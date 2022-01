Hrdina Motoru: Čiliaka jsem přechytal, ale Hrášek je jiný kalibr

Jak jste prožíval emotivní závěr a obrat Motoru?

„Nepopsatelný pocit, něco nádherného. Ale musel jsem to rychle utnout, protože po našem druhém gólu zbývalo ještě 47 vteřin, to je hodně dlouhá doba. Pro mě v brance hrozně dlouhá. Boleslav je dobrý tým, my to ale ubránili.“

Jste hodně utahaný?

„Lehké to samozřejmě nebylo, pauza byla docela dlouhá, zatímco Boleslav měla v neděli zápas. Jsme rádi, že jsme to zvládli a vkročili do nového roku vítězně. Ale byla to dřina.“

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do brány?

„V pondělí, kdy Hráškovi (Hrachovinovi) nebylo dobře, čekali jsme, jak dopadne. Bohužel má střevní chřipku, padlo to na mě, shodou okolností zase na Boleslav. Jsem rád, že jsem dostal šanci a dokázal připravenost. Tři získané body jsou však hlavní a pro nás velmi cenné.“

Na nedostatek práce jste si nemohl stěžovat, že?

„Nemohl. Vždycky je lepší být pod palbou střel, držíte se v tempu a nemyslíte na nic jiného. Takhle se hlavou do utkání rychleji dostanete. Kluci podali fantastický výkon, pomáhali mi, poctivě se vraceli, blokovali střely. Já jim za to moc děkuju.“

Jednou vám pomohla i tyčka po Kelemenově akci v oslabení…

„Štěstí potřebujete. My jsme byli připravení a ke konci nám přálo. Body jsou doma.“

Soupeř směřoval k vítězství a i celkově podal dobrý výkon. V čem vás nejvíc trápil?

„Měl víc přesilovek, dostali se jimi do zápasu. Byl to ale vyrovnaný zápas, chvíli jsme tahali my, chvíli oni. Na druhé straně Růža taky chytal skvěle.“

Jak je na těle a na duši brankáři, který se dostává do branky jen velmi sporadicky, protože Dominik Hrachovina si vede velmi dobře?

„Je to těžké, ale snažím se připravovat na každý zápas, jako kdybych v něm měl jít do brány. Hrášek chytá fantasticky, my jsme hrozně rádi, že ho tu máme. Na tréninku makám na sto procent, abych byl připravený na šanci. Dnes přišla a já jsem rád, že jsem trenérům dokázal, že se mnou mohou kdykoli počítat.“

Černé myšlenky vás nepřepadávají?

„Jak říkám, je to těžké, ale černé myšlenky nemívám. Každý má v týmu nějakou roli, já jim takovou, jaká je a akceptuju ji. Snažím se klukům pomáhat i jinak, povzbuzovat, včetně Hráška. Snažím se být i na tréninku nejlepší, s Hráškem hrajeme minizápasy, po každém tréninku si říkáme, kdo kolik gólů dostal. Bývá to vyhrocené, pokud jich dostane víc, těžko to kouše… (usmívá se) Ale je to zdravá rivalita, jsme dobří kamarádi. Když jsem tu podepisoval, věděl jsem, že tu bude brankář číslo dvě. Tak to bylo i loni s Markem Čiliakem. Toho jsem na konci přechytal, stal jsem se jedničkou, beru to tak, že stát se může všechno. Ale Hrášek je trochu jiný kalibr, chytá výborně. Snažím se mu pomáhat, svou roli znám.“

Jaký má Motor cíl do konce sezony?

„Extraliga je hrozně vyrovnaná, stačí jednou vyhrát a jsme nahoře. A jedna porážka vás pošle dolů. Chceme se dostat do první čtyřky, udělat si delší klid na play off. Play off jako takové je pro nás priorita.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58:57. Gulaš, 59:13. J. Ondráček Hosté: 30:11. J. Stránský Sestavy Domácí: Strmeň (Maleček) – Šenkeřík, Piskáček (A), Percy, Bučko, Štencel, Vráblík, Bindulis – Holec, Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, J. Novotný, Z. Doležal – Vondrka, J. Ondráček, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: J. Růžička (M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Šidlík – Kotala, Fořt, D. Šťastný (C) – Kelemen, Adam Raška I, Pospíšil – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, Jan Eberle – J. Stránský (A). Rozhodčí Pešina, Vrba – Zíka, Rampír Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 1000 diváků

