Horký ukončil dlouhý půst. Když nedáte pár zápasů gól, jde celá hra dolů

Naposledy se trefil 28. listopadu proti Mountfieldu HK. Pak si dal střeleckého šlofíka. Celých deset zápasů. Přitom góly se od Luboše Horkého (24) v Kometě čekají. Na začátku sezony je distribuoval, vykoply ho do reprezentace. Až proti Motoru si tyhle sladké časy přesilovkovou dorážkou na 4:1 zase připomněl. „Bylo to dlouhé,“ přiznal křídelník po třináctém zásahu v ročníku.

Jak jste nesl gólový půst?

„Není to nic příjemného. Když se vám na začátku sezony daří a pak nedáte pár zápasů gól, moc si na ledě nevěříte. Celkově jde vaše hra hodně dolů. Jsem rád, že to tam konečně zase padlo. Doufám, že to nějak udržím a bude to padat dál.“

Nechali vás trenéři být nebo vám říkali, jak to zlomit?

„Trenér Kalous se mnou občas prohodil slovo, jak to vidí on a co bych měl změnit. Říkal, ať to zjednoduším, víc střílím a nevymýšlím nějaké kličky.“

Cítil jste, že máte míň šancí než v prvních kolech?

„Určitě. Míval jsem víc šancí. Teď když vystřelím, buď to nedám anebo zbytečně vymýšlím blbosti.“

Dal jste gól 2.9 vteřiny před koncem druhé části. Měl jste přehled o čase?

„Vůbec nevím. Až po zápase jsem se dozvěděl, jak to bylo. Naštěstí tam ty tři vteřiny ještě byly, tak super. Byl to konec přesilovky. Peter (Mueller) vystřelil, odrazilo se to nějak od noh a dorazil jsem to. Šťastný gól.“

Kometa - České Budějovice: Domácí náskok navýšil ranou v přesilovce Roth, 3:1

Vy střídáte neunavitelného lídra Petera Muellera, který často přetahuje pobyt na ledě. Vadí vám to?

„Někdy to tak přijde, ale Peter je skvělý hráč. Prostor na ledě má zaslouženě, dává góly, přihrávky. Počítám s tím, že třeba půjdu na led o deset, patnáct vteřin později. I trošičku menší čas musím využít a snažit se prosadit.“

V útoku máte nyní slovenského reprezentanta Michala Krištofa, což je podobný typ jako Petr Holík . Jak se s ním hraje?

„To je to samé jako Holas. Má výborný přehled o hře, umí dát skvělou nahrávku. Akorát jsme se v posledních pár zápasech nějak nemohli prosadit. Naštěstí nám to tam teď napadalo.“

Ve třetí třetině už jste se hodně zatáhli. To asi nebyl vyloženě záměr, že?

„Je to škoda. Řekli jsme si, že musíme jít i do třetí části stejně. Že když budeme bránit výsledek, může to dopadnout jako na Spartě, kde jsme zbytečně prohráli. Ani tentokrát se to úplně nepovedlo. Dostali jsme rychle gól a pak měly Budějovice lehký nápor. Ale zvládli jsme to.“

Doma jste vyhráli popáté v řadě. Zvedá se vám sebevědomí?

„Je to příjemné. Přijdou se na nás podívat lidi. Chceme jim to splatit a nejlépe výhrou. Musíme to držet dál. Tisícovka je lepší než prázdný stadion. Všichni fandí, slyšíme je a jsme za to rádi. Divákům za to moc děkujeme. Dozvěděli jsme se, že nám odložili utkání s Třincem. Doufám, že zůstane u jednoho zápasu a nákaza se nějak nerozleze.“

Kometa - České Budějovice: Horký dorazil do branky Muellerovu střelu jen 3 sekundy před druhou přestávkou, 4:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:08. Ďaloga, 21:29. Krištof, 35:36. Roth, 39:57. L. Horký Hosté: 21:02. J. Novotný, 42:24. Holec Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, Roth – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Dočekal, Ostřížek, T. Šoustal. Hosté: Hrachovina (41. Strmeň) – Bindulis, Percy, Šenkeřík, Piskáček (A), Štencel, Vráblík, Bučko – J. Ondráček, Holec, Valský – Vondrka, Pech (A), Z. Doležal – M. Beránek, M. Hanzl, Venkrbec – Abdul, J. Novotný, Gulaš (C). Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Lederer, Ganger Stadion Winning Group Arena Návštěva 1000 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE