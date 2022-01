Ani Sportka, ani oslava na Krmenčíka. Schleissův gól předčila teč od Hrušky

Položil hokejku do přesilovkové rány od modré a v 57. minutě si vítkovický útočník Jan Hruška připsal vítězný gól. Vítkovice porazily Plzeň 4:2, Hruška hned po trefě zvedl hlavu ke stropu a úlevně zapíchl oči do nebe. „Ne, nikomu jsem gól nahoru neposílal, ale jak bych to řekl?“ culil se střelec. „Pro mě je jednodušší vyhrát ve Sportce než dát gól. Tak to ze mě spadlo.“ V sezoně se trefil potřetí.

Bitva pátých Vítkovic se čtvrtou Plzní byla dlouho vyrovnaná, urputná. Po bodu by si zasloužily oba týmy, ale čtyři minuty před koncem rozhodl nešťastný faul plzeňského beka Davida Kvasničky. Na hrazení za svojí brankou narazil Petra Fridricha, hokejku nechal vysoko a byl vyloučený na čtyři minuty za krvavé zranění v obličeji. Ostravané sice do té doby hráli přesilovky mizerně, ale klíčová jim vyšla. Díky výhře se čtvrté Plzni přiblížili na tři body, bodově zazářil útočník Petr Chlán (2+1).

„Těžko říct, jestli to byl zbytečný faul, takových soubojů je spousta a někdy vám hokejka vyletí,“ komentoval Kvasničkův faul vítkovický útočník Jan Hruška. „Pro ně to byla nešťastná náhoda, pro nás výhoda. A proměněná přesilovka. Naštěstí.“

V 56. minutě za stavu 2:2 ji Ostravané měli hrát čtyři minuty. Po třiceti vteřinách se trefil Hruška. Šikovně položil hokejku do střely obránce Alexeje Solovjeva od modré. „Jasně, že to byla cílená teč,“ usmíval se Hruška.

Plzeňští byli naštvaní. V Ostravě měli minimálně na bod. „Jo, bylo to vyrovnané, bohužel jsme se pohřbili zase sami,“ krčil rameny Jan Schleiss. „Je to už asi čtvrtý takový zápas, zase tam bylo zbytečné vyloučení, měli jsme jich spoustu. Čtyři minuty do konce a hrají čtyři minuty přesilovku... Udělali, co měli, dali gól a bylo hotovo. Škoda, že se nám stávají takové věci. Zamrzí to.“

Vniveč tak přišla i Schleissova trefa na 2:2. Také uspěl v přesilovce. Na ledě bývalého klubu ale nijak divoce neslavil. „Byl jsem za gól rád, ale nemyslím, že bych slavil jako Krmenčík,“ pousmál se Schleiss. „Ruce vyletí, to udělá každý, ale žádné móresy jsem nedělal.“ Když to slyšel opodál stojící Hruška, hned svého bývalého parťáka pochválil. „Jendo, ty jseš charakter.“

V tabulce se tak Ostravané rivalovi přiblížili na tři body. „Vítkovice hrají dobře, docela organizovaně, umí měnit styly hry,“ ocenil Schleiss. „Chvíli napadají, pak si odstoupí a zavřou to, Hrají dobře, i se na ně dobře kouká. Je vidět, že mají sebevědomí, už nám dýchají na záda. Ale to mi přijde, že nám v lize dýchají i ostatní. Teď už je to válka, už se nehraje na krásu.“

S tím souhlasí i trenér vítězného týmu Miloš Holaň. „Velice cenné vítězství,“ oddechl si. „Dlouho se nám nedařily přesilovky, ale kluci zatáhli přesně v moment, kdy to bylo potřeba. Těžké, náročně, vydřené. Týmově musím všechny pochválit, zvládli to dobře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:04. Chlán, 43:07. A. Solovjov, 56:11. J. Hruška, 59:40. Chlán Hosté: 21:30. Bulíř, 46:40. Schleiss Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, L. Kovář, Gewiese, Jakub Stehlík – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dostálek, Marosz, Roberts Bukarts – M. Kalus, Flick, Illéš – Dej, Chlán, Fridrich. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kvasnička, Čerešňák (C), Graňák, Budík, V. Lang, L. Kaňák, Kremláček – P. Musil, Kodýtek (A), Schleiss (A) – Dzierkals, Bulíř, M. Lang – F. Suchý, G. Thorell, J. Dufek – M. Marcel, Malát. Rozhodčí Kika, Ondráček – Pešek, Malý Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

