SESTŘIHY: Liberec porazil Spartu, bod vydřeli Rytíři. Vítkovice - Litvínov 1:6

Beran zařídil bod, slaví ale Plzeň

Hokejisté Plzně vyhráli ve 42. kole extraligy v Chomutově nad domácím Kladnem 4:3 v prodloužení a zabrali po sérii čtyř porážek. V čase 60:11 rozhodl obránce Peter Čerešňák. Čtrnáctí Rytíři prohráli pátý z posledních šesti duelů, přesto se poslednímu Zlínu vzdálili na rozdíl osmi bodů.

Kladno se v úvodu ubránilo při Pytlíkově trestu, který zkrátil o 38 sekund Dzierkalsův faul a v čase 3:04 při hře čtyř proti čtyřem se Rytíři ujali vedení. Melka překonal v úniku Svobodu blafákem do bekhendu a ozdobil gólem svůj 200. zápas v extralize.

Domácí byli sice aktivnější, ale v 11. minutě ztratili ve středním pásmu puk a Bulíř střelou z levého kruhu vyrovnal. Otočit stav mohl v 18. minutě při Kristově trestu Blomstrand, který trefil tyč. Při Beranově vyloučení se Kladno také ubránilo.

SESTŘIH: Kladno - Plzeň 3:4p. Indiáni vyhráli poprvé v novém roce, v prodloužení rozhodl Čerešňák

Ve 23. minutě mohl vrátit Rytířům vedení explzeňský Indrák, ale v úniku po blafáku do bekhendu minul branku. Potom se Plzeň neprosadila ani při Zikmundově vyloučení, ale ve 29. minutě se dočkala vedení. Dotchin ztratil puk v souboji s Mertlem a Dzierkals se z pozice mezi kruhy trefil o levou tyč. Zvýšit mohl Suchý, který se ocitl před Bowem, ale kladenský gólman zasáhl.

Kladno se tlačilo za vyrovnáním. Po Jágrově přihrávce se dostal do další šance Indrák, jehož ale fauloval Mertl. Oslabení Indiáni zvládli. Ve 37. minutě už smazal ztrátu Zikmund, který vybruslil z pravého rohu a střelou do protější tyči překonal Svobodu. Otočit stav mohl v závěru druhé části z dorážky Plekanec, ale neuspěl. Vzápětí se dostal před Bowa Mertl a forhendovým blafákem o pravou tyč opět poslal Plzeň do vedení.

Rytířův v úvodu třetí třetiny nepomohly k vyrovnání ani dvě přesilovky po faulech Čerešňáka a Přikryla. Urputnému boji chyběly šance. Až v čase 56:15 našel Dotchin před brankou Berana, který poslal zápas do prodloužení. V něm ale už o 11 vteřinách prostřelil Bowa mezi betony Čerešňák.

Hlasy trenérů:

David Čermák (Kladno): „Za stavu 1:0 jsme měli dost šancí odskočit na 2:0. Udělali jsme pak hloupou chybu a bylo to 1:1. Hned nato jsme měli dvě zbytečná vyloučení a tam si myslím, že jsme trošku ztratili rytmus. Od druhé třetiny to byl vyrovnaný zápas a šance na obou dvou stranách. Plzeň využila o jednu víc, proto vyhrála. Herně teď ty zápasy byly lepší a jde to nahoru, bohužel to nedokážeme dotáhnout do vítězného konce. Myslím zápasy v Třinci, Pardubicích a teď, ale my jsme samozřejmě rádi za každý bod.“

Miloš Říha (Plzeň): „Byl to pro nás psychicky těžký zápas, protože jsme poslední dobou dost zápasů prohráli. Přijeli jsme bojovat a chtěli jsme samozřejmě vyhrát. Přestože úvod nebyl z naší strany špatný a měli jsme pohyb, který chtěli, tak jsme si udělali problémy tím, že hned z první velké chyby byl samostatný nájezd a domácí vedli 1:0. Pak měl ještě soupeř šance a bylo pro nás štěstí, že jsme neinkasovali na 0:2. Pak jsme se z toho nějak vyhrabali, po dvou třetinách jsme vedli 3:2. Ve třetí jsme chtěli hrát aktivně a na kotouči, ale začali jsme dvěma vyloučeními. Zase nás to dostalo do pasivity, tím pádem domácí asi zaslouženě vyrovnali. Jsem hrozně rád, že jsme hned rozhodli v prodloužení a odvážíme vítězství. Věřím, že nám to pomůže po psychické stránce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:04. Melka, 36:49. Zikmund, 56:15. M. Beran Hosté: 10:52. Bulíř, 28:02. Dzierkals, 38:52. Mertl, 60:11. Čerešňák Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Dotchin (A), Kehar, Ticháček, K. Wood, J. Suchánek (A), Babka, Baránek – A. Kubík, Plekanec (C), Hlava – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, Kuťák, Kristo – Jágr, Filip, M. Indrák. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, J. Holý, L. Kaňák, J. Kindl (C), Kremláček – Dzierkals, Mertl, J. Dufek – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – F. Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Zíka, Šimánek Stadion ROCKNET Aréna, Chomutov Návštěva 1 000 diváků

Nájezdové drama pro Kometu

Hokejisté Brna vyhráli ve 42. kole extraligy na ledě Hradce Králové 3:2 po samostatných nájezdech a porazili tak Východočechy poprvé v sezoně. Utkání rozhodl v desáté sérii Luboš Horký. Hradec Králové tak nevyužil šanci posunout se do čela extraligy, aktuálně je druhý o skóre za Třincem. Oceláři ale odehráli o dva zápasy méně.

Kometě se ideálně vydařil vstup do utkání a již po 31 sekundách vedla. Brankář Lukáš neudržel nahození Muellera a obránce Tansey rychle otevřel skóre. Domácí, v jejichž sestavě se po sedmizápasovém disciplinárním trestu opět objevil obránce Jank, mohli vyrovnat v přesilové hře. Zaťovičovo vyloučení ale nepotrestali. V polovině první třetiny poté Oksanen trefil jen tyč.

Na začátku druhé třetiny si nejprve vytvořili tlak domácí, poté hosté. Skóre se ale změnilo až ve 30. minutě, kdy brankáře Sedláčka prostřelil od modré čáry Oksanen. O 44 sekund později již Mountfield vedl, když se střelou z otočky prosadil Ščerbak. Ruský útočník se tak prosadil ve svém prvním zápase po příchodu z Banské Bystrice.

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 2:3sn. První extraligová trefa Ščerbaka na výhru nestačila, v nájezdech rozhodl Horký

Vyrovnání měl na hokejce Meluzín, Lukeš však jeho šanci zlikvidoval. O minutu později však hradeckého gólmana překonal střelou na zadní tyč Mueller a vyrovnal.

Ve třetí třetině nastoupil v hradecké brance místo Lukeše Kiviaho. Více práce však měl jeho protějšek Sedláček, i díky přesilovým hrám domácích. V 52. minutě byl ale v oslabení blízko třetí brance Dočekal, Kiviaha však nepřekonal. Když poté v závěru třetí dvacetiminutovky nevyužili svou jedinou přesilovku hosté, zápas se prodlužoval.

Vítěze nakonec určilo až nájezdové drama. Na straně domácích se prosadili Pajer, McCormack, Oksanen, za hosty dvakrát Holík a jednou Zaťovič. V desáté sérii poté rozhodl Horký.

Hlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): „Neměli jsme dobrý vstup do utkání, hned v prvním střídání jsme dostali gól. To s námi trošičku zatřáslo, ale letos jsme nějaké zápasy už dokázali otočit, takže jsme věděli, že celý zápas je před námi. Měli jsme ještě v první třetině pár dobrých šancí. Hodně nám pomohlo, že jsme ve druhé části Kometu zatlačili a vyválčili z toho dva góly. Pak jsme bohužel inkasovali po chybě při přechodu modré čáry. Kdybychom Kometu trošku déle drželi za stavu 2:1, bylo by to pro nás lepší. Celkově si myslím, že jsme měli lepší pohyb, měli jsme více šancí, ale hlavně jsme si měli pomoct přesilovkami. Nájezdy už jsou vabank, Kometa byla šťastnější.“

Jiří Kalous (Brno): „Jsme strašně rádi za dva body, Hradec je špičkový tým soutěže. Pro nás to bylo ubojované vítězství, Hradec nás místy přehrával, ale výborný výkon podal brankář (Sedláček). Všichni naši hráči hráli obětavě, měli jsme hodně zblokovaných střel. Samozřejmě se k nám poté přiklonilo štěstí a získali jsme dva body v nájezdech.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:51. Oksanen, 30:35. Ščerbak Hosté: 00:31. Tansey, 32:24. P. Mueller, . L. Horký Sestavy Domácí: Š. Lukeš (41. Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), Jank, McCormack – Perret, Lalancette, Oksanen – Smoleňák (C), Lev (A), Orsava – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Koukal, Pajer – Ščerbak. Hosté: Jakub Sedláček (Tomek) – Tansey, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Jan Sedláček – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – L. Horký, Ostřížek, Šalé – Meluzín, Rákos, R. Pavlík – Dočekal, Malý, Šik. Rozhodčí Mrkva, Vrba – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1000 diváků

Tygři porazili a přeskočili Spartu

Hokejisté Liberce porazili ve 42. kole extraligy Spartu 4:3, přehráli Pražany poprvé v sezoně a předstihli je v tabulce. Bílí Tygři jsou aktuálně osmí, Sparta desátá. Severočeši, do jejichž sestavy poprvé od poloviny října vrátil obránce Šmíd, vedli v 7. minutě již 3:0. Hosté dokázali zápas zdramatizovat, bez řady zraněných a nemocných hráčů základního kádru ale na body nedosáhli.

První třetina v Liberci byla v znamení gólové přestřelky. Tygři začali zostra. Ve třetí minutě připravil Filippi od pravého mantinelu střeleckou pozici pro Birnera, který přesnou střelou otevřel skóre utkání.

Domácí pokračovali v tlaku a v 7. minutě využili hned první přesilovku. Střelu Vlacha brankář Machovský jen vyrazil k Najmanovi, jenž puk doklepl do sítě. O 28 sekund později to již bylo 3:0. Klapka zavezl puk do útočného pásma, obkroužil Machovského branku, gólman Sparty jeho zakončení pokryl, na dorážku Jelínka ale už zareagovat nestihl.

SESTŘIH: Liberec - Sparta 4:3. Hostům utekl začátek utkání

Sparta se ale z úderu domácích postupně vzpamatovala a ve 13. minutě Řepík snížil. O pět minut později se Pražané dostali ještě více na kontakt. Kaše našel volného obránce Poláška, který tvrdou střelou z levého kruhu překonal Kváču podruhé. V závěru třetiny hráli domácí přesilovku, byli velice blízko čtvrtému gólu, Machovského však nepřekonali.

Skóre se změnilo až ve 31. minutě, kdy Gríger zastavil rodící se protiútok Sparty, vyměnil si puk se Zacharem a přesně zakončil. Hosté odpověděli v 37. minutě, kdy se po ukázkové přečíslení dva na jednoho prosadili Chlapík a Buchtelem. V 39. minutě to mohl vrátit domácím klid Zachar, gólmana Sparty ale nepřelstil.

Co nevyšlo Zacharovi, to se málem povedlo ve 43. minutě Filippimu. Machovskému ale po jeho střele pomohla tyč. Aktivitu ale začala přebírat Sparta, domácí částečně vyklidili pole. Spartě pomohly k tlaku i dvě, v rychlém sledu za sebou jdoucí přesilovky. Sparta z nich ale vyrovnání nevytěžila. Vyrovnat hosté nedokázali ani při power play.

Hlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme rádi, že jsme pokračovali v zodpovědném a týmovém výkonu z Plzně. Podařil se nám začátek utkání, odskočili jsme na 3:0. Samozřejmě jsme věděli o síle soupeře, hlavně jeho ofenzivní síle, takže jsme věděli, že až do konce utkání nás nečeká nic jednoduchého. Ale zodpovědný týmový výkon celých šedesát minut nám přinesl vítězství. Jediné, co je smutné je, že tu nemohl být plný barák. Bylo to dobré utkání a zasloužilo by si lepší atmosféru, i když ti diváci, co tu byli, dělali opravdu, co mohli.“

Josef Jandač (Sparta): „Měli jsme špatný nástup do utkání, rychle jsme prohrávali 0:3. Pak jsme se trochu zmátořili. Za stavu 2:3 jsme měli několik šancí, kdy jsme mohli utkání vyrovnat. Bohužel jsme nedali, Prymula trefil tyčku, Řepík netrefil prázdnou bránu. Kluci bojovali, ale nehráli jsme vůbec dobře přesilovky, kde jsme si mohli pomoci. Šance na vyrovnání jsme měli, ale neproměnili jsme je a tím pádem byli o jeden gól horší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:55. Birner, 06:12. A. Najman, 06:45. P. Jelínek, 30:20. Gríger Hosté: 12:32. M. Řepík, 17:33. A. Polášek, 36:16. Buchtele Sestavy Domácí: Kváča (D. Král) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Aubrecht, J. Šedivý, Kolmann, Bukač – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško-Rudáš. Hosté: Machovský (Cichoň) – A. Polášek (A), Mikliš, T. Pavelka, Pogorišnyj, David Němeček, M. Jandus – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – Buchtele (A), Chlapík, J. Konečný – Prymula, D. Kaše, Šmerha – D. Voženílek, Vitouch, Dvořáček – T. Jandus. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Veselý, Bohuněk Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1000 diváků

Litvínov si zastřílel, absence ho nezbrdily

Hokejisté Litvínova ve 42. kole extraligy i bez řady důležitých hráčů základní sestavy zvítězili na ledě Vítkovic 6:1 a poskočili na jedenácté místo tabulky. Hattrickem se na výhře Severočechů podílel útočník Petr Straka. Verva naplno bodovala vůbec poprvé v novém kalendářním roce.

Bez brankáře Godly a útočníků Kudrny, Sukeľa, Lukeše, Zdráhala, Svobody a Gerháta měl hostující trenér Růžička před zápasem velké problémy se skládáním sestavy, přesto Severočeši v Ostravar aréně předvedli velmi kompaktní výkon a dokázali skórovat v každé třetině.

V úvodní části si domácí vytvořili několik šancí, ta největší z nich, při níž nejprve pálil Fridrich a dorážet se snažil Kovář, ale skončila ve výstroji brankáře Neužila, který za Litvínov nastoupil do zápasu poprvé. Hosté působili velice koncentrovaně a prakticky po celý zápas svého soupeře nepouštěli do trvalého tlaku, naopak sami v 17. minutě otevřeli gólový účet zápasu, když Zygmunt těsně před Stezkou šikovně tečoval nahození od obránce Demela.

I po přestávce domácím, kteří postrádali kapitána Poláka a útočníka Bukartse, chyběla energie. K vyrovnání jim v polovině zápasu nepomohla ani přesilová hra, v níž od modré pálil Stehlík pouze do tyčky Neužilovy branky. A tak se, znovu jen pár minut před přestávkou, trefili hosté. A vůbec poprvé v zápase Straka, který překonal Stezku přesnou střelou příklepem z levého kruhu.

SESTŘIH: Vítkovice - Litvínov 1:6. Překvapivou výhru Vervy řídil třígólový Straka

Ideální příležitost snížit a vrátit se zpátky do zápasu Vítkovice dostaly z kraje závěrečné třetiny, jenže Litvínov své oslabení úspěšně ubránil a krátce po návratu kapitána Hübla na led Severočeši přidali uklidňující třetí gól. Útočník Berka v rychlém přečíslení dva na jednoho ideálně našel Straku, který zakončoval do odkryté části branky. Berka si při své premiéře v nejvyšší české soutěži užil výjimečný zápas, ve kterém si připsal nakonec hned dvě asistence.

Třetí gól v zápase se ukázal jako zlomový, Vítkovice od té chvíle ztratily sílu jakkoliv utkání zdramatizovat, navíc dál přibývaly góly v síti brankáře Stezky. V 50. minutě překvapil domácí obranu okamžitě po vyhraném buly střelou od modré čáry Strejček a za další dvě minuty dokonal svůj třígólový večer Straka, který si u levé tyčky počkal na krásnou přihrávku od Hübla.

Až v 54. minutě se poprvé radovali z gólu také domácí, kteří využili přesilovou hru po faulu Straky. O možné první čisté konto brankáře Neužila v extralize připravil Hruška. Byli to ale hosté, kdo v zápase měl poslední slovo. Druhým gólem večera na začátku 57. minuty se z prostoru mezi kruhy prosadil polský útočník Zygmunt. Vítkovice inkasovaly šest branek v zápase podruhé v sezoně a po dvou výhrách v řadě propásli šanci poskočit na čtvrté místo průběžné tabulky.

Hlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Je to krutý, ale zasloužený výsledek. V první třetině jsme je přehrávali, ale nebyli jsme vůbec produktivní. Byť jsme zkoušeli všechno, míchali se sestavou, byl to takový zápas blbec. Litvínov nás z každé akce potrestal, zatímco my to všechno hrnuli před sebou bez efektu. Musíme na to zapomenout a soustředit se na další zápas.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Bylo to oproti zápasu před měsícem doma trošku obrácené. My jsme tehdy hráli dobře a prohráli. Teď nás soupeř přehrával, ale velice dobře jsme dnes bránili a výborně chytal gólman. Podařilo se nám dát góly a šli jsme si za výsledkem. Rozhodla třetí třetina. Vítkovice do toho chtěly šlápnout, ale nám se podařilo dávat góly. Přitom v koncovce se jindy trápíme. Hráčům chci poděkovat za vynikající výkon.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:53. J. Hruška Hosté: 16:53. Zygmunt, 37:13. P. Straka, 44:19. P. Straka, 49:31. Strejček, 52:44. P. Straka, 56:16. Zygmunt Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, Jakub Stehlík, Galvinš, Plášil, P. Koch, L. Kovář, Prčík – L. Krenželok (C), J. Hruška (A), Lakatoš – Lednický, Lindberg, Fridrich – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Dej, Chlán, Bernovský. Hosté: Neužil (Zajíček) – Balinskis, Irving, Hrbas, Strejček, Demel, Stříteský, D. Kolář – M. Chalupa, Estephan, M. Havelka – P. Straka (A), V. Hübl (C), Fronk – M. Slavík, J. Jícha, Jarůšek – Zygmunt, Jurčík, Berka. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Gebauer, Hlavatý Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků