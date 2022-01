Kousal o popichování s Hradcem, velkém představení a Nakládalovi

Klíčová sekvence bitvy druhého Hradce se třetími Pardubicemi nastala ve druhé třetině. Mountfield utahoval šrouby, šel do tlaku. Jenže po bitce se všechno otočilo. Dynamo vstřelilo dvě branky a náskok nepustilo. „Dali jsme tam rozhodující góly. Jsem moc rád, že jsme si podrželi výsledek až do konce,“ pochvaloval si Robert Kousal. Teď žádný výpadek nepřišel.

Odehrály Pardubice takticky jeden z nejlepších zápasů sezony?

„Asi jo, pár kluků nám chybělo, takže jsme se soustředili víc na defenzivu. Podle toho to i vypadalo. Věděli jsme, že musíme v Hradci hrát hlavně rychle a moc se s tím vzadu nedrbat, jak se říká. Přesně tohle jsme plnili do puntíku.“

Je takový výkon o to cennější po výplachu od Budějovic 1:6?

„Souhlasím, tohle je vždycky nejlepší. O to krásnější je, že jsme takový výkon podali v derby s Hradcem.“

Vy jste se dostal taky celkem do varu. Po vstřeleném gólu na 1:1 jste tam něco vyprávěl hradecké lavičce. O co šlo?

(usměje se) „Oni to dělali po prvním gólu na nás, jen jsem jim to jel takhle vrátit. Ale to k tomu patří, nic osobního. Jen vás takové chvíle určitě vtáhnou do zápasu ještě víc.“

V jednu chvíli vás začínal soupeř mačkat. Ale bitka Pauloviče se Smoleňákem tlak soupeře zastavila. Pomohly vám trochu i pěsti?

„Taková věc vždycky může nakopnout oba mančafty, teď nakopla víc nás. Hradec to zastavilo, momentum jsme proměnili. Matejovi jsme ze střídačky zaklepali hokejkami, dostal pochvalu a dostane určitě ještě další.“ (usměje se)

Vedli jste 3:1 stejně jako naposledy s Hradcem doma. Tehdy pak odvolal brankáře a zápas otočil. Měli jste respekt, aby se podobná koncovka neopakovala?

„V hlavě to určitě máte, stejný stav, stejný soupeř, stejná situace v závěru a my tehdy dvoubrankový náskok prošustrovali. Ale už jsme nic takového dopustit nechtěli a všechno se podařilo zvládnout.“

Vás bylo vidět prakticky při každém střídání, prsty jste měl v prvních třech pardubických gólech. Vnímal jste, že musíte vzít zápas na sebe, když další čtyři parťáci z útoku chyběli?

„Trochu jo. I když jsme v plný sestavě, my v prvních lajnách bychom za to měli vzít. V Hradci určitě ještě víc, když tady bylo víc mladých kluků. Myslím, že se to nám zkušenějším povedlo.“

Chyběl vám teď Musil, ale celkově si ještě s Camarou držíte vysoký standard už nějakých 15 zápasů. Diesel se rozjel?

„Je to tak. Na začátku sezony to od nás nebylo ono, to nám všem bylo jasné. Ale věděl jsem, že se chytneme a pak to bude klapat.“

Před zápasem s Hradcem odešel z klubu kapitán Jakub Nakládal. Jaký to ve vás nechalo dojem?

„Tohle komentovat nebudu. Nepřísluší mi to.“

Aspoň ale můžete přiblížit, v čem bude ve vašich očích chybět?

„Určitě svoji rozvahou na ledě. Chybět nám bude i v kabině, byl dobrý lídr, je to náš kamarád, dobrý kluk. Teď nám nezbývá nic jiného, než to zvládnout bez něj. Chceme na tom být dobře, nejen výsledkově, ale i herně, tak na tom budeme dál pracovat.“

Abyste neměli výpadky během zápasů, který teď v Hradci nepřišel, ale jinak vás často srážejí?

„Na tohle narážím. Když vedeme, tak si to musíme umět lépe pohlídat, nedělat zbytečný kraviny. Někdy bychom mohli dohrávat zápasy ve větším klidu.“

