Historický moment: tři Poláci na ledě. Ocelářům pomohli k demolici

Po zápase si Chmielewski hbitě organizoval společné foto. Ještě před rozhovorem si k sobě vzal oba parťáky a poprosil o společnou fotografii. „Polská reprezentace,“ smál se. „Čtyřicet osm minut nás dělilo od olympiády, ale dali jsme to Slovákům...“ Chmielewski připomněl olympijskou kvalifikaci v Bratislavě. Se Slovenskem Poláci padli 1:5, v kvalifikaci skončili těsně třetí. Všichni tři polští útočníci byli u toho.

„V kvalifikaci jsme zvládli Bělorusko (1:0), což byl skvělý pocit, ale pak Slovensko ukázalo kvalitu,“ zavzpomínal Chmielewski. „Teď se smějeme, že to bylo blízko, protože do desáté minuty jsme se drželi 0:0... Bohužel, asi na to ještě nemáme.“

I pro Oceláře to byl významný moment. Kvůli koronavirovém pandemii Ocelářům chybí devět borců (Vrána, Růžička, Musil, Marcinko, Marinčin, Dravecký, O. Kovařčík, Hrňa, Kacetl). Někteří byli pozitivně testovaní, další se ještě po nemoci úplně necítí. Trenér Václav Varaďa tak povolal hned sedm borců z parnerského Frýdku-Místku. Ukázal i na dva polské útočníky – Lyszczarczyka a Komorskiho.

„Nemohli dospat,“ usmíval se Chmielewski. „Už od čtvrtka jsme byli v kontaktu, těšili jsme se. Pro Poláka je česká extraliga hokejově něco vynikajícího! Jsem rád, že šanci dostali a doufám, že to nebylo naposledy. Škoda, že jsou restrikce, pár autobusů fanoušků z Polska by jistě přijelo.“

Třinec - Zlín: Chmielewski dostal pěkný pas k tyčce a neměl problém skórovat, 1:0

Zatímco Chmielewski hrál v první formaci, Lyszczarczyk a Komorski byli ve čtvrtém útoku. „To je na trenérovi, jak bylo vidět, sestavu poskládal výborně, vyhráli jsme 6:2,“ respektoval nejzkušenější z nich. „Musí mi stačit, že jsem s nimi hrál v reprezentaci. Jsme moc rádi, že jsme se sešli i v kádru mistra republiky. Je to skvělý pocit!“

Na parťáky se také těšil. „Držím jim palce, aby se jim nadále dařilo. Frýdek na tom sice v tabulce není moc dobře, ale individuálně ti kluci hrají dobře. Dívám se na ně a jsem nadšený, že přišli do Třince a pomohli nám. Na takovou šanci čekali půl sezony a já jsem za ně rád. Že to vyšlo a že jsme spolu v týmu mohli vyhrát.“

Sám nebyl daleko od hattricku. V desáté minutě měl Chmielewski na kontě dvě branky. To se mu za 248 zápasů v elitní soutěži povedlo už čtyřikrát, ale hattrick zatím nemá žádný. Šance na něj proti Zlínu rozhodně měl. „Bylo by to pěkné, ale hlavní je, že se vyhrálo. Zvlášť mě to těší po mých těžkých zraněních. Doufám, že rok 2022 pro mě osobně bude úspěšnější a bude držet zdravíčko. Důležité je, že máme tři body v tabulce a fičíme dál.“

SESTŘIH: Třinec - Zlín 6:2. Polská letka řídila výhru oslabených Ocelářů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:18. Chmielewski, 09:55. Chmielewski, 13:24. Daňo, 42:40. Kurovský, 45:28. Jaroměřský, 57:53. A. Nestrašil Hosté: 08:49. Kubiš, 35:38. Kubiš Sestavy Domácí: Marek Mazanec (L. Daneček) – Kundrátek (A), Jaroměřský, M. Adámek, M. Doudera (C), Teper, D. Krenželok, J. Michálek – Chmielewski, A. Nestrašil (A), Daňo – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák – Svačina, M. Kovařčík, Kurovský – Šlahař, Komorski, Lyszczarczyk. Hosté: Kašík (Huf) – Mamčics, T. Hanousek, Suhrada, Ferenc, Žižka, R. Černý, Dluhoš – O. Flynn, R. Veselý, Mallet – Kubiš (C), Hejcman, Michasjonok – J. Doktor, Honejsek, Vopelka – Karafiát, P. Sedláček (A), Fryšara. Rozhodčí Kubičík, Šindel – Brejcha, Votrubec Stadion WERK ARENA, Třinec

