Musil o výhře i „přivítání“ v Liberci: Nadávky jsem slyšel. Patří to k zápasu

Vyrovnaná bitva, ale na konci přišel zvrat. Je to už tradice?

„Čím více se blížíme play off, tím je každý zápas těžší. Myslím, že s Libercem, ať už je to na začátku, v polovině, nebo na konci sezony, je to vždycky bitva. Nečekali jsme nic jiného, proto jsme rádi, že bereme dva body.“

Všechny bitvy s Libercem se lámaly na konci třetích třetin. Pomohlo to i vaší víře, že by to mohlo vyjít i nyní, vzhledem k tomu, že jste prohrávali?

„Věříme každý zápas. Máme natolik kvalitní mančaft, abychom si věřit mohli. S Libercem není žádný zápas snadný a proto je potřebovat hrát do poslední minuty.“

Hrál jste proti bývalému týmu, jejich příznivci, kteří vás před pár měsíci velebili, na vás ve druhé části sprostě pokřikovali. Vnímal jste to?

„Slyšel jsem to. Ale to k tomu prostě patří. Já už jsem to řekl mnohokrát. Měl jsem tu krásné roky a rád na to vzpomínám. Ale tyhle momenty k hokeji prostě patří.“

Vše započala potyčka, kdy jste postrčil soupeře do brankoviště Petra Kváči, který se po vás ohnal. Vyříkáte si to s bývalými parťáky hned na ledě, nebo až po skončení zápasu?

„Když je zápas, tak na 2,5 hodiny se člověk přepne do takového toho „friends off.“ To ale není nic osobního, je to součástí zápasu a každý tomu chce dát 100 %.“

Bavili jsme se po prvním zápase, které jste tu s Dynamem odehrál, kdy jste říkal, že je to jiný zápas. Cítíte i nyní svrbění, že jdete proti kamarádům?

„Jasně, určitě. Já tu mám všechny kluky moc rád, stejně tak vedení klubu, které mi dalo neskutečnou příležitost se zlepšovat. Jak v hokeji, tak i jako člověk. Já tu na své působení vzpomínám opravdu rád. Pokaždé když proti sobě hrajeme, je to speciální. Rád se sem vracím.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:54. J. Vlach, 26:12. J. Šír, 43:26. Rychlovský Hosté: 12:50. Camara, 34:32. A. Musil, 59:28. J. Mikuš, 60:38. Camara Sestavy Domácí: Kváča (46.–48. J. Pavelka) – M. Rosandić, Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Kolmann, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, J. Kolář (A), T. Jelínek – Říčka, Poulíček (C), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, Anděl, O. Rohlík – Matýs, O. Roman, T. Urban. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Ganger, Rampír. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1 000 diváků

