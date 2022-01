Kanaďan Bow: Jsem rád, že nula konečně přišla. A ZOH? To by byl sen

Je nejvytíženějším brankářem extraligy, z kladenské branky téměř neuhne. Ale až dneska pobral první nulu, když vymazal Olomouc 2:0. „Byl to fantastický výkon od všech,“ chválil kanadský gólman Landon Bow spoluhráče. Po zápase si užil dvě děkovačky, na tu druhou si ho fanoušci speciálně vyžádali… Promluvil i o tom, jak by ho lákalo zahrát si za Kanadu na olympijském turnaji.

Jak moc je to pro vás důležitá výhra poté, co jste předtím padnuli s posledním Zlínem?

„Přesně takový silný zápas jsme potřebovali. Abychom se z toho oklepali a hodili to za hlavu. Protože jsme věděli, že jsme lepší, než jak to vypadalo na ledě. Takže zareagovat výhrou 2:0 je parádní. Každý hrál fantasticky, asi to byl náš nejlepší zápas v sezoně. Zvládli jsme to i s novými hráči v sestavě. Pro ně to nebylo jednoduché, neměli jsme možnost se sehrát při tréninku. Ale o to je to slibnější výsledek, abychom se posunuli.“

Co jste říkal na fanoušky, kteří často vyvolávali vaše jméno?

„To je to, co miluju. Jsou skvělí od prvního dne, co jsem se tady objevil. Podporují mě. Jsem rád, že jsem i pro ně mohl předvést dobrý výkon.“

Navíc jste vychytal první nulu.

„Je to speciální. Jsem rád, že to konečně přišlo. Byl bych rád, kdybych už jich měl v tuhle dobu víc… Ale beru ji a doufám, že pár ještě přidám.“

Předtím jste se sice v brance překonával, ale stejně jste porážkám nezabránil. Jak to bylo pro vás frustrující?

„Tak to neberu. Tohle je přesně to, co jsem chtěl. Dostávat takový prostor. Hrát každý zápas a dávat do toho všechno, co je ve mně. Tady se mi to plní. Takže se cítím výborně, v minulé sezoně jsem toho moc neodehrál.“

Ovšem těch vítězství není tolik…

„Nevnímám, že by to bylo pro mě nějak frustrující. Hokej je odjakživa týmový sport. Nikdy to není jenom o jednotlivci. Jsme jedno mužstvo. A takhle budeme bojovat až do konce.“

Může tohle vítězství být zlomem k lepšímu v sezoně?

„To je přesně to, v co doufám. Někdy potřebujete moment, kterým se to může otočit. Věřím, že se z toho můžeme odrazit.“

Vnímali jste i velkou energii od fanoušků, kteří ocenili vaši bojovnost?

„Určitě ano. Byli slyšet. To je věc, která se mi tady v Evropě moc líbí. To miluju.“

I to, že můžete hrát s Jaromírem Jágrem ?

„Je to super. Podívejte se, jak dlouho už hraje, bude mu padesát. Tohle nikde v zámoří nevidíte. Tak jsem přijel, abych se podíval, jak to dělá. Je to bláznivé… (smích) Nemyslím si, že já vydržím tak dlouho, ale fajn to vidět.“

Tentokrát jste si zahrál proti Davidovi Krejčímu, další zámořské ikoně.

„To je taky skvělé. Pořád je to TOP hráč, v NHL to dokazoval. Když je na ledě, kontroluje puk, dokáže vždycky něco vymyslet. Je to superstar, je fajn se na něj dívat.“

Vzhledem k tomu, že na olympiádě v Pekingu nebudou hráči z NHL, ve spekulacích padalo i vaše jméno, že byste si mohl zachytat za Kanadu. Byl by to pro vás sen?

„To by bylo super. Neslyšel jsem nikoho, že by se o tom bavil. Uvidíme… Nikdy nevíte. Kdyby se to podařilo, bylo by to báječný. Ale uvidíme, jestli se někdo ozve. Když ne, nedá se nic dělat. Určitě by to ale byl splněný sen.“

