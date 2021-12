Lev se zakousl do lídra: Samozřejmě to chutná. První s druhým? To je svátek

Je velká euforie porazit první Třinec 5:1 a stáhnout jeho náskok na čele na pět bodů?

„Samozřejmě to chutná, první s druhým je vždycky svátek. Nehrajete každý rok takhle nahoře. Jsme rádi, že jsme to zvládli a ještě takhle, myslím, že jsme zápas měli pod kontrolu. Samozřejmě si musíme říct, že Třinec hrál v hodně okleštěné sestavě a dost hráčům jim chybělo. Těšili jsme se, že přijedou kompletní. Přeci jen, i nás by to hodně otestovalo. Ale i tak měli dobrý tým a jsme rádi, že jsme to takhle zvládli.“

Právě, že Třinec přivezl dost hráčů, kteří by za normálních okolností nastupovali za Frýdek-Místek v 1. lize. Byl záměr na ně hned vletět, ať se nemají šanci rozkoukat?

„Samozřejmě jsme chtěli ukázat od začátku, kdo je na ledě pánem. Viděli jsme, že mladí kluci i zkušení hráči jako Šedivý a Szturc se budou chtít ukázat, aby si řekli v Třinci o místo. Myslím, že se nám povedl slušný úvod. První třetinu jsme to ještě nevyjádřili gólově, ale pokračovali jsme v tom a od druhé třetiny už jsme začali dávat góly.“

Ano, vaše dvě trefy Třinec načaly. První po parádní dělovce z první. Jeden z nejhezčích gólů kariéry?

„Takové góly z jedničky v přesilovce jsou vždycky hezký. Sedlo to se vším všudy, vyměnili jsme si puk s Filipem Pavlíkem, Blainy mi to tam pak parádně připravil. Nebudu lhát, jsem samozřejmě rád, když takový hezký gól padne.“

K dokonalosti scházel už jen hattrick, ne?

„Měli jsme tam ještě v pět na tři nějaké šance, i ve druhé třetině jsem tam něco měl. Třeba si to schovávám na jindy, uvidíme.“

Když pak Třinec snížil na 1:3, najednou vyrostl. Tady se lámal zápas, že šel pak do tří a tlak zmizel?

„Říkali jsme si už po druhé třetině, že bychom chtěli přidat čtvrtý gól, že by byl takový uklidňovací. Bohužel jsme ho v oslabení ale dostali a potom tam dvě tři střídání měl Třinec ještě nějaké šance. Pak jsme hru ale srovnali, dali čtvrtý gól a byl klid.“

V přesilovce 6:3, kdy Třinec udělal další faul a vy jste dostali výhodu...

(usměje se) „Naposledy jsem to možná viděl v televizi, když jsem koukal na Třinec. Vím, že oni to hrajou často. Když hrajete pět na tři a máte kvalitní hráče do přesilovky, tak se nebojíte tam dát i toho šestého. Sám jsem to nehrál možná nikdy. Ahti to pak nádherně trefil, vymetl tam všechny pavučiny, víme, že to umí, takže jsem rád, že se mu to povedlo.“

Moundfield HK - Třinec: Lev otevřel skóre střelou v přesilovce pod horní tyč, 1:0

Moundfield HK - Třinec: Druhý zásah Lva! Domácí útočník dorazil puk za Mazance chytrou zadovkou, 2:0