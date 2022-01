Mertl o první výhře v novém roce: Urputná. Už jsme to chtěli zlomit

Na Kladno vyráželi v dost nepříjemné situaci. Se sérií čtyř porážek v řadě a unavujícím čekáním na první triumf v roce 2022 prahli plzeňští hokejisté po vítězství. Oproti předchozím utkáním (8:1, 4:1) neměli vůbec jednoduchou práci, ale dočkali se. „Trenéři nás na to upozorňovali, Kladno nás hodně mačkalo. Prohrát ještě v prodloužení, bylo by to s naší psychikou hodně špatný,“ ulevil si útočník Tomáš Mertl, který se podílel na výhře 4:3p dvěma body (1+1).

Předpokládám, že jste si hodně oddechli po vydřené první výhře v novém roce, viďte?

„Určitě ano. Od nás to nebyl žádný hezký hokej, bylo to ubojovaný, urputný a nebyla tam žádná lehkost. Sice jsme vedli, ale pořád to bylo jen o gól. Samozřejmě chceme jako tým udržet výsledek, ale to se nám nepovedlo a Kladno nás hodně mačkalo. I když je to za dva body, jsme ohromně rádi, že jsme to zvládli. Prohrát i v prodloužení by pro naší psychiku hodně špatný. Budeme se snažit od toho odrazit a příští zápas udělat za tři body.“

Cítili jste, že už je potřeba zlomit nepříznivou situaci se konečně dočkat výhry?

„Přesně tak. Nikdo nechce prohrávat několik zápasů po sobě. Chceme se vyhrávat zápas co zápas, ale bohužel ostatní týmy jsou taky dobrý a konkurenceschopný. Je to hodně vyrovnaný. Chtěli jsme to už zastavit. Šli jsme do toho s větší rvavostí, sice nám nevyšly přesilovky, ale dali jsme góly normálně ve hře. Tím, že jsme čtyři zápasy prohráli a teď vyhráli, bychom rádi rozjeli nějakou vítěznou sérii.“

Na první výhře v roce 2022 jste se podílel gólem a asistencí. Jste spokojený s předvedeným výkonem?

„Samozřejmě, koho to nepotěší? Trošku mě však mrzí, že jsme to nezvládli za tři body. Dostali jsme ještě třetí gól, u kterého jsem byl, to mě hodně štve. Těší nás aspoň výhra v prodloužení, ze které máme dva body.“

Předchozí dva zápasy s Kladnem jste s přehledem vyhráli 8:1 a 4:1. Měli jste v hlavách, že po čtyřech prohrách v řadě třetí duel asi nebude úplně jednoduchý?

„Trenéři nás na to upozorňovali. Říkali, že to určitě nebude jako první zápas, který jsme tady vyhráli 8:1. Kladno se zvedá, hraje nyní dobře, bylo to znát i na ledě. Bylo na nás hodně připravený. Pro Kladno jenom dobře.“

V úterý vás mělo původně čekat utkání se Zlínem, který však byl umístěn do karantény. Bude to pro tým hodně nepříjemné?

„Určitě je to nepříjemný. Každý radši hraje třeba i ob dva dny, aspoň je hráč v nějakém rytmu. Bohužel taková je doba. Musíme počítat s tím, že se to u nějakého týmu objeví. Tak to je, my se budeme zkrátka připravovat na další zápas a budeme mít aspoň více času zregenerovat.“

SESTŘIH: Kladno - Plzeň 3:4p. Indiáni vyhráli poprvé v novém roce, v prodloužení rozhodl Čerešňák

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:04. Melka, 36:49. Zikmund, 56:15. M. Beran Hosté: 10:52. Bulíř, 28:02. Dzierkals, 38:52. Mertl, 60:11. Čerešňák Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Dotchin (A), Kehar, Ticháček, K. Wood, J. Suchánek (A), Babka, Baránek – A. Kubík, Plekanec (C), Hlava – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, Kuťák, Kristo – Jágr, Filip, M. Indrák. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, J. Holý, L. Kaňák, J. Kindl (C), Kremláček – Dzierkals, Mertl, J. Dufek – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – F. Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Zíka, Šimánek Stadion ROCKNET Aréna, Chomutov Návštěva 1 000 diváků

HC Škoda Plzeň

Vše o klubu ZDE