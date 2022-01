Hrával s Krejčím, pak „přibrzdil“. Daneček šel do brány Třince z 2. ligy

Jak jste se po dvou letech mezi elitou cítil?

„No...jako. V hlavě je, že jdu do zápasu po tak dlouhé době. Chytat jsem ani neměl, měl jsem jenom jistit Ondru (Kacetla), ale když už tam vlezete, nesmíte si připouštět, že tak dlouho nechytáte. Trenér po první třetině řekl - běž, tak jsem šel. Škoda, že to nevyšlo, bohužel. V hlavě jsem to měl, nepříjemné to je, to vám řeknu. Ale člověk si to nesmí připouštět a odmakat to.“

V čem to pro vás bylo nejvíc nepříjemné?

„Abych pravdu řekl, já loni nechytal skoro nikde. Kolik jsem toho měl? Dva zápasy? A trénink vám zápas nenahradí. Je to něco jiného, jiná koncentrace, všechno. Můžete trénovat, jak chcete. Je to nepříjemné, ale musím do toho jít, nemůžu říct, nejdu tam.“

Navíc dva zmíněné zápasy jste měl ve druhé lize za Valašské Meziříčí. Je to velký skok?

„Skok to je. (krčí rameny) Ale nejsem nejmladší, musím se s tím nějak poprat.“

Vybavily se vám třinecké začátky? Našlápnuto jste to měl dobře, je to tak?

„Nastartované jsem to měl, to jo, ale jak to dopadlo, za to si můžu sám. Nebudu se na nic vymlouvat. Jsem rád za každou příležitost. Vzpomínky byly, nějaká utkání jsem chytal i tady ve Vítkovicích.“

Čím jste si přibrzdil kariéru?

„Výkony. Nebyly takové, abych v bráně byl. Nebudu se vymlouvat na nikoho, jen na sebe. Asi jsem nepodával takové výkony, jaké by měly být. Tak to tak dopadlo.“

Proti Vítkovicím jste ale několik solidních zákroků vytáhnul. Vychytal jste nájezdy Hrušky, Lakatoše i Bittena. Jaký jste z toho měl pocit?

„Tyhle zákroky bych vyměnil za nějaké body. Tohle bylo pěkné, ale třeba čtvrtý gól od Lakyho (Lakatoše) jsem určitě měl mít, ten beru na sebe. Bohužel.“

Lakatoš dal z přesilovky prakticky dva totožné góly. Naznačil, pak vypálil. V čem je nepříjemný?

„My víme, že je střelec a umí trefit. A vidíte, první gól prostřelil Ondrovi na vyrážečku a druhý mně na lapačku. Nějaká větší pozornost na tohoto hráče tam je, ale bohužel. Měl jsem to chytit.“

Chvíli po příchodu na led vás zavalila branka. Bez následků?

(usměje se) „Je to nepříjemné, když vůbec nevíte, co se děje a najednou vám brána ťukne do zátylku. Naštěstí mám vzadu ochranný kryt, v pohodě.“

Mazanec je nemocný, pojedete s Oceláři i na další zápasy?

„Vůbec netuším. Ve středu máme trénink, tam si zápas rozebereme a uvidíme, co dál.“

