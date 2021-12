Motor rozsekal Dynamo. Novotný chválil Hrachovinu a Hanzlův útok

Popřáli si do nového roku. Pogratulovali Milanu Gulašovi k narozeninám a od trenéra Jaroslava Modrého slyšeli, že se sejdou až 2. ledna. A zařvali si. Aby ne, Motor zlikvidoval Pardubice 6:1. Na pohled byste možná neřekli, ale důležitou roli hrál i brankář Dominik Hrachovina. Vyzváněly za ním tyče a on tahal velké zákroky. Nedovolil ale Dynamu návrat do utkání.