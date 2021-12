Třináct a dost! Vítkovice dvě třetiny nebyly, Boleslav nakoply i pohovory

Třináct zápasů. Tak dlouho trvala úctyhodná série Vítkovic bez porážky v základní hrací době. Do čtvrtka odjížděli Ostravané bez bodového zisku naposledy z ledu 17. listopadu. I proto se ze spodní části tabulky katapultovali na překvapivé 5. místo. Po dlouhých 43 dnech padli na ledě Mladé Boleslavi, kde od domácích inkasovali pět gólů za dvě třetiny a nakonec jen mírnili porážku 2:5. Svému soupeři navíc přenechali svou pozici v tabulce.

V minulé sezoně Vítkovice neztratily ve vzájemných zápasech ani bod. Teď? Úplně opačná situace, Boleslav brala tři body ve všech třech dosavadních duelech (4:1, 2:1 a 5:2). „Někdy se to nabalí. Padly jim tam nějaké góly, které by nám snad normálně do brány nepadly. Doufám, že se oklepeme a půjdeme dál,“ uvedl brankář Aleš Stezka, který vůbec poprvé v sezoně střídal. Už po první třetině.

„První dvě třetiny jsme tady absolutně nebyli a nezasloužili si ani bod,“ odfrkl si naštvaný trenér Miloš Holaň.

Bruslaři se po dlouhé době rozstříleli. Pět gólů nasázeli teprve potřetí v sezoně, naposledy však na konci září v Českých Budějovicích. Poprvé po návratu do sestavy se trefil David Šťastný. Jak je zvyklý si obkroužil celé útočné pásmo až ke střele, ujala se dorážka.

„Ulevilo se mi. Doufám, že mi to pomůže,“ usmíval se. Potřebnou trefu zapsal také Tomáš Fořt, který na gól čekal téměř dva měsíce: „Už to bylo trošku na hlavu. Jsem rád, že mi to tam konečně padlo.“

Bruslaři se potřebují zvednout. Herně i výsledkově. Poslední dva měsíce se plácají v nevyrovnaných výkonech, začali se propadat tabulkou. Po reprezentační přestávce sice přišel mírný herní posun, stále to ale úplně neladí. Jak seskočit z houpačky? „Snažíme se o to od doby, co tady jsem. Vyjdou nám dva zápasy, pak dva nevyjdou. Hrajeme výborně, vyhrajeme a pak hned prohrajeme po špatném výkonu. Hledáme to, snažíme se to odstranit,“ řekl Fořt.

Trenér Pavel Patera po minulé prohře s Libercem dokonce prohlásil, že bude muset s kolegou Radimem Rulíkem v kabině zakročit. „Musíme udělat nějaké kroky, aby se to otočilo. Nemůžeme to nechat být,“ řekl. A pohovory opravdu přišly. „Doufám, že už žádné nebudou potřeba, že nám do konce sezony pomůže tenhle jeden,“ zmínil Šťastný.

„Potřebovali jsme zvítězit, to se podařilo,“ těšilo trenéra Rulíka, který nicméně měl výhrady ke třetí třetině, kdy jeho tým na pár minut vypnul a nabídl soupeři dvě branky. „Polevili jsme, dostali soupeře do hry. To nás trošku mrzí, ustoupili jsme z naší hry. Představovali bychom si ten výkon šedesátiminutový, a ne čtyřicetiminutový, když to tak řeknu,“ dodal. Boleslavští stále pokukují směrem vzhůru, na čtvrtou Plzeň ovšem ztrácí stále osm bodů.