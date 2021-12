Kometu srazil debutant. Hlavně se nepo***, radili mladým Ocelářům

Za mistrovské Oceláře hráli první zápas v Tipsport extralize a proti Kometě Brno (3:2sn) byli vidět. Osmnáctiletý Jonáš Jobánek byl u vyrovnávací branky osm minut před koncem a o rok starší Pavel Matěj se dvakrát trefil v nájezdech. Připsal si vítězný gól. „Krásný vánoční dárek,“ usmíval se mladý střelec, který vstával už v pět hodin ráno, aby se z rodného Hodonína dostal do Třince včas a byl na premiéru připravený.

Třinecký trenér Václav Varaďa v rozhovoru pro Nedělní Sport upřímně mluvil o tom, že v organizaci mají velmi málo mladých hráčů, kteří by si prostor v áčku zasloužili. Až tak hrozné to nejspíš nebude. Při početné marodce proti Kometě poslal na led hned tři juniory. Kromě Jobánka s Matějem, kteří byli u klíčových momentů, dostal jako třináctý útočník pár minut také osmnáctiletý útočník Michal Ramik. Ani on nezklamal.

„Mladí neodehráli špatný zápas,“ přitakal Varaďa. „Herně je vidět, že jim občas schází krok a zkušenosti, ale dostali příležitost a věřím tomu, že se tady zase brzy objeví. Nebo s námi ještě budou pokračovat dál.“

Mladí dostali prostor hlavně proto, že Oceláři mají problémy s marodkou. Vypadlo jim hned sedm hráčů ze základní sestavy, z toho šest útočníků. Večer před zápasem se řešilo doplnění sestavy. „V sobotu večer nám trenér juniorky řekl, že budeme s hlavním týmem trénovat,“ líčí Jonáš Jobánek. „Zápas byl vyloženě bonus, nečekal jsem to a jsem nadšený.“

Pavel Matěj zažíval podobné pocity. Jenom cestování měl hektičtější. „Jsem z Hodonína, v sobotu večer už jsem se do Třince nedostal. Tak jsem vstával v pět ráno, táta mě vezl autem.“ Zápas byl podle něho náročný. „Ale užil jsem si ho parádně! Tohle se nestane každý den.“

Navíc byl hrdinou nájezdů. Trenér Varaďa ho poslal do čtvrté série, Oceláři v tu chvíli prohrávali 0:1. Pavel Matěj se suverénně trefil mezi betony zkušeného Jakuba Sedláčka. A neomylný byl i v šesté sérii, připsal si vítězný gól.

Třinec - Kometa: Hrehorčák se dostal k puku mezi kruhy a poslal ho za Sedláčka, 2:2

„Trenér mi řekl, ať jdu, neměl jsem co ztratit,“ usmíval se mladý střelec. „Mohl jsem jen překvapit a brankář mě určitě neznal...“ V juniorce prý přitom specialistou na nájezdy není. „Když je jezdím, tak moc nedávám. Nevím, proč se pan trenér tak rozhodl. Ten první nájezd jezdím takhle furt a u druhého tam šel brankář trochu blbě, chtěl jsem vystřelit. On vyjel, tak jsem mu to tam poslal.“

Varaďa vsadil na intuici. Šedivý, Vrána a Růžička se neprosadili, tak ukázal na mladíka. „Je šikovný,“ vysvětloval dodatečně. „V áčku sice stihl jen jeden trénink, ale je znát, že je šikovný na hokejce. Spoustu hráčů, kteří normálně nájezdy jezdí, máme mimo sestavu. Někdy je to takový wow efekt, popasoval se s tím velmi dobře. Dvakrát proměnil a dal nám bod navíc.“

Vidět byl i osmnáctiletý přerovský rodák Jonáš Jobánek. Měl dvě šance, byl u vyrovnání na 2:2. „Hodně mi pomohl Vlado Dravecký, radil mi a podporoval mě, za což mu děkuji,“ pochvaloval si. „Jsem rád, že jsem dostal pomoc od takové legendy.“ Co mu chybělo k brance? „Možná trochu klid na hokejce, ten mohl být lepší,“ pokrčil rameny. „Stává se to, v juniorce často minu i větší šance.“

Zajímavostí je, že při ligové premiéře se Jobánek potkal s dalšími přerovskými odchovanci – Tomášem Kundrátkem a Martinem Zaťovičem . „Do osmé třídy jsem hrával s bratrancem Tomáše Kundrátka,“ popisuje. „K Tomášovi jsme vždycky vzhlíželi, v Přerově to byla největší kometa. Teda, hlavní Kometa je teď samozřejmě Martin Zaťovič.“ Od zkušeného spoluhráče hned také dostal klíčovou radu. „Tomáš mi řekl, hlavně se z toho nepo...“ dodal Jonáš Jobánek.

SESTŘIH: Třinec - Kometa Brno 3:2sn. Debutant Matěj hrdinou! V rozstřelu proměnil oba nájezdy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:57. Marcinko, 52:00. Hrehorčák, 65:00. Matěj Hosté: 04:25. Zaťovič, 32:32. Tansey Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, Marcinko, O. Kovařčík – O. Šedivý, Jobánek, Dravecký (A) – Christov, Matěj, Kofroň – Ramik. Hosté: J. Sedláček (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, Tansey – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Meluzín, Dočekal, T. Šoustal. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lučan, Kis Stadion WERK ARENA, Třinec

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE