Nahodil v superformě: kapr, miminko, manželka na ledě a pokuta od Káni

Na instagramový účet 27. prosince vyťukal Lukáš Nahodil (33) radostnou zprávu: „Pod stromeček jsme si nadělili ten nejkrásnější dareček ze všech, čekáme miminko.“ A od té doby to olomouckému centrovi nebývale lepí: ve čtyřech zápasech zapsal čtyři góly a dvě asistence. Přesně polovinu této bilance si nechal na páteční moravské derby proti Zlínu. Výhru 4:0 řídil i ze čtvrté lajny.

Bezpochyby jedno z nejlepších období v kariéře i životě. Po radostné rodinné novince přišel Nahodilův highlight: před duelem se Zlínem třiatřicetiletému útočníkovi na ledě předala nečekaně manželka dres s číslem 500, jenž symbolizoval kulaté jubileum odehraných zápasů v extralize, a pak přišla exploze.

Za šestnáct minut na ledě slavil odchovanec Třebíče dva góly, jednu asistenci a hlavně jednoznačně zasloužené tři body pro Moru. Pohodový špíl.

„Od rána jsem se cítil dobře, ale ženu při ceremoniálu jsem vážně nečekal. Byl jsem hrozně překvapený, bylo to krásné, jsem moc rád,“ sršel spokojeností Nahodil.

„Asi jsem se o Vánocích dobře najedl kapra se salátem, že to tam teď tak padá. Manželka bude muset jezdit na zápasy častěji. Pravdou je, že čekáme další přírůstek a doma je pohoda. Akorát ten náš první malý ďáblík furt běhá a chce dávat góly. Asi mě dostal do formy,“ usmál se zkušený forvard.

A mohlo být i líp, kdyby dvacet vteřin před koncem ve velké šanci zkompletoval hattrick.

„Nahec samozřejmě dostane pokutu. Za hattrick se platí, takže zaplatí nějakou poměrnou část,“ vtipkoval trenér Zdeněk Moták. Pak zvážněl a vysvětloval Nahodilův progres. „V minulých sezonách dával dost gólů, nastavil si nějaké zrcadlo, takže asi sám ví, že by jich měl dávat víc. Jsme rádi, paráda.“

„Puk se mi tam vrtěl, ale asi jsem tu situaci podcenil. Honza Káňa už mi to sečetl, ničemu jsem se nevyhnul,“ litoval naoko.

Někdejší hráč Komety, Pardubic či Mladé Boleslavi ukázal, že bodovat lze i ze čtvrtého útoku. Zvlášť když jde o „třebíčskou“ spolupráci s Vilémem Burianem.

„S Vildou se známe od žáků, hrávali jsme spolu od třetí třídy. A Kuncík (Michal Kunc) vedle nás skvěle hobluje,“ pochvaloval si spolupráci.

„Myslím, že až na první útok, kde jsou kluci jinde, jsou všechny lajny vyrovnané. U nás míváme ice-time skoro všichni podobnej, o góly se víceméně rovnoměrně dělíme,“ dodal „Nahec“, jenž má v ročníku zatím bilanci 6+12, což je v porovnání s minulými ročníky podprůměr.

Ale co by za něj dali Zlínští. Výhra s Kladnem je vůbec nenakopla, Berani dál pokračují ve zmaru. V „plecharéně“ neměli šanci, tisícovka diváků ani chvíli nezapochybovala nad tím, že body budou brát domácí. A to ani v momentu, kdy na začátku neproměnili dvouminutovou přesilovku pět na tři. Aby toho nebylo málo, od disciplinárky dostal bek Martin Novotný trest na tři zápasy za faul loktem na kladenského Antonína Melku.

„Čekal jsem, že něco bude, protože loktem se ohnal. Ale byl potrestaný už v zápase vyloučením pět plus do konce. A podobný, ne-li stejný, byl zákrok Berana na našeho Veselého. Ani nedostal dvě minuty, tak ať si každý udělá obrázek sám,“ podotkl kouč hostů Luboš Jenáček.

