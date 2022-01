Nenecháme si rozbít hubu! Vítkovičtí se v „klasice“ rvali se Spartou

Výsledek utkání byl v posledních minutách jasný. Pražané vedli 4:1. Zaslouženě. Skvěle sehráli přesilovky, z prvních čtyř využili hned tři. Navíc poměrně bleskově a po parádních akcích, souhrách. Ostravané tentokrát početní výhody zahazovali. To rozhodlo o výsledku.

Tři minuty před koncem se hokejová aréna změnila na boxerský ring. Jako první rukavice zahodili Samuel Bitten a Ondřej Mikliš. Dlouho švihali pěstmi, na body vyhrál kanadský útočník, kterého si Ostravané „půjčili“ z prvoligové Poruby.

Během dalšího střídání se do sebe pustili Marek Kalus a Jan Buchtele . Další férová bitka zámořských parametrů, vítězně z ní znovu vyšel vítkovický útočník. Alespoň drobná náplast pro vítkovické fanoušky. Hokejově totiž tentokrát byla lepší Sparta.

„Bylo to emotivní, no,“ krčil rameny vítkovický obránce Patrik Koch, který předvedl řadu ostrých hitů a v závěru ho také svrběly pěsti. „Nebyl jsem na ledě...“ pousmál se. „Doma hrajeme tvrdě, byly tam nějaké zákroky, nasbíralo se to. Jenže důležité jsou body a ty nemáme. To nás mrzí, že jsme nezískali body.“

V poslední minutě se málem strhla hromadná bitka. To když vítkovický Dominik Lakatoš zezadu čapnul klečícího Daniela Voženílka. Rukavice zahodili Alexej Solovjev a Miroslav Forman, crčela z nich krev. A to už se do sebe pustili skoro všichni. Sudí měli co dělat, aby emoce uklidnili a dohrálo se.

„Bylo to emoční i pro hráče,“ krčil rameny trenér Miloš Holaň. „První dvě bitky byly férové, závěr možná zbytečný.“

Pražané to brali s nadhledem. „Bitky? Vítkovice mají nějaké kluky, co je asi mají rádi,“ glosoval útočník Filip Chlapík. „Postavili jsme se k tomu dobře, dva se porvali slušně. To nám může jedině pomoct, abychom byli víc semknutí jako tým. Super.“ Chlapíka nikdo nenaháněl? „Ne, já už jsem si to odbyl s Jánošíkem (proti Mladé Boleslavi), tak teď se tomu trošku straním.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:45. A. Solovjov Hosté: 09:39. E. Thorell, 13:10. E. Thorell, 15:19. M. Řepík, 51:17. R. Horák Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, P. Koch, L. Kovář, Gewiese – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Bitten, Flick, M. Kalus – Fridrich, Chlán, Bernovský. Hosté: Salák (Machovský) – Moravčík, Mikliš, A. Polášek (A), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, M. Jandus – Buchtele (A), Sobotka, Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – D. Kaše, D. Voženílek, M. Forman – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – J. Konečný. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Lučan, Kis Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

