Nahrávkou zařídil skalp „své“ Plzně. Já a štístko? To je Šmicer, smál se Lev

Ve 37. minutě skřípnul u zadního mantinelu plzeňského obránce Davida Kvasničku, obral ho o puk a nahrál před branku hradeckému spoluhráči Aleši Jerglovi. „Viděl jsem, že si tam najíždí, tak jsem to zkusil. Krásně zakončil,“ chválil útočník Jakub Lev. V Plzni vyrostl, tentokrát rodnému týmu gól nedal, ale připravil nakonec rozhodující trefu zápasu na 3:2 pro Mountfield HK.

Gólu předcházel zajímavý moment. Jak jste ho vnímal?

„Měli jsme dobré střídání. Plzeň vrátila puk zpátky, my forčekovali. Čekal jsem, co bek udělá, trefil jsem jeho pohyb. Viděl jsem, jak se šteluje. Plzeň moc neometá puky, chtěli hrát, věděli jsme, že napadání musíme končit tak, abychom je dohrávali na hrazení. Povedlo se mi to, puk vyplaval a mezi kruhy byl náš volný hráč. Viděl jsem, jak si najíždí, krásně zakončil.“

Ve třetí části už jste domácím moc šancí nedopřáli, nicméně co říkáte super zákroku brankáře Štěpána Lukeše ze 49. minuty, kterým vás možná zachránil?

„Výborný výkon, podržel nás. Myslím, že i jemu to pozvedlo sebevědomí. Brankáři se střídají, takže chytají o místo, když to tak řeknu. Vedl si fantasticky, přečetl, že hráč bude nahrávat, byl tam včas a předvedl nádherný zákrok.“

Taky bylo důležité, že jste ubránili plzeňské přesilovky. Bylo jich pět…

„Myslím, že nás tam mačkali. Trefili i dvě tyčky, měli jsme trošku štěstí. Pak jsme hru změnili, přečetli jsme, jak to hrají, chtěli jsme vždycky někoho odříznout, což se nám povedlo. Taky jsme udělali pár chyb, třeba že jsme puk nevyhodili a sami si zavařili. Gól jsme však nedostali. Takže spokojenost.“

SESTŘIH: Plzeň - Mountfield HK 2:3. O triumfu Hradce rozhodl Jergl

Nemrzí, že jste sám zrovna v Plzni nedal gól?

„Mrzí. Už v první třetině jsem měl hodně šancí, nějakých pět, šest střel tam bylo, ale každý zápas není přáno. Měl jsem to třeba řešit jinak, ale jsem aspoň rád, že jsem týmu pomohl asistencí a takhle to dopadlo.“

Pořád jsou pro vás zápasy v Plzni speciální?

„Ne, už jsem pryč pět let. Doma se mi hraje dobře, tady jsem vyrůstal. Občas se někdo vyhecuje, mladší kluci se chtějí vytáhnout. Ale beru to jako každý jiný zápas.“

Hradci se v Plzni dlouhodobě nedaří. Máte to v hlavách?

„Jsem v Hradci přes dva roky a za tu dobu jsem zažil jen výhry. Jak na nájezdy, tak obě tříbodové. Neberu to tak, že se nám tu nedaří. To bylo možná předtím. Teď se tým trošku obměnil, tak snad přišly lepší časy.“

Dá se tedy říct, že jste pro Mountfield štístko?

„To ne. To je Vláďa Šmicer.“ (směje se)

Mountfield HK Vše o klubu ZDE