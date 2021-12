„Majstrštyk“ v Plzni: Budík rozhodl zadkem. Patera nechtěl duel hodnotit

Sám koketoval od listopadové reprezentační přestávky s ruskou Kazaní, ale ze sňatku s týmem KHL sešlo. Jeho spoluhráč Budík v den utkání prodloužil se západočeským klubem i na příští sezonu a podpis oslavil vítězným gólem, byť to majstrštyk úplně nebyl a zvláštní situaci ze 64. minuty utkání ještě prověřovali rozhodčí.

Co se stalo… Tomáš Mertl předložil puk před branku, kam se natlačil Budík tísněný mladoboleslavským Martinem Ševcem. Upadl na zadek a v sáňkařské poloze dojel i s kotoučem za čáru, přičemž brána opustila své místo. Gól nakonec platil. Budík tak přeťal sérii nezdarů se soupeřem, jehož v Plzni nevidí moc rádi.

„Hrají nepříjemný hokej, hlavně to jejich napadání. Asi to není úplně soupeř, který by nám seděl. Myslím, že v lize by se našly pro nás lepší týmy. Za mě skvělé dva body, že jsme to takhle ubojovali,“ hodnotil útočník Petr Kodýtek. Indiáni skolili Bruslaře po pěti zápasech a byly to jejich první body proti Mladé Boleslavi v sezoně. Zároveň natáhli vlastní bodovou šňůru už na sedm utkání.

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 2:1p. Západočeši mají čtvrtou výhru v řadě, rozhodl Budík

V dresu hostů se na plzeňském ledě poprvé představil Kodýtkův dlouholetý parťák Matyáš Kantner, který byl do Boleslavi vyměněn začátkem prosince. Hýřil aktivitou, měl pár dobrých příležitostí. Rychlou střelou z hrany brankoviště pod horní tyč otevřel skóre a byla to jeho první trefa za středočeský tým. „Jestli jsme ho chtěli nějak rozhodit? Já asi ne, i když pár kluků se mu to snažilo trošku znepříjemnit. Nějaké řeči tam proběhly, ale musím přiznat, že bylo trošku divné hrát proti němu,“ líčil Kodýtek, který vyrůstal s Kantnerem od žáků.

Nebyl to hokej, který by zvedal ze sedadel nebo vyháněl od sporáků a zdobení stromečků. Mohlo to dopadnout i jinak, nepřehlednou situaci už ze 4. minuty rozhodčí po přezkumu jako regulérní gól nevyhodnotili. Boleslav měla taky dost vyloučených, sedm proti dvěma domácím. Jakmile v třetí části dostal menší trest za protesty i trenér Pavel Patera, hráli Západočeši minutu v pěti proti třem. Převahu ovšem nevyužili. „Před zápasem bychom každý bod z Plzně brali. Domácí mají formu, viděli jsme jejich zápasy. Hrají výborně přesilovky i oslabení. Zápas se mi však moc hodnotit nechce, všichni víte, co se smí a nesmí. Chci vám pouze popřát hezké Vánoce,“ shrnul Patera.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:02. F. Suchý, 63:55. Budík Hosté: 11:42. Kantner Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Budík, Kvasnička, J. Kindl (C), Kremláček – Dzierkals, Mertl, J. Dufek – F. Suchý, Bulíř, Schleiss – Blomstrand, Kodýtek (A), G. Thorell – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, Pospíšil – Lunter, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Hradil, Svoboda – Brejcha, Votrubec. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 33 22 2 4 5 107:64 74 2. Mountfield 32 17 6 2 7 106:71 65 3. Pardubice 32 15 7 3 7 106:81 62 4. Plzeň 33 16 3 5 9 105:89 59 5. M. Boleslav 32 14 3 3 12 73:76 51 6. Brno 32 12 6 2 12 92:88 50 7. Vítkovice 31 13 3 4 11 70:74 49 8. Sparta 32 10 5 5 12 115:105 45 9. Liberec 31 12 2 5 12 69:83 45 10. Č. Budějovice 31 13 1 3 14 86:88 44 11. Olomouc 31 11 5 1 14 75:88 44 12. Litvínov 31 12 1 3 15 83:92 41 13. K. Vary 32 11 1 3 17 91:94 38 14. Kladno 31 5 3 4 19 76:118 25 15. Zlín 32 4 3 4 21 60:103 22 Generali Play-off

