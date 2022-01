Jarůšek na suchu. V tréninku góly dává, ale zápas je jiný, reaguje Růžička

Boleslav jste měli načatou, domů jedete s prázdnou. Hodně zbytečná porážka?

„Je to tak. První třetina byla výborná, ale bohužel zase jenom 1:0 pro nás… Potvrdilo se to samé, co v posledních utkáních. Dvakrát jedeme sami na bránu, nedáme góly. Je to hlavně o gólech. Druhou třetinu jsme měli špatnou, třikrát jsme inkasovali, ale vrátili jsme se rychle do hry na začátku třetí části. Věřil jsem, že to takhle dohrajeme do konce a pak se pokusíme o druhý bod v prodloužení nebo na nájezdy, kdy už je to vabank. Ale místo toho propadneme, jdou ve dvou na jednoho, prohodí si nás a do prázdné branky inkasujeme. Je to pořád stejné…“

Kdybyste dali v první části na 2:0, kdo ví, zda by se domácí zvedli. Šance jste na to měli.

„Jo, jedna nula je málo. Šli jsme do toho od začátku, ale děláme velké chyby při obsazování hráčů, pak dostáváme góly z dorážek v předbrankovém prostoru. Měli jsme i trochu smůlu, ale z šancí musíme dávat víc gólů. Naše produktivita je špatná.“

Je tím symbolem slabé efektivity zkušený Richard Jarůšek, který už dvanáct utkání v řadě neskóroval?

„Je fakt, že jezdí sám na bránu, ale nedává góly. Dnes zase. Šance má, góly nedává.“

A na tréninku to asi těžko smysluplně vyřešíte, že?

„Tam je třeba dává, ale zápas je trochu něco jiného.“

Jak zatím hodnotíte přínos Matěje Chalupy po jeho příchodu ze zámoří? Nečekáte víc?

„Určitě čekám. Ale přijde mi, že poslední zápasy už hraje líp než v předchozích utkáních. Je to ale o celém týmu, který sice hrabe, ale musí k tomu přidávat góly. Bez toho se nepohneme. S Boleslaví to byl další dobře rozehraný zápas, který jsme nezvládli. Vedeme, ale prohrajeme.“

Góly Domácí: 23:33. P. Kousal, 30:45. Adam Raška I, 35:07. D. Šťastný, 58:07. Jan Eberle Hosté: 04:06. Kudrna, 31:09. Balinskis, 40:14. Estephan Sestavy Domácí: J. Růžička (M. Schwarz) – Bernad, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Šidlík, Lintuniemi – Kotala, Fořt, D. Šťastný – Kelemen, Adam Raška I, Pospíšil – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A) – Grim. Hosté: Godla (Neužil) – D. Kolář, Irving, Balinskis, Strejček, Demel, Stříteský, Hrbas – P. Straka (A), Estephan, M. Havelka – Kudrna, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – M. Chalupa, Sukeľ, Jarůšek – Zygmunt, Fronk, P. Svoboda. Rozhodčí Kubičík, Šindel – Frodl, Komárek Stadion Návštěva 994 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 37 22 4 4 7 116:78 78 2. Mountfield 37 21 6 2 8 121:80 77 3. Pardubice 37 18 7 4 8 122:94 72 4. Plzeň 37 17 3 6 11 118:103 63 5. Vítkovice 36 15 4 4 13 86:90 57 6. M. Boleslav 37 16 3 3 15 86:94 57 7. Brno 36 13 6 4 13 103:102 55 8. Sparta 35 12 6 5 12 129:108 53 9. Č. Budějovice 35 16 1 3 15 100:96 53 10. Liberec 35 14 2 6 13 82:94 52 11. Olomouc 36 12 7 1 16 89:99 51 12. Litvínov 36 13 2 4 17 96:109 47 13. K. Vary 36 13 1 4 18 105:107 45 14. Kladno 35 5 4 5 21 86:132 28 15. Zlín 37 5 3 4 25 68:121 25 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

