového muže ve zlínském brankovišti tečoval Smoleňák. Od té doby už se duel pouze dohrával. Poměr střel na branku ve druhé části hovořil sám za sebe: 5:7.

Ve třetí třetině se podařilo Beranům i skórovat, když Michasjonok zavěsil po dobré nahrávce od Novotného. Královéhradečtí však dokázali rychle odpovědět. V 52. minutě chyboval na obranné modré čáře Karafiát, čehož hbitě využil Pilař a vrátil hostům čtyřbrankový náskok. Za minutu a půl ještě snížil kapitán Kubiš a gólový účet zápasu tak uzavřel.

Ohlasy trenérů

Luboš Jenáček (Zlín): „Pokud proti tak kvalitnímu týmu, jakým je Hradec, nevyužijete svoje možnosti na začátku, nejdete do vedení a naopak inkasujete, tak je to velmi těžké. Hradec má v mých očích špičkový tým, který hraje výborný hokej, má tam rozdílové hráče. Potvrdili to jak při hře pět na pět, tak i v přesilovkách. V těch my jsme si naproti tomu nepomohli, góly jsme nedali ani z přečíslení. Na druhou stranu jsem rád, že jsme bojovali až do konce a dali dvě pěkné branky. Nezabalili jsme to, chtěli jsme vyhrát třetí třetinu, nebo alespoň neprohrát, což se nám podařilo. I takové malé věci musíme ocenit. Dnes byl ale Hradec nad naše síly a po zásluze zvítězil.“

Ladislav Čihák (Mountfield HK): „Gólově se nám povedla první třetina, kde jsme odskočili. Měli jsme tam ale i pár momentů, kdy jsme trošičku chybovali a nezajistili si hru třetím hráčem. Zlín potom byl nebezpečný v protiútocích, naštěstí neproměňoval. V kabině jsme si řekli, že se toho musíme vyvarovat, i za stavu 4:0 to bylo nebezpečné. Poté jsme udělali chybu v obranném pásmu, čímž se zápas trochu zdramatizoval. Ale celkově jsme odehráli solidní utkání, jsme rádi, že jsme zde vyhráli a potvrdili tak tři body z Kladna. Teď se budeme soustředit na dalšího soupeře.“

SESTŘIH: Zlín - Mountfield HK 2:5. Poslední Berani další body nepřidali. Góly přišly pozdě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:15. Michasjonok, 52:44. Kubiš Hosté: 11:56. Oksanen, 13:29. Lalancette, 19:19. Kevin Klíma, 22:58. Smoleňák, 51:11. R. Pilař Sestavy Domácí: Kašík (21. Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc, M. Novotný – Kubiš (C), Honejsek, Mallet – Zabusovs, R. Veselý, Michasjonok – Frömel, P. Sedláček (A), Vopelka – O. Flynn, Karafiát, Fryšara. Hosté: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Šalda, McCormack – Smoleňák (C), Lalancette, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Lamper, Lev (A), Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Orsava – Štohanzl. Rozhodčí Pešina, Pilný – Hynek, Ganger Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

V přestřelce Najmanů se radoval Tygr Adam

Na první střelu si museli diváci v Mladé Boleslavi počkat do třetí minuty, ta však hned skončila gólem. Domácí obránci nechali v mezikruží úplně volného Klapku, který svůj pokus ještě otřel o tyčku a ten skončil za Růžičkovými zády.

První střela skončila gólem také ve třetině druhé. Bylo to na stejnou branku, kterou ale v tomto případě hájil hostující gólman Kváča. Po pohledné kombinaci se dostal k puku na levém křídle Ondřej Najman a vypálil přesně do horního rohu liberecké branky. Liberec si však záhy vzal jednobrankové vedení zpět, když se ve třetí přesilovce hostů prosadil povedenou střelou pod horní tyčku Birner.

Velkou chybu pak předvedl Kváča. Mladoboleslavští hráli přesilovku, navíc byl signalizovaný další trest pro Bílé Tygry. Domácí kapitán Ševc vystřelil puk ve snaze poslat hosty co nejdříve do tří z vlastního pásma na branku a ten k překvapení všech skončil až v síti. Liberec měl ale zanedlouho opět navrch. Znovu se prosadil v početní výhodě, kterou tentokrát využil Adam Najman.

Srovnat mohl v dresu soupeře jeho bratr Ondřej, ale samostatný únik na Kváču zakončil vedle branky. Na rozdíl dvou branek odskočili hosté přesně po 34 minutách, když špatnou rozehrávku Bruslařů v obranném pásmu využil další přesnou střelou na Vlach a vyhnal Růžičku z brankoviště. Slovinec Krošelj se poprvé zapotil minutu před koncem druhé části hry, když čelil úniku Klepiše, který ale zakončil jen do betonu.

Nejblíže snížení byl ve třetí třetině ve 49. minutě Pospíšil, ale číhajíc na zadní tyči nedokázal uklidit puk vkleče do branky. Kontaktní gól přišel až šest minut před koncem, když se potřetí v zápase prosadila díky Kousalovi druhá formace Mladé Boleslavi. Závěrečný tlak domácích okořeněný ještě jednou přesilovkou už ale kýžený vyrovnávací gól nepřinesl.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme vstoupili špatně, vůbec jsme nebyli hlavou připravení na utkání. Liberec šel zaslouženě do vedení a od toho se pak odvíjel celý zápas. Vůbec jsme to nebyli my. Už je to letos poněkolikáté a vůbec se nám to nelíbí. Musíme udělat nějaké kroky, aby se to otočilo, protože to nenecháme jenom tak být. Liberec zaslouženě vyhrál, my jsme celý zápas tahali za kratší konec.“

Patrik Augusta (Liberec): „Zápas se mi hodnotí dobře, vyhráli jsme proti velice kvalitnímu soupeři. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání od první do poslední minuty. Soupeři jsme se vyrovnali v pohybu, dobře jsme forčekovali a pomohly nám speciální týmy na přesilovky i oslabení. Dobrý výkon podpořený výhrou. Jsme rádi, ale práce pokračuje dál.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 3:4. Bruslařům k výhře nepomohla ani trefa Ševce z vlastního pásma

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:57. O. Najman, 24:08. Ševc, 53:57. P. Kousal Hosté: 02:58. Klapka, 23:26. Birner, 28:21. A. Najman, 34:00. J. Vlach Sestavy Domácí: J. Růžička (34. Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Pospíšil – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Klepiš, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Rozhodčí Šír, Micka – Ondráček, Gerát Stadion Návštěva 976 diváků

Debutant Matěj hrdinou Ocelářů

Kometa nastoupila s vítěznou sestavou z minulého utkání proti Pardubicím až na brankářský post - Tomka nahradil Sedláček. Domácím chybělo po předchozí výhře na ledě Sparty pět útočníků včetně Nestrašila s Hrňou, kteří jsou po Růžičkovi nejproduktivnějšími hráči týmu. Díky absencím tak v extralize debutovali centři Jobánek s Matějem.

Hosté udeřili poprvé v páté minutě. Se štěstím, neboť střela Zaťoviče se odrazila od tyčky do brankoviště a ležící Kacetl si puk srazil vyrážečkou do sítě. Celému přečíslení předcházel sporný moment a pád třineckého obránce Kundrátka na útočné modré čáře při souboji se Zaťovičem. Domácí bek po gólu vztekle zlomil o branku hůl a dostal dvouminutový trest za nesportovní chování.

S disciplínou mělo ale problémy i Brno. Ve zbytku úvodní třetiny byli vyloučení tři jeho hráči a druhý faul využili Oceláři k vyrovnání. A také s notnou dávkou štěstí. Douderova střela z mezikruží šla mimo, Marcinko ale puk nahodil z levé strany ze záporného úhlu na branku a Sedláčkovi prošel kotouč u bližší tyčky od betonu do branky.

Oba týmy si zejména ve druhé polovině prostřední třetiny vypracovaly pár gólových šancí, ale skóre se měnilo jen jednou po nenápadné akci. Obránce Tansey poslal puk do prostoru před brankou a od hokejky domácího beka Zahradníčka zaplulo nahození mimo dosah Kacetla. Kanadský hráč skóroval po příchodu do Brna ve druhém ze tří odehraných zápasů.

Kometu mohl přiblížit k výhře Mueller, který měl před utkáním sérii deseti zápasů s bodem (10+8), ale jeho střelu zastavila horní tyčka. Poté Kacetl podržel Třinec při šancích Muellera, Tanseyho a Ďalogy, než v 52. minutě využil Hrehorčák chybu hostů při rozehrávce a nekompromisní ranou pod horní tyč vyrovnal.

V prodloužení zahrozili domácí Marinčin, Daňo a z přečíslení dva na jednoho Růžička, ale největší šanci měl Zaťovič, který v úniku nenašel skulinku mezi betony Kacetla. Stejný způsob zakončení zvolil v prvním kole rozstřelu i Mueller a byl jediným úspěšným střelcem až do čtvrté série, v níž se povedenou kličkou prosadil Matěj. Stejný hráč v šesté sérii zápas rozhodl.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „Jsme rádi za finální vítězství, ale tahali jsme v utkání až na výjimky za kratší konec. Hodně hráčů nám vypadlo kvůli nemoci a ty korekce, které jsme udělali, byly na naší hře znát. Za to všechno jsem rád, že bereme dva body proti týmu, který v poslední době hraje velmi dobře a sbírá body, kde se dá. Toho si vážíme. Kéž bychom takto pokračovali minimálně do konce roku.“

Jiří Kalous (Kometa): „Bylo to vyrovnané utkání, šance byly na obou stranách. Ve třetí třetině jsme měli velkou šanci utéct na 3:1, to se nestalo a Třinec vyrovnal. Ale bod z ledu lídra tabulky je pro nás vynikající a doufám, že budeme pokračovat v těchto výkonech.“

SESTŘIH: Třinec - Kometa Brno 3:2sn. Debutant Matěj hrdinou! V rozstřelu proměnil oba nájezdy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:57. Marcinko, 52:00. Hrehorčák, 65:00. Matěj Hosté: 04:25. Zaťovič, 32:32. Tansey Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, Marcinko, O. Kovařčík – O. Šedivý, Jobánek, Dravecký (A) – Christov, Matěj, Kofroň – Ramik. Hosté: J. Sedláček (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, Tansey – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Meluzín, Dočekal, T. Šoustal. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lučan, Kis Stadion WERK ARENA, Třinec

Polák gólem odstartoval cestu ke zvratu

Východočeši si dvougólový náskok vytvořili již v první části. Domácí vedli od osmé minuty, kdy rychlý brejk vyřešil Kousal, jemuž Mikuš vrátil přihrávku a útočník Dynama otevřel skóre. O chvíli později střílel Blümel, ale vítkovický gólman Stezka byl připraven.

Na druhé straně zase Krenželok nepřekonal brankáře Kloučka, jenž v minulých dnech podepsal v Pardubicích novou víceletou smlouvu. V 15. minutě zvýšil náskok Dynama Poulíček, kterého přihrávkou od mantinelu našel Košťálek. Hosté mohli korigovat po střele Fridricha, jenže Klouček nakonec puk udržel před brankovou čárou.

Vítkovičtí toužili s nepříznivým stavem něco udělat a bylo to vidět. Jedno z pardubických zaváhání mohl potrestat Fridrich, jenž se nacpal před Kloučka, ale ještě neskóroval. Až ve 28. minutě se to povedlo kapitánu Polákovi, když po předchozí střele Bukartse dokázal dopravit puk do pardubické branky.

Tlak a nepříjemný závar si pak vytvořil druhý pardubický útok. Říčka hledal Ciencialu, který ještě vracel na Poulíčka před branku, ale stav se neměnil. Na opačné straně to zblízka zkoušeli Lakatoš s Hruškou, jenže vyrovnání nepřipravili. Hosté pak hráli první početní výhodu zápasu, v níž ujeli Pardubičtí, ale střelu Blümela vyrazil gólman Stezka.

Ve třetí třetině nejprve nevyužily oba týmy přesilovku. Během té vítkovické se prokličkoval před Kloučka Flick, ale pardubický brankář puk vytěsnil mimo. V 50. minutě nejprve domácí nedokázali zakončit v jedné z akcí a z protiútoku trestal tým z Ostravy, když do branky dotlačil puk obránce Plášil. V další šanci hostů mířil Hruška vedle, Vítkovičtí pak nevyužili další přesilovku. Během ní naopak získal puk pardubický Anděl, ale zakončení před Stezkou mu ztížili protihráči. Za stavu 2:2 se šlo do prodloužení.

Největší příležitosti v něm měli Hecl a Robertson, vítkovický gólman Stezka v obou případech puk vyrazil. Za hosty to zkoušel sám Lakatoš, na druhé straně ještě střílel Blümel. Rozhodly však až samostatné nájezdy. V nich uspěl za Pardubice jen Paulovič, v dresu Vítkovic naopak nájezd proměnili Lakatoš, Marosz a Flick.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Výsledkově byla první třetina dobrá, ale herně se mi nelíbila. Útočníci podali velice průměrný výkon. Nebyli ochotní jít před bránu, uhrát souboj jeden na jednoho a někde se protizvratem zbavit soupeře. A udělat přečíslení, do toho se nám nechtělo. Přehrávali jsme situace, místo střel jsme volili nesmyslné přihrávky. Ve druhém utkání za sebou jsme ztratili vedení 2:0, to se nám nesmí stávat. Musíme s tím něco udělat, protože takhle se hrát nedá. U inkasovaných gólů tam byl nedůraz v předbrankovém prostoru. Máme tam tři hráče, soupeř jednoho a dostaneme gól. Bylo to podobné jako předtím v Brně, je to o nedůrazu a nedisciplinovanosti.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Takový zápas se mi hodnotí dobře. Získali jsme dva body, i když ze začátku to tak nevypadalo. V první třetině jsme měli zbytečný respekt ze soupeře, nestíhali jsme v soubojích, byli jsme pomalí. Pardubice byly jasně lepší a získaly komfortní vedení 2:0. Musím kluky pochválit, že nesložili zbraně a jeli nadoraz až do konce. Museli jsme měnit sestavu, protože se nám zranili hráči ráno na rozbruslení i během zápasu. Srdcem to hráči dotáhli až do prodloužení. V něm jsme zvolili jinou taktiku než v předchozích zápasech, dali jsme tam dva obránce a jednoho útočníka. Je to možná náhoda, ale tak jsme se rozhodli a věřili si na nájezdy. Jsme spokojení, hráčům děkuji za odvedenou práci, i když to bylo někdy se štěstím. To k hokeji patří.“

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 2:3sn. Dynamo neudrželo dvoubrankový náskok, rozhodl nájezdník hostů Marosz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:08. R. Kousal, 14:11. Poulíček Hosté: 27:25. R. Polák, 49:24. Plášil, 65:00. Marosz Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), O. Vála, Košťálek, J. Kolář (A), D. Robertson, J. Zdráhal – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Poulíček (A), Cienciala – Hecl, Paulovič, Blümel – Anděl, O. Roman, O. Rohlík. Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Gewiese – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dej, Lindberg, Roberts Bukarts – Marosz, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Lederer, Rožánek Stadion Enteria arena, Pardubice

Krejčího trefa z 59. minuty zmrazila Energii

V úvodu se skákavého puku zmocnil najetý Flek, bekhendem ale Konráda nepřekonal. Na druhé straně unikl Nahodil, Kunc však po jeho přihrávce přestřelil. Během hostující přesilovky nabil Pulpán na levý kruh Koblasovi, Konrád se proti ráně z první stihl přesunout.

Skóre se poprvé měnilo ve 12. minutě, kdy se po Flekově zadovce zápěstím prosadil Rachůnek. Vyrovnat mohl Bambula, Habal však s pomocí nataženého betonu dokázal zakročit. Půl minuty před první přestávkou se Karlovarští radovali podruhé. Reprezentační útočník Flek nejprve ukázal rychlé nohy a poté pohotově a přesně zakončil.

Na začátku druhé části se na pravém kruhu ocitl volný Kolouch, s pokusem na zadní tyč ale neuspěl. Stejně dopadl i krátce před polovinou zápasu Knotek. Energie zahrozila při brejku prvního útoku, Kohout trefil připraveného Konráda. Velkou šanci měl po Káňově nabídce Krejčí, Habal však střelu do protipohybu vyrazil betonem. Na brankáře Západočechů pak nevyzrál ani z pravého křídla rozjetý Strapáč.

Osm sekund po startu třetího dějství pronikl karlovarskou obranou Tomeček, Habala ale neprostřelil. Čekání na gól ukončila Olomouc až ve 43. minutě: Bambula prošel s pukem k pravé tyči a bekhendem ho poslal do sítě. Umazat zbývající manko mohl Klimek, Habal jej ale vychytal lapačkou.

Na opačném konci hřiště nepotrestal chybu Hanáků Koblasa. K zakončení z mezikruží se následně dostal Kusko, Habal si s pomocí levého betonu poradil. Vyrovnat se domácím podařilo minutu a dvě sekundy před koncem. Hvězdný Krejčí vzal zodpovědnost na sebe a vystřelil mimo dosah vyrážečky marně se natahujícího Habala.

V prodloužení měla více ze hry Olomouc; Klimek, Krejčí ani Strapáč však ve slibných možnostech nerozhodli. Vítěze tak určily samostatné nájezdy, ve kterých domácím zařídil druhý bod střelou mezi nohy Kusko.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „První třetina se nám výsledkově nevyvedla, i když hra nebyla úplně špatná. Od druhé části jsme se dostávali do brankových situací, bohužel jsme je neproměňovali. Ve třetí třetině jsme si vytvořili tlak a logickým vyústěním bylo vyrovnání na 2:2. V prodloužení jsme měli dost příležitostí k tomu, abychom rozhodli. Na nájezdy jsme dali hráče, kteří si s tím poradili. Bereme dva body, ačkoliv máme trochu pocit, že jsme mohli mít i tři. Bereme však každý bod, který získáme. Za bojovnost, odhodlání a nasazení patří hráčům do kabiny pochvala a velká gratulace.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Jsme trochu zklamaní z konečného výsledku. Byli jsme minutu od toho, abychom si odvezli více bodů. Mužstvo nicméně zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon. Hráli jsme obětavě a dobře do obrany. Prosadili se naši lídři, v brance nás celý zápas držel ve hře Habal. Škoda jen, že jsme nevyhráli v šedesáti minutách, nebo pak na dvě proměněné penalty. Soupeř byl o jednu penaltu lepší, proto bere dva body.“

SESTŘIH: Olomouc - Karlovy Vary 3:2sn. Krejčí gólem v závěru dotáhl Hanáky k vítězným nájezdům

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42:42. Bambula, 58:58. David Krejčí, . Kusko Hosté: 11:29. T. Rachůnek, 19:30. Flek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, A. Rutar, Řezníček, Škůrek, Groch – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Strapáč, P. Kolouch, Bambula – Burian, Nahodil, Michal Kunc. Hosté: Habal (A. Horák) – Martin Rohan, Plutnar, L. Doudera, Dlapa, Pulpán (A), D. Mikyska, Tureček – Koblasa, Černoch, Kohout – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Vondráček (C), Hladonik, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Osmík. Rozhodčí Daniel Pražák, Zbyněk Kubičík – Lukáš Kajínek, Michal Axman Stadion Zimní stadion Olomouc

Mladík Filip ukončil kladenské trápení

Do první šance zápasu se prodral kladenský Zikmund a Litvínov odolal i následně při Jarůškově vyloučení. V sedmé minutě nejdříve nepřekonal Bowa po Strejčkově střele z dorážky hostující Straka a hned vzápětí Kubík z úniku nevyzrál na Godlu. Za Severočechy měli možnosti k otevření skóre Lukeš, Kudrna či Irving. Při Strejčkově vyloučení nepřekonali Godlu Kubík ani Plekanec. Při Zikmundově trestu nevyužili šance Zdráhal či Jarůšek.

Na začátku druhé části se Rytíři ubránili při čtyřminutovém vyloučení, když šel pykat Veber za faul vysokou holí na Straku. Další přesilovku dalo Kladno soupeři špatným střídáním a sedm sekund před jejím koncem se povedlo Severočechům otevřít skóre. Kudrna se protáhl kolem Baránka, Bow jeho pokus ještě vyrazil, ale z dorážky otevřel skóre Estephan.

Příležitosti na zvýšení náskoku měli Hübl a Jarůšek. Rytíři dokázali vyrovnat 31 sekund před koncem druhé třetiny. Z oslabení se po faulech Hübla a Balinskise Kladno dostalo do přesilovky pěti proti třem. Jágr z pravého kruhu přes stínícího Zikmunda prostřelil Godlu mezi betony.

Rytíři se ve třetí třetině snažili tlačit za obratem skóre a ve 48. minutě po Plekancově přihrávce do brankoviště dotlačil puk za Godlu Zikmund. Litvínov odpověděl v čase 53:09, kdy Irving napřáhl za pravým kruhem a trefil přesně bližší horní roh Bowovy branky. V 55. minutě mohli Středočeši zpět do vedení, ale Beran v úniku Godlu nepřekonal a vzápětí promarnil velkou šanci i Filip, který si to vynahradil v prodloužení. Prosadil se kolem Irvinga a o pravou tyč poslal puk do branky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:29. Jágr, 47:32. Zikmund, 63:34. Filip Hosté: 28:56. Estephan, 53:09. Irving Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Veber, Kehar, Baránek, K. Wood, Zelingr, J. Suchánek (A), Funk – Zikmund, Plekanec (C), Hlava – Jágr, Filip, Pytlík – Račuk, A. Kubík, Melka – Routa, M. Indrák, M. Beran. Hosté: Godla (Zajíček) – Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Kolář – P. Zdráhal, Estephan, M. Chalupa – Jarůšek, V. Hübl (C), P. Straka (A) – F. Lukeš (A), Sukeľ, Kudrna – P. Svoboda, Gerhát, Zygmunt. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Frodl, Komárek Stadion ROCKNET Aréna, Chomutov Návštěva 1000 diváků