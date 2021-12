Šajbu! Východní fronta Vítkovic pálí v přesilových hrách ostrými

Dávají vzpomenout na exploze, které v minulosti ve vítkovickém dresu předváděli ostřelovači Alexandr Prokopjev a obránce Dmitrij Jerofejev. Díky nim se v Ostravě rusky volalo po gólech. A volá se znovu.

Obránce Alexej Solovjev si v patnácti zápasech připsal 12 bodů (4+8), lotyšský útočník Roberts Bukarts je po rozpačitém rozjezdu znovu nejproduktivnějším hráčem klubu (26 zápasů/ 23 bodů, 8+15). Drtivou většinu bodů nasbírali v přesilovkách. Tak jako proti Olomouci.

„Velká pochvala pro naše speciální týmy, že zápas tak dobře zvládly,“ těšilo trenéra Miloše Holaně. „Z přesilovek daly čtyři góly, děkuji všem za odvedenou práci a body.“

Vítkovické přesilovky se zvedly s příchodem Dominika Lakatoše. Ale nebezpečný v nich není jen on. V početních výhodách se chytil i Roberts Bukarts, od modré po lehkém zranění znovu skvěle pálí Alexej Solovjev, který přišel z Omsku. I na doporučení brankáře Šimona Hrubce.

„Má parádní střelu, jednu z nejlepších, jaké jsem kdy čelil,“ popisoval nedávno pro Sport reprezentační brankář. „Umí to z ruky, i golfákem, neskutečné kvéry! Navíc je to opravdu skvělý kluk, v Avangardu byl jedním z mých nejlepších kamarádů. Moc tady nehrál. Já volal i do Třince - hoši, je tady volný Ljocha, skvělý obránce. Ale Vítkovice byly rychlejší, ozvaly se dřív.“

Miloš Holaň, který byl v minulosti jedním z nejofenzivnějších obránců, nechce ruského beka moc chválit a vyzdvihovat. „Nechci prozrazovat, v čem je dobrý,“ pousmál se. „Je tam víc variant, je to práce celé pětky.“

I bez konkrétních poznatků trenéra je zřejmé, v čem je Solovjevova síla na modré. Věří si, má přehled, nezmatkuje, dokáže přesně rozehrát i ostře vypálit. „Přesně to, co je potřeba od beka při přesilovce, i při hře pět na pět,“ přitakal vítkovický centr Jan Hruška. V početní výhodě má Solovjev po pravé ruce Dominika Lakatoše, po levé Robertse Bukratse – oba ryzí střelci. Na brankovišti je těžko odstavitelný hromotluk Lukáš Krenželok a k tomu zkušený centr Jan Hruška. Když to sedne, jako proti Olomouci, je to velká síla.

„Umí si podržet puk, dobře si ho dát,“ přitakal olomoucký obránce Tomáš Černý. „My na ně měli vytvářet větší tlak, to se nám vůbec nepovedlo, proto jsme taky dostali góly. Nebyli jsme od bodu daleko, ale naše vlastní nedisciplinovanost nás neustále posílala do čtyř, do tří... A už se to vezlo. Tím se pak ztrácely i síly, které nám chyběly ke konci.“

Klíčové oslabení Olomouce přišlo v 54. minutě, za stavu 3:3. Jednak hráli v šesti a potom byl kapitán Jan Švrček při následné debatě s rozhodčími až moc ostrý. Dostal dvě minuty za nesportovních chování. Takže dvě minuty ve třech. „Honza se pak omlouval, že to byla jeho blbost,“ pokrčil rameny obránce Černý. „Uvědomil si, co udělal.“

Zbytečné fauly a oslabení se nelíbily ani olomouckým trenérům. „Bylo tam pár faulů, které si nemůžeme dovolit dělat,“ štvalo Jana Tomajka. „K tomu špatná střídaní, nesportovní chování... To rozhodlo.“