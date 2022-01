SESTŘIHY: Sparta otočila s Kometou z 0:2 na 3:2p! Dynamo ovládlo derby

Kousal rozjel cestu za obratem v derby

V prvních dvou vzájemných zápasech otočil Hradec Králové nepříznivý stav s dvoubrankovým mankem, až v tom třetím šel jako první do vedení. Finský kanonýr Oksanen si po třech minutách přiťukl puk se Smoleňákem a zaznamenal už sedmnáctou přesnou trefu v sezoně.

Paradoxně se tím ale Mountfield ukolébal. Hned za 40 sekund nechal v obraně volnou cestu pro Kousala, který se z brejku trefil přesně. Zařídil tím vyrovnání a taky herní obrat: Pardubičtí byli od té chvíle lepší, soupeře nutili k chybám a několikrát jim chybělo jen málo k vedoucí trefě. Nejen za vychytaný brejk Matýse s Robertsonem děkovali domácí gólmanu Kiviahovi.

Ani solidní přesilovka na startu druhé třetiny Dynamu nestačila. Než minul branku junior Urban, navrátilec z šampionátu dvacítek, největší hrozbu připravil královéhradeckému celku obránce Nedomlel: při vyhození napálil Kiviaha do nohy a ke kuriózní trefě chyběly jenom centimetry.

Až potom se druhý tým tabulky probudil, začal tlačit a ostřelovat Frodlovu branku. Jeho skvělou pětiminutovku ale završila jenom hromadná pranice, v níž shodili rukavice Smoleňák s Paulovičem. A zase - jako kdyby se jedním momentem všechno otočilo. Za dvě minuty vedly Pardubice už 3:1. Košťálek hledal před brankou Camaru, za něhož ale nechtěně vykonal práci tečující Kelly Klíma.

A i v další trefě měl prsty hradecký útočník, tentokrát Lalancette, jenž zastínili Kiviahovi výhled při nahození beka Zdráhala. Na všech třech gólech měl podíl Kousal, jenž ke gólu přidal dvě asistence. Dynamo potom nedopustilo další katastrofický scénář a vývoj třetí třetiny kontrolovalo.

Frodl se zapotil snad jenom při střele Kevina Klímy mezi betony. Mountfield tak po zaváhání vedoucího Třince nevyužil šanci přiblížit se k prvnímu místu, dívat se naopak musí pod sebe. Porážku neodvrátil ani v závěrečné hře bez brankáře, kterou ukončil Blümel.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „I třetí derby mělo bohužel stejný průběh jako ta předešlá. Od začátku zápasu jsme tahali za kratší konec. Šli jsme sice do vedení, ale Pardubice ještě v téže minutě vyrovnaly, celkově měly lepší pohyb a vyhrávaly osobní souboje. My jsme se v těchto aspektech hry zlepšili ve druhé třetině, kdy jsme měli nejlepší pasáž, ale paradoxně jsme tam zápas během dvou minut ztratili dvěma smolnými góly. Pardubice vyhrály zaslouženě.“

Richard Král (Pardubice): „Po dobrém vstupu do zápasu nás trošku zmrazil inkasovaný gól, naštěstí jsme rychle odpověděli. Udrželi jsme se na kotouči, měli výborný přechod z obranného do útočného pásma, startovali jsme na kotouče a vytvářeli si přečíslení. Třetí třetinu jsme odehráli velice dobře a moc jsme Hradec do vyložených šancí nepustili. Všichni od Dominika Frodla až po posledního útočníka ve čtvrté lajně podali parádní, obětavý a disciplinovaný výkon. Jsem maximálně spokojený.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 1:4. Košťálek rozhodl derby pro Dynamo

Góly Domácí: 03:05. Oksanen Hosté: 03:45. R. Kousal, 33:27. Košťálek, 34:53. J. Zdráhal, 58:51. Blümel Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Šalda, Kalina – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Miškář – Kelly Klíma, Lalancette, Lamper – Orsava, Koukal, R. Pilař. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, O. Vála, J. Kolář (C), Hrádek – Říčka, Paulovič, Blümel – Matýs, R. Kousal, Camara – T. Urban, Anděl, O. Rohlík – Herčík, O. Roman, Koffer. Rozhodčí Horák, Hejduk – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Obrat za 16 vteřin v retro dresech

Soupeři nastoupili v retro dresech připomínajících jejich první vzájemný duel v nejvyšší soutěži 3. ledna 1937. V brance Jihočechů byla brankářská dvojka týmu Strmeň namísto nemocného Hrachoviny. A svižný hokej od počátku nabídl řadu zajímavých akcí na obou stranách.

Před strážcem mladoboleslavské branky Růžičkou bylo dusno po nebezpečných střelách Šenkeříka či Percyho, slibnou akci u levé tyčky nezakončil Abdul. Z rychlé protiakce zahrozil Kousal, sám před Strmeněm se neprosadil Fořt, neprošla ani Kelemenova střela mezi bruslemi obránce Štencela. V závěru první části neúspěšně pálil z prostoru mezi kruhy Ondráček

Při první přesilovce Motoru na startu prostředního dějství nezakončil zblízka Novotný, z protiútoku ve vlastním oslabení trefil Kelemen tyčku. Potom si Jihočeši dopřáli dvě laciná vyloučení v krátkém sledu. Dlouho je držel Strmeň, ale trest Hanzla za útočný faul již potrestal Stránský, jenž pálil bez přípravy z levého kruhu a domácí gólman nestačil vykrýt volný prostor v brance.

Českobudějovičtí zkoušeli několikrát překonat Růžičku pohotovými střelami hned po buly napravo od boleslavské branky, ale neuspěli, stejně jako z podobné situace nezakončil Kantner. Zblízka nepřekonal Strmeně ani Raška.

Rostoucí snaha domácích o vyrovnání narážela na důraz Středočechů, kteří aktivně bruslili a nepouštěli hokejisty Motoru do velkých šancí. Neujala se ani Vráblíkova bomba zdálky po přesném pasu od Gulaše. Po brejku dvojice Najman, Kantner musel naopak zachraňovat Strmeň.

Mnoho nechybělo a hosté potrestali Ondráčkovu hrubku za vlastní brankou. Víc než dvě minuty před sirénou sáhli Českobudějovičtí k power play a vyrovnali díky ráně kanonýra Gulaše u pravé tyčky. Za dalších 16 sekund pak rozhodl o vítězství zblízka Ondráček. Protestujícím hostům nepomohlo od porážky ani přezkoumání videa po trenérské výzvě.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Otočili jsme utkání v závěru, proto se hraje hokej šedesát minut. Kdo je připravený, tomu přeje štěstí, které bylo dneska více na naší straně. Klobouk dolů před výkonem našeho druhého gólmana Strmeně. Skvěle zastoupil nemocnou jedničku Hrachovinu. V tréninku maká, je připravený a dnes nám dal šanci na vítězství.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „První třetina byla vyrovnaná po třech šancích na obou stranách. Ve druhé části jsme byli trochu lepší a zaslouženě šli do vedení. Potom jsme se však zbytečně stáhli. Ve třetí části jsme prokázali velkou bojovnost, ale nedokázali jsme dát gól navíc, který by zřejmě rozhodl o výsledku. Poslední minuta se nám nepovedla. Celkově byl výkon úplně jiný než v předchozím utkání, ale nedostali jsme za něj odměnu.“

SESTŘIH: České Budějovice - Mladá Boleslav 2:1. Motor uctil historické dresy parádním obratem

Góly Domácí: 58:57. Gulaš, 59:13. J. Ondráček Hosté: 30:11. J. Stránský Sestavy Domácí: Strmeň (Maleček) – Šenkeřík, Piskáček (A), Percy, Bučko, Štencel, Vráblík, Bindulis – Holec, Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, J. Novotný, Z. Doležal – Vondrka, J. Ondráček, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: J. Růžička (M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Šidlík – Kotala, Fořt, D. Šťastný (C) – Kelemen, Adam Raška I, Pospíšil – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, Jan Eberle – J. Stránský (A). Rozhodčí Pešina, Vrba – Zíka, Rampír Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 1000 diváků

Slovenské duo řídilo obrat nad Indiány

Úvod patřil Severočechům, již ve druhé minutě mohl otevřít skóre Hübl, Pavlát ale jeho šanci zlikvidoval. Plzeňský brankář si následně připsal další dobré zákroky a ve 4. minutě hosté z rychlého protiútoku skórovali. Godlu prostřelil Suchý.

Domácí poté nevyužili první početní výhodu, neujal se ani pokus Balinskise, ve 13. minutě ale již vyrovnal v přesilovce tvrdou střelou od modré čáry Irving. Hned dvakrát následně Verva zahrozila v oslabení, Irving ani Strejček z brejku Pavláta nepřekonali.

Začátek druhé třetiny ale patřil Západočechům, kteří dokázali svou aktivitu přetavit i ve dva góly v rozmezí 77 sekund. Nejprve tečoval Mertlovu střelu Martin Lang a trefou navázal na hattrick z předešlého duelu, poté při signalizované početní výhodě dokončil pohotovou dorážkou Bulířovu individuální akci Kodýtek.

Litvínov se ale z nečekaného úderu oklepal a ve 30. minutě snížil. Pavlát sice Chalupovu akci zastavil, obránce Graňák však pod Irvingovým tlakem usměrnil puk nešťastně do vlastní branky. Vzápětí mohlo být vyrovnáno, Jarůšek ale trefil jen tyč.

Vyrovnat se domácím podařilo až ve 44. minutě, kdy Kolářovu střelu od modré čáry tečoval Sukeľ. Slovenský útočník v polovině třetí třetiny vypracoval další šanci pro Jarůška, Pavlát byl ale pozorný. Plzeňský gólman měl i poté více práce, rozhodnout v normální hrací době se ale domácím nepodařilo a utkání se muselo prodlužovat. Rozhodl v čase 61:48 Kudrna.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „První třetina byla vyrovnaná, byl to hokej nahoru dolů. Druhá byla naše klasika. Čtyři minuty jsme na začátku nevylezli z našeho obranného pásma, soupeř dal dva góly a vypadalo to, že se v tom zase budeme motat. Od stavu 3:1 jsme ale začali hrát, jako kdyby nás to nakoplo. Měli jsme hodně šancí a potvrzovali jsme to i ve třetí třetině. Jsme rádi, že jsme zápas otočili, za což bych chtěl hráčům poděkovat. Bojovali až do konce.“

Miloš Říha (Plzeň): „Dnes musíme být k naší hře kritičtí. Vůbec jsme nepředváděli to, co chceme hrát. První třetina a začátek druhé by ještě šly, ale od stavu 3:1 jsme absolutně nepochopitelně vypnuli. Domácí nás přehrávali ve všech směrech, pořád jsme ztráceli kotouče, prohrávali všechny souboje. Myslím si, že bod můžeme brát jako pozitivní. Vyhrát jsme si tady určitě nezasloužili.“

SESTŘIH: Litvínov - Plzeň 4:3p. Kudrna vystřelil výhru nad Indiány

Góly Domácí: 12:32. Irving, 29:17. M. Chalupa, 43:31. Sukeľ, 61:48. Kudrna Hosté: 04:33. F. Suchý, 24:08. M. Lang, 25:25. Kodýtek Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – D. Kolář, Irving, Balinskis, Strejček, Demel, Stříteský, Hrbas – P. Straka (A), Estephan, M. Havelka – Kudrna, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – M. Chalupa, Sukeľ, Jarůšek – Zygmunt, Fronk, P. Svoboda. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Budík, V. Lang, J. Kindl (C), Kvasnička – Dzierkals, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, J. Dufek – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, P. Musil. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Ondráček, Šimánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvínov). Návštěva 1000 diváků

Proti oslabeným Ocelářům pálil Lakatoš

Po opatrnější pětiminutovce tempo rozproudila úvodní přesilovka. Vítkovický speciální tým znovu zaúřadoval už po 21 sekundách. Lakatoš se prosadil, ačkoliv po Bukartsově křížné přihrávce z kruhu nepálil bez přípravy a chvíli si úspěšně hledal místo pro umístěný švih.

Lepší nástup Vítkovic podpořil druhým gólem Chlán. Kacetl rozehrál zpoza branky po mantinelu jen na hůl domácího Bernovského a po jeho souhře s Fridrichem se puk rychle dostal na brankoviště k Chlánovi, který z první zavěsil.

Domácím stačily k dvougólovému vedení tři rány na branku v první dvacetiminutovce, soupeř vyložené možnosti neměl.

Třinec, který postrádal opory Vránu s Růžičkou, do druhé třetiny vyměnil gólmany a místo Kacetla nastoupil Daněček. Ve 25. minutě se na něj řítil osamocený Hruška, ale gólman hosty podržel. Další vzpruhou pro Třinec byl kontaktní gól, o který se ve 28. minutě v přesilové hře zasloužil ranou z křídla Hrňa.

Mistři ožili, ale jejich nádech otupilo další vyloučení a následně už při hře pět na pět i třetí gól Vítkovic. Bernovský dorážkou v 35. minutě vrátil domácím dvoubrankové vedení.

Ještě před koncem druhé části mohl Třinec vrátit do hry Hrňa, ale jeho projektil Stezka vyrazil a v úvodu třetího dějství přišla pečeť na vítkovické vítězství. Lakatoš svou první příležitost ještě nevyužil, ale ve 45. minutě se domácí opět prosadili jeho zásluhou v přesilovce pět na čtyři.

Další početní výhoda už Vítkovicím tolik nevyšla a Hrehorčák jim po úniku v oslabení vstřelil gól. V 57. minutě však domácí znovu uklidnil pátou trefou Flick.

Ohlasy trenérů

Radek Philipp (Vítkovice): „Měli jsme dobrou první třetinu, ve které jsme vsítili dvě branky. Samozřejmě že Třinec nás i párkrát zamkl, nás podržel brankář. Ve druhé třetině Třinec za stavu 2:1 tlačil, ale velkou obětavostí jsme to ustáli a gól na 3:1 nám zase hrozně pomohl. Třetí třetinu jsme už dobrou defenzivou v čele s výborným gólmanem zvládli.“

Marek Zadina (Třinec): „Zápas z naší strany nebyl dobrý. Neodehráli jsme dobře první třetinu. Po faulu v útočném pásmu jsme inkasovali a druhý gól jsme dostali po naší nepochopitelné chybě. Celkově jsme dnes dělali spoustu chyb. Soupeř hrál úplně jednoduše a za chyby nás trestal. Ve třetí třetině Vítkovice zavřely střední pásmo a hlídaly si to. I když jsme měli jsme více ze hry, nebyli jsme schopni se prosadit v předbrankovém prostoru.“

SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 5:2. V ocelářském derby řádil Lakatoš

Góly Domácí: 06:16. Lakatoš, 11:35. Chlán, 34:07. Bernovský, 44:37. Lakatoš, 56:37. Flick Hosté: 27:30. Hrňa, 53:04. Hrehorčák Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, P. Koch, L. Kovář, Gewiese – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Bitten, Flick, M. Kalus – Fridrich, Chlán, Bernovský. Hosté: Kacetl (21. L. Daneček) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil (A), Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Matyáš – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kurovský, Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Chmielewski, R. Szturc, Dravecký (C). Rozhodčí Lacina, Obadal – Gebauer, Hlavatý Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Pětiminutová přesilovka Rytířům nepomohla

Oba celky se snažily být od začátku střelecky aktivní, ale domácí Bow i hostující Kašík pokusy spolehlivě kryli. V osmé minutě měl první velkou šanci po Beranově přihrávce domácí Zikmund. Úspěšný zákrok si připsal i kladenský náhradník Stahl, který musel na 75 sekund do brankoviště za Bowa a poradil si s Okálovým individuálním řešením přečíslení.

Dvě příležitosti pak měli Rytíři při Němcově vyloučení. Kubík po Jágrově přihrávce minul a po Zikmundově nabídce ztroskotal na Kašíkovi Kristo. V 17. minutě se radoval Zlín, když se po vhazování dostal puk k volnému Zabusovsovi, který překonal Bowa. Kladno si pak při Okálově trestu šanci nevytvořilo.

Na přelomu první a druhé části byli Berani při své první početní výhodě nebezpečnější. Už po pauze si Bow poradil s Honejskovou dorážkou po odrazu puku od zadního mantinelu a zlikvidoval i šanci osamoceného Malleta.

Při Okálově trestu se domácí dočkali šťastného vyrovnání. Plekancovu přihrávku si srazil do vlastní branky Sedláček. Otočit stav mohl Kristo, který se dostal před Kašíka, ale zakončil mimo.

Na začátku třetí třetiny po Kubíkově pokusu z pravé strany už za brankou zvedal Melka radostně ruce, ale puk skončil v boční síti. Větší možnost měl Gazda, ale sám před kladenským gólmanem s bekhendovým zakončením neuspěl. Ve 44. minutě dostal Novotný za faul loktem na Melku trest na pět minut a do konce utkání. Rytíři ale výhodu, kterou o dvě minuty zkrátil Melkův faul a o dalších 36 sekund Zikmundovo vyloučení, nevyužili.

Zkrácenou přesilovku pak Zlín nevyužil a po jejím konci v největší šanci minul Mallet. Zikmund si po návratu na led vynutil Hanouskův faul, v přesilovce přestřelil Hlava a neuspěl ani Zikmund. V 54. minutě Pytlíkův pokus skončil těsně vedle pravé tyče a na druhé straně rozhodl přesnou střelou od modré čáry Ferenc. Za 54 sekund dovršil výsledek po Okálově pokusu z dorážky Fryšara. Při Beranově vyloučení ještě pomohla Bowovi po Michasjonokově střele horní tyčka.

Ohlasy trenérů

Jiří Burger (Kladno): „Pro nás je zápas velkým zklamání. První třetina byla z naší strany velice špatná. Ve druhé jsme se hodně zlepšili a byla škoda, že jsme ze šancí nedali víc gólů. Ve třetí třetině jsme dostali pětiminutovou přesilovku, nedali jsme gól a udělali jsme faul. Potom jsme měli ještě jednu dvouminutovou přesilovku a zase jsme se neprosadili. Pak přišla jedna chybička v naší třetině a Zlínu se povedlo dát gól.“

Luboš Jenáček (Zlín): „My jsme do utkání vstoupili dobře. Prvních sedm osm minut nám dobře šly nohy, pak se hra srovnala a zápas se rozhodoval ve druhé třetině, kdy si Kladno vytvořilo místy drtivý tlak a nás držel vynikající Libor Kašík v brance, obětavost našich hráčů a samozřejmě i štěstí. Dalším zlomovým bodem bylo, když jsme hráli pětiminutové oslabení a pro nás naštěstí Kladno udělalo taky faul. Podařilo se nám to ubránit. V té pětce proti nám byla obrovská kvalita, i se štěstím a obětavostí jsme to ubránili. Dodalo nám to sil a pak jsme dali gól z takové situace, kdy se k nám odrazil puk. Kuba Ferenc si to za svoji poctivost zasloužil. Trefil to krásně a pak jsme přidali ještě jeden gól. Jsme spokojení, že jsme zápas zvládli. Není to klišé, hrálo se o šest bodů. Kdybychom měli ztrátu devíti bodů po dnešním utkání, tak by ta situace byla opravdu hodně kritická.“

SESTŘIH: Kladno - Zlín 1:3. Berani ovládli záchranářskou bitvu a jsou Rytířům na dostřel!

Góly Domácí: 24:00. Plekanec Hosté: 16:05. Zabusovs, 55:25. Ferenc, 56:19. Fryšara Sestavy Domácí: Bow (8.–9. Stahl) – Funk, Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Jágr, Filip, Pytlík – M. Beran, Zikmund, Melka – Kristo, M. Indrák, Routa. Hosté: Kašík (Huf) – Gazda, M. Novotný, O. Němec (A), Suhrada, Ferenc, Žižka, T. Hanousek – Mallet, Honejsek, Kubiš (C) – Michasjonok, Hejcman, Okál – O. Flynn, R. Veselý, Zabusovs – Fryšara, P. Sedláček (A), Karafiát. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Frodl, Komárek Stadion ROCKNET Aréna, Chomutov Návštěva 1 000 diváků

Slepené tygří góly stačily jen na bod

Úvod utkání byl opatrnější z obou stran. První se gólově prosadili hosté z Olomouce. Obránce Švrček dvakrát v krátkém sledu pálil a druhá střela si našla cestu až do sítě. Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale bez úspěchu. Největší šanci Bílých Tygrů zlikvidoval na začátku 20. minuty Konrád: Filippi pálil od modré čáry, jeho ránu Konrád vyrazil před sebe a z následné dorážky neuspěl Zachar.

Ve druhém dějství se už domácí dočkali. Klapka se dostal s kotoučem až před Konráda, sice neuspěl, ve skrumáži se pak ale nejlépe zorientoval domácí kapitán Jelínek a dotlačil puk za brankovou čáru.

Hosté si vzali vedení zpět na začátku 35. minuty. Dvojice Navrátil, Olesz si vyměnila dvakrát puk a Navrátil pohodlně překonal Kváču. Než se domácí vzpamatovali, hráli oslabení právě po faulu Kváči. Hosté bránící čtveřici bleskově rozebrali a stále ještě ve 35. minutě zvýšili na 3:1, střelcem byl Nahodil. Oba zásahy dělilo 41 sekund. Vrátit domácí do hry mohl Ordoš, jenže Konrádovi pomohla tyč.

Domácí se od začátku třetí třetiny vrhli do útoku, ale hosté dlouho odolávali. V 53. minutě Konráda překonal nejvyšší liberecký útočník Klapka. Kontaktní gól domácí povzbudil a o necelou minutu později se dočkali vyrovnání. Birner nabil mezi kruhy Filippimu a ten se nemýlil - 3:3.

V prodloužení byli domácí mnohem aktivnější. Gríger neproměnil sólový únik. Hosté udeřili z ojedinělého protiútoku, který s přehledem proměnil Krejčí a rozhodl tak o bodu navíc pro Olomouc.

Ohlasy trenérů

Jiří Kudrna (Liberec): „Olomouc je těžký a urputný soupeř. Do zápasu jsme dobře vstoupili, bohužel jsme ale inkasovali jako první. Ve druhé části jsme zvýšili aktivitu a zaslouženě vyrovnali. Poté jsme ale dostali dva rychlé a zbytečné góly. Ve třetí třetině jsme si šli za vyrovnáním a po zásluze jsme byli odměněni. V prodloužení jsme ale i přes naše šance druhý bod bohužel nesebrali.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Liberec hrál v posledních zápasech výborně, takže jsme očekávali velmi těžké utkání. To se od začátku potvrdilo. I když jsme měli velké problémy s napadáním domácích, povedlo se nám jít do vedení. Ve druhé části jsme byli opět pod tlakem a Liberec zaslouženě vyrovnal. Poté jsme ale odskočili o dva góly a toto vedení už jsme měli udržet. Ve třetí třetině nás ale potkal výpadek. Je to škoda, tři body byly na dosah.“

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 3:4p. Krejčí zařídil Hanákům dva body pod Ještědem

Góly Domácí: 26:48. P. Jelínek, 52:17. Klapka, 53:03. Filippi Hosté: 10:17. Švrček, 34:02. Navrátil, 34:40. Nahodil, 63:03. David Krejčí Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Štibingr, M. Rosandić, M. Ivan, Derner, Melancon, Aubrecht – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, A. Rutar, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Olesz, Navrátil, Bambula – Burian, Nahodil, Michal Kunc. Rozhodčí Šír, Svoboda – Ledere, Ganger Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1000 diváků

Mocný úvod Komety, pak však pálili jen Pražané

Sparta začala třetí domácí utkání v řadě aktivně, k výraznějšímu ohrožení brankáře Tomka se ale nedostala. Naopak Brňané se při svých návštěvách v útočné třetině tlačili před Saláka a dostávali se i do četného zakončení. Sparťanskou nemohoucnost v útočném pásmu potrestali hráči Komety v 10. minutě, kdy Zaťovič získal kotouč před brněnskou brankou a povedeným pasem vyslal do rychlého protiútoku Muellera. Nejproduktivnější hráč týmu si v samostatném úniku poradil a svým 19. gólem v sezoně poslal hosty do vedení.

V 15. minutě zvýšila Kometa na 2:0 a opět u toho byla první útočná formace. Zaťovič si po vyhraném vhazování v útočném pásmu našel volné místo před Salákovou brankou a po Holíkově přistrčení přesně trefil skulinku mezi betony sparťanského gólmana. Ještě před první pauzou mohl přidat další gól Otakar Šik, ve velké šanci ale nedokázal nadvakrát překonat Saláka.

Ve druhé části Sparta přidala na intenzitě a postupně zvyšovala svůj tlak. Nejaktivněji si Pražané počínali mezi 26. a 33. minutou, kdy hostům kvůli střetu se spoluhráčem chyběl kapitán Zaťovič. Po jeho návratu Kometa tlak domácích hokejistů otupila a sama se zásluhou aktivního prvního útoku dostala k několika zajímavým zakončením. Největší šanci ke zkorigování skóre měla Sparta půl minuty před druhou sirénou, ale z nebezpečné skrumáže před Tomkem branku nevstřelila.

Třetí třetinu načal průnikem od pravého mantinelu Thorell, ani jeho zakončení ale kontaktním gólem neskončilo. Blízko snížení byli sparťané také v následující přesilové hře, Chlapíkova střela však skončila na horní tyčce a tísněný Sobotka netrefil prázdnou branku. Naději Spartě přinesla až 54. minuta, kdy střelou od modré čáry připravil Tomka o první čisté konto v české extralize Polášek. Čtyři minuty před koncem základní hrací doby faulující Mueller nabídl Spartě více než minutu dlouhou přesilovku čtyři na tři a tlak domácích gradoval. Pražané se dočkali v čase 59:12, kdy srovnal Thorell a poslal zápas do prodloužení. To již bylo jasně v režii domácích, o jejich výhře rozhodl po 40 sekundách Řepík.

Kometa prohrála potřetí v řadě a je osmá. Sparta i přes vydřené dva body zůstává v tabulce desátá.

SESTŘIH: Sparta Praha - Kometa Brno 3:2p. Domácí smazali dvoubrankový deficit. Obrat završil Řepík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:49. A. Polášek, 59:12. E. Thorell, 60:40. M. Řepík Hosté: 09:52. P. Mueller, 14:23. Zaťovič Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek (A), Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Buchtele, Sobotka (A), Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – D. Kaše, D. Voženílek, M. Forman – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus. Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, Roth – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Süss, Vincour – Dočekal, Ostřížek, T. Šoustal. Rozhodčí Hradil, Šindel – Lhotský, Svoboda. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000. diváků