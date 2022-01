Obětaví Tygři. Derner skočil do střely hlavou. Snad bude ok, přál si Šír

Řekli si dost. Čtyřikrát stačilo. A začali drásat. Bílí Tygři vykročili v Plzni za vítězstvím 4:1 ve druhé třetině, kdy Indiány nejen výrazně přestříleli, ale předčili je úplně ve všem. Ani jeden z týmů neprožíval zářné období. Oba celky šly do zápasu s extrémní motivací zvrátit osud a dostat se zpátky na příznivější vlnu. Podle očekávání to byl urputný, vypjatý boj. „Plnili jsme vše, co jsme si řekli, byla tam spousta obětavosti, hráli jsme jednoduše, tvrdě a přineslo to úspěch,“ uvedl Jan Šír, který dal zlomový druhý gól hostujícího celku. Marodkou prořídlí Západočeši se trápí dál, padli počtvrté v řadě. To se jim v této sezoně ještě nestalo. Liberec i díky trefě 21letého útočníka šňůru nezdarů přestřihl.

Už ve třetí části úterního zápasu v Českých Budějovicích jste se zlepšili. Tehdy jste ještě nevyhráli, nicméně, snažili jste se na to proti Plzni navázat?

„Něco jsme si k tomu utkání řekli, koukli na video. Od nás to jinak byl úplně šílený zápas, jsem rád, že jsme ho hodili za hlavu. V Budějovicích jsme dělali hloupé chyby. Chtěli jsme hrát hlavně jednodušeji od nás z pásma, což se povedlo, víc se tlačit před branku. Dali jsme tak tři góly, nebo po cloně.“

Váš gól na 1:2 byl taky ukázkou toho, jak lačně jste šli po vítězství. Nebylo ani jasné, kdo pověsil puk pod horní tyč. Jak jste situaci vnímal?

„Kuba Rychlovský zavezl puk, Petr Kolmann mu to prostrčil. Do brány jeli čtyři hráči, odrazilo se to k nám, plácli jsme do toho a spadlo to tam. To bylo přesně, co jsme chtěli hrát.“

Jak hřeje první vítězství v novém roce?

„Plnili jsme vše, co jsme si řekli, byla tam spousta obětavosti. Hráli jsme jednoduše, tvrdě a přineslo to úspěch. Doufejme, že v neděli proti Spartě na to navážeme a uděláme nějakou šňůru.“

Nakolik ovlivnily zápas přesilovky?

„My jsme se na ně připravovali a říkali si, že když budeme hrát pět na pět, máme šanci. Moc se nám to nepovedlo, ale kluci, co chodili na oslabení, odvedli skvělou práci. Lukáš Derner dokonce skočil hlavou do střely, ale odjel po svých, snad bude v pořádku. Nicméně tohle byl klíč k úspěchu.“

Soupeř měl taky šance, ale Petr Kváča až na jednu situaci jeho výpady zvládl…

„Petr nás drží celou sezonu. I Jára (Jaroslav Pavelka), když tam je. Výsledky, co jsme měli, nebyly vůbec jejich chyba. Odvádějí super práci. Jsem rád, že jsme Petrovi tentokrát trošku víc pomohli.“

Plzeň - Liberec: Hostům vrátil vedení dorážkou pod víko Šír, 1:2

SESTŘIH: Plzeň - Liberec 1:4. Šír ukončil trápení Tygrů v novém roce

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:26. F. Přikryl Hosté: 25:34. Filippi, 36:58. J. Šír, 52:53. J. Vlach, 59:41. Gríger Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kvasnička, Čerešňák (A), Graňák, Kremláček, L. Kaňák, J. Kindl (C), V. Lang – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – Krliš, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, Adamec. Hosté: Kváča (D. Král) – M. Rosandić, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Derner, J. Šedivý, Aubrecht – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško-Rudáš. Rozhodčí Lacina, Pražák – Ganger, Klouček Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

