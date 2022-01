Jak se Kladno oklepalo po Zlínu. Incident při tréninku? Jako Star Wars!

Ta otázka se nabízela: Jak hokejové Kladno zareaguje na předešlou bolavou porážku se Zlínem, přímým konkurentem? A prosáklé informace o roztržce na tréninku a dusnu v kabině? Rytíři to zvládli výtečně, Olomouc po bojovném výkonu porazili 2:0 a Beranům utekli zase na šest bodů. Navíc mají o zápas méně. „Věřím, že nás to nakopne,“ přeje si za všechny útočník Nicolas Hlava, který se vyjádřil i k tomu, co prosáklo na veřejnost o konfliktu mezi hráči…

Byly to diametrálně odlišné momentky. Jako den a noc. Když se po úterní prohře se Zlínem hráči pomalu šourali do kabiny, pohled měli zabodnutý do země, radši by se neviděli. Z ochozů od naštvaných fanoušků zaznělo, aby skončil kouč David Čermák.



Tentokrát byli kladenští příznivci nadšení, hráčům tleskali. I během utkání je podporovali. Ocenili hlavně bojovnost. Společně si mohli užít děkovačku. Rytířům se podařilo oklepat a vydřít veledůležité vítězství proti Krejčímu a spol.

„Po tom Zlínu jsme se všichni chytili za hlavu. Říkali jsme si, že takhle to prostě nejde a nesmí se to opakovat,“ vykládal Hlava, který trefil chvíli před koncem uklidňující gól do prázdné brány. Když promlouval s reportéry, fanoušci ještě vyřvávali jméno kanadského brankáře Landona Bowa, který se jim přijel poklonit. Vychytal první nulu a byl hlavním hrdinou.

Pod domácím kotlem se ještě před utkáním objevil transparent: „Kdo má Kladno u pr…, ať táhne! My bojujem.“



Jasný vzkaz pro příznivce, kteří Rytíře už odepsali. Nebo snad i pro hráče? Už v pátek deník Sport informoval o nedávné roztržce přímo při tréninku, při níž útočník Marek Račuk měl zranit klíčového obránce Jakea Dotchina. Právě Račuk, jenž se podobných výstřelků dopustil i při dřívějších angažmá, mužstvo opustil.

Oficiálně to nikdo nechce komentovat, ale odchod do Prostějova souvisí právě s tímto incidentem. Podle informací Sportu to navíc nebyl jeho první prohřešek během kladenského angažmá. Celkově má pověst konfliktního hráče.



Že by se tedy pročistil vzduch? Že by tenhle otřes po konfliktu na tréninku mohl nakonec mužstvu pomoct? Navíc, když se to dostalo na veřejnost?

„Myslím si, že takové situace nás ještě naopak semknou, kdy je vidět, že to někoho sere a chce s tím něco dělat. Stojíme jeden za druhým, ať se stalo cokoliv, tak jsme jeden tým a jedna rodina a jedeme dále,“ řekl k tomu Hlava, který pochopitelně nechtěl komentovat, co přesně se na tréninku stalo.

Kladno - Olomouc: Domácí Indrák si zasekl puk a přesně vypálil na zadní tyčku, 1:0

Jako kdyby Jágr požádal o trejd...

„Vypadalo to jako ve Star Wars,“ vtipkoval člen elitní formace. „Myslím, že se to děje všude, že některý tréninky jsou vyhrocený a jsou tam emoce. V zámoří je to úplně normální, akorát bohužel z toho pak většinou vzniknou takový kachny, že se člověk nestačí divit. To je jako kdybych vám teď řekl, že jsem slyšel od jednoho pána, že Jaromír Jágr přišel za majitelem, že chce vyměnit. To je úplně to stejný,“ dodal Hlava, podle nějž by to, co se stane v šatně, v ní mělo zůstat…

„Jestli někdo vypustil nějakou fámu ven, to už je věc druhá,“ pokrčil rameny. Odmítl ale, že by konflikt při tréninku byl krvavý.



Také on si transparentu od fanoušků o tom, že Kladno bojuje, všiml. I tohle jeho partu namotivovalo. Nedělní zápas každopádně Kladnu vyšel. Ukázalo právě bojovnost, zarputilost. Naopak Olomouc nepředvedla, co umí.

„První třetina byla hrozná. Pak to bylo lepší, ale nemůžeme uspět, když nehrajeme šedesát minut,“ přiznal olomoucký centr David Krejčí, jenž opět rozdal spoustu podpisů a i po utkání se s ním několik dětí chtělo vyfotit.

Jaromír Jágr se pouze v civilu objevil na střídačce. Delší dobu ho trápí třísla, jeho klasický nešvar, hrál se sebezapřením. Navíc v minulém utkání se Zlínem inkasoval tvrdou ránu pukem do nohy, což byl další důvod, proč nebyl fit. Zápas prožíval, nahlas rozdával pokyny, několikrát prošel celou hráčskou lavici, aby se k němu sehnul a poradil mu. Po gólech zaťal pěst.

Jaký to rozdíl oproti poslední zkušenosti, kdy utkání sledoval pouze v civilu. To po pětigólové smršti v první třetině od hradeckého Mountfieldu znechuceně odešel… Tentokrát prožíval jiné emoce. Po závěrečné siréně zatleskal. Pak před kabinou rozmlouval s koučem Čermákem.



Přesně takový zápas Rytíři potřebovali. Může to pro ně být vzpruha do dalších tuhých bojů o záchranu.

„Ani bych moc nechtěl hodnotit hru, ale chtěl bych kluky pochválit za to, jak se po nepovedeném zápase se Zlínem semkli a jak zápas parádně ubojovali. Byla tam od nich neskutečná obětavost. Za to bych jim chtěl poděkovat,“ reagoval kladenský asistent Jiří Burger. „Jsme samozřejmě rádi, že jsme zápas zvládli za tři body a napravili Zlín. O tom zápase jsme měli daleko jiné představy, než to nakonec dopadlo. Nebylo to pak jednoduché, ale něco jsme si k tomu řekli a kluci to hodili za hlavu a parádně k tomu přistoupili,“ dodal někdejší skvělý útočník.

Utkání pomohlo nahlodané psychice celého týmu. I brankáři Bowovi. Nejvytíženější brankář soutěže sice dělá, co může, ale až v neděli přidal první vychytané čisté konto. „Tu nulu si zasloužil, protože chytá parádně a my jsme ho vždycky nějakou chybou v tom nechali vykoupat. Takže je to jeho zásluha a jsem rád, že to konečně vyšlo,“ pochválil ho Hlava.

Rytířům už se zase o něco lépe dýchá. Ovšem zůstává otázkou, jak dlouho jim to vydrží.

SESTŘIH: Kladno - Olomouc 2:0. Rytíři bez Jágra zabrali, Bow má první nulu v extralize

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:33. M. Indrák, 59:33. Hlava Hosté: Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Veber, Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Babka, Funk – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – Kristo, M. Indrák, Ondřej Bláha – O. Procházka, Filip, Martin Procházka. Hosté: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), A. Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček – V. Tomeček, David Krejčí (A), J. Káňa – Klimek, J. Knotek (A), Kusko – Bambula, Navrátil, Olesz – Michal Kunc, Nahodil, Burian. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Gerát, Hynek Stadion Rocknet Aréna, Chomutov Návštěva 1000 diváků

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE