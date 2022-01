Osm absencí proti pěti, sázkovky bláznily s kurzy. A Hradec už je první

Ne snad, že by na hradecké lavičce po zápase zavládla euforie. Ale spokojenost? Ano, to asi sedí. I na dálku bylo vidět, že se hlavní kouč Tomáš Martinec směje, když si plácne po výhře s kolegy. Vždycky ale působí dojmem, že do pěti minut po zápase začíná přemýšlet, co je špatně, kde jsou chyby a díry v systému. Jistě, svoji klasiku dodržel.

Když na něj po výhře 5:2 přiletěla otázka, co vlastně znamená první místo v extralize, asi tři sekundy přemýšlel. „Vůbec nic,“ lehounce se pousmál. Nepřekvapil. „Ceníme si toho, jsme moc rádi, že se nám podařilo sezonu výborně rozjet. Ale sami moc dobře víme, že nás čeká pořád hodně práce, nejdůležitější je teprve před námi,“ dodal.

Dá se to pochopit. Vlastně se sem dá jen doplnit věta jeho trenérského předchůdce (kolegy – záleží na úhlu hradeckého pohledu) Vladimíra Růžičky, že sezona začíná až v březnu. Když se vám daří, základní část je něco jako vybírání luxusní postele. Baví vás to, ale leháte si do ní až v play off. Tam poznáte, jestli má opravdu tak pevné nohy.

Před zápasem sázkové kanceláře chvíli bláznily s kurzy, když Mounftield zveřejnil zprávu o viróze v kabině. Na covid jsou všichni negativní, ale i s tresty dohromady chybělo osm lidí se základní sestavy (Lukeš – Jank, Kalina, Šalda – Jergl, Orsava, Perret, Cingel). Boleslav ale měla podobné počty, hrála bez pěti hráčů (Jánošík, Pýcha, Fillman – Claireaux, Kantner) a zahájila lépe, vedla rychle 2:0.

Jenže Mountfield získal v sezoně slušné sebevědomí. „My třeba nezačali špatně, jen jsme nebyli efektivní a dostali rychlý gól. Věděli jsme, že času je pořád dost, otočit to pořád můžeme,“ poznamenal bek Filip Pavlík.

Stalo se. Divoká druhá třetina se hrála skoro čtyřicet minut. Bouřlivá byla i kvůli dost diskutabilnímu metru sudích, takže na ledovou plochu létaly odpadky a dokonce jeden hradecký podsedák.

Mountfield HK - Mladá Boleslav: Hradec otáčí zápas! Přesně zamířil McCormack, 3:2

Mountfield tady ale otočil na 3:2. Vítězná trefa brala dech, když při rychlé souhře našel Filip Pavlík před brankou nekrytého Christophea Lalancetta. Centimetrová souhra dokonala obrat. „Snažil jsem se útočnou akci podpořit. Kdyby mi přišel puk lépe, asi bych střílel. Ale takhle jsem viděl ulici, že tam Chris nějak projíždí. Intuitivně jsem ho tam zkusil najít. Ono to vyšlo,“ s klidem popisoval hradecký bek klíčový okamžik.

Boleslav už odpovědět nedokázala. Od začátku listopadu opakuje svoji klasiku: nádech, tedy body, a pak šup pod vodu. „Vyhrajeme, ale jen jednou, dvakrát ne. Je to houpačka. Hrozně bychom potřebovali šňůru, sérii výher, abychom se v tabulce dostali výš. Ve středu je to strašně vyrovnané. Na konci bude důležitý každý bod,“ štve útočníka Adama Rašku.

Tak snad zase někdy příště. Tady kraloval v neděli Hradec. A poslal do Třince vzkaz, že až vyleze z karantény, musí hned vítězit, aby si vzal první místo zpátky.

