Varaďa se neschovával: v Třinci bude jednat o konci, prosil o shovívavost

Ano, plánuje odchod. Smlouvu, která má v Třinci končit až po sezoně 2026/2027, si přeje Václav Varaďa na jaře rozstřihnout. „Je pravda, že jsem vedení oslovil a během ledna budeme řešit, jak vše dopadne. Chtěl bych poprosit o čas a shovívavost,“ pronesl po porážce v Hradci 1:5. Druhý porazil prvního. Ale ústředním bodem byl hlavně on, dvojnásobný extraligový šampion, horké trenérské zboží, muž, který by jednou mohl vést reprezentaci.

Mohl se schovávat, odtrénovat zápas, jít do kabiny, natáhnout kapuci a zmizet v autobusu. Někdy to tak v extralize chodí. Když víte, že hrozí nepříjemné téma, vyšlete asistenta, ten řekne, že bez komentáře. Hotovo.

Václav Varaďa naopak po porážce v Hradci mezi novináře dorazil. Počítal s tím, co přijde. Ano, téma číslo jedna aktuálně je, že sám chce po sezoně ukončit svůj kontrakt, který má vypršet až v roce 2027.

„Je pravda, že jsem vedení oslovil a během ledna budeme řešit, jak to celé dopadne. Chtěl bych poprosit o čas a shovívavost, který tahle záležitost potřebuje,“ pronesl s klasicky svraštělým obočím. Kamenný výraz podporovala ještě rouška.

Jen když od deníku Sport dostal otázku ke svému odchodu z Třince, pevně se zadíval do očí. Jako kdyby chtěl ukázat pevnost svého postoje. Sebevědomí. „Vyjádřím se na svém blogu za pár dní, malinko tam odkryju karty. Budu čekat na návrat majitele klubu, který by měl být zpátky v prvním lednovém týdnu, pak budeme řešit, co dál,“ dodal ještě.

Ze smlouvy se totiž musí vyvázat, pro Třinec je důležitý, dvakrát v řadě s ním vyhrál titul. Václav Varaďa je pro Oceláře klíčový muž. Ne nepostradatelný, ale důležitý rozhodně. Sportovní ředitel Jan Peterek před kabinami nechtěl téma komentovat vůbec. „Ne,“ odvětil jen na dotaz, zda by nemohl odchod kouče nějak blíže rozebrat. Uháněl směrem k plechovým dveřím, pryč z arény.

„Asi bych to radši teď nekomentoval,“ pronesl i lídr týmu Martin Růžička. „Nás v tuhle zajímá, abychom vyhráli extraligu potřetí za sebou. Pak bych řešil, co bude dál,“ dodal ještě třinecký střelec.

Varaďa mluvil stejně: „Soustředím se na zbytek sezony s Třincem, věřím, že to máme dobře rozběhnuté. Jestli budeme zdraví, věřím, že máme šanci se dostat tak, kam si všichni přejeme.“

Titul číslo tři, to je jeho mise. Tam chce tým dovést a pak říct sbohem, jestli se s vedením domluví. Ale věřte, že společnou cestu najdou. Není pravděpodobné, že by někdo držel trenéra v klubu proti jeho vůli.

Kabina od něj informaci, že se chystá v klubu skončit, už pár dní měla, hráči se ji nedozvěděli z novin. „Oznámil jsem jim to ve stejný den, kdy jsem to řekl vedení,“ prozradil kouč. „Jak na to reagovali? Nejásali. Ale potřebovali znát pravdu, vědět všechno, než se informace dostane ven,“ přidal ještě.

Mazanec rozštípal hokejku

Stejně se dá označit i třinecká pozápasová nálada v Hradci. Nikdo nejásal. Lazaret bez devíti hráčů sestavy padl vysoko 1:5. Chvíli se Oceláři do zápasu dostali ve třetí třetině, kdy snížili na 1:3. Cítili šanci. „Ano, to byla naše chvíle, kdy jsme mohli udeřit, dát ještě druhý gól a Bůh ví, co by pak bylo. Pak už nám tam bohužel nic nepadlo, udělali jsme hloupé fauly, jeden i já. Hradec pak dal góly a už si zápas pohlídal,“ litoval Martin Růžička.

Brankář Marek Mazanec cestou do kabin rozštípal vzteky svoji širokou brankářskou hokejku. Tisková mluvčí po něm za chvíli posbírala kousky a hromádku odnesla. Souboj druhého s prvním vyzněl jasně pro Mounftield i díky dvěma gólům Jakuba Lva, hlavní hvězdy utkání.

Ale zrak mířil hlavně na Varaďu. Jak se chová? Bude něco jinak? Co kouč v demisi předvede? Odpověď zní: všechno v normě. Góly, které padaly do třinecké branky, přijímal tu s klidem, jindy s mírným zakroucením hlavy.

Jednou šel klasicky po svém k ledu školit rozhodčí, dostávat je pod tlak. Zkusil, nevyšlo. Jinak svým hráčům zase hlasitě napovídal, že to bylo slyšet až na protilehlé tribuně. „Hradec si vyhrát zasloužil, my tahali za kratší konec. Náš tým zápas odmakal, soupeř byl ale lepší,“ uznal pak třinecký kouč.

Po tiskové konferenci dostal ještě žádost, zda by o svém konci v klubu promluvil na televizní kameru. To už se omluvil. Jednou a dost. Řekl, co chtěl. Zakroutil hlavou a zavřel posuvné dveře.