Jágrův hněv (ne)zabral: Po Dynamu jsme si něco řekli. Plzeň si oddechla

Po utkání v Pardubicích byl kladenský boss hodně nabroušený. Tak naštvaného Jaromíra Jágra jako v pátek po ztrátě s Dynamem (3:4p) jistě málokdo viděl. Leckdo by tedy čekal, že zuřivost útočníka, který za necelý měsíc oslaví 50. narozeniny, pořádně nakopne Středočechy do nedělní honby za body proti Plzni. Povedlo se to jen částečně, Kladno potřetí v řadě bodovalo, ale padlo 3:4 v prodloužení. Kýžené úlevy se naopak dočkala trápící se Škodovka po první výhře v roce 2022.

Věděli, že je čeká velice neoblíbený soupeř. Rytířům se dlouhodobě nedaří najít vítězný recept na Plzeň, která ve vzájemném střetnutí naposledy prohrála 11. října 2019. V neděli však měla parta kolem kapitána Tomáše Plekance jedinečnou příležitost se na Západočechy po dvou sezonních prohrách 1:8 a 1:4 vytáhnout a obrat je o cenné body. Do nedělní bitvy totiž v novém roce vykřesali pouhý bod s Litvínovem, jinak museli zkousnout čtyři porážky v řadě.

Kladno navíc mohlo být motivované i po posledním nevydařeném startu v Pardubicích. V průběhu i po duelu s Východočechy, ve kterém Rytíři vedli 2:0, ale nakonec prohráli vteřinu před koncem prodloužení, se pořádně rozohnil Jaromír Jágr. Hněv, jenž ze sebe klubový boss soptil, nemohl uniknout ani Rytířům. Jak moc byl brzy padesátiletý hokejista rozzlobený na spoluhráče, z ostatních členů kladenské šatny těžko vypáčíte. V neděli ovšem přiznali, že k jisté promluvě o víkendu došlo.

„Myslím si, že takové věci mají zůstat v kabině, ale přeci jen jsme ztratili zápas, takže jsme si k tomu něco řekli následující trénink, on nám k tomu něco řekl a zaměřili jsme se na chyby, který dělat nesmíme. To nás stojí body. Víme o tom a pracujeme na tom. Pardubice jsme se snažili hned hodit za hlavu. Tam se nám to prostě nepovedlo. Už na to nesmíme myslet,“ prozradil útočník Antonín Melka.

Porada ze sobotního tréninku aspoň na úvod střetu s Plzní ukázala, že Kladno podobné selhání odmítá převést. Melka gólem v samostatném úniku otevřel skóre už ve 4. minutě. Radost Rytířů však nevydržela dlouho. Středočeši sice tentokrát dokázali ubránit veškerou hru v oslabení, nicméně pořádně je srážely špatné rozehrávky, přesuny a zpracování puku. Indiáni tyto chyby ukázkově trestali, ale i na jejich straně došlo k několika kiksům, které soupeře vrátily do hry.

„Za stavu 1:0 jsme měli dost šancí odskočit na 2:0. Udělali jsme pak hloupou chybu a bylo to 1:1. Hned nato jsme měli dvě zbytečná vyloučení a tam si myslím, že jsme trošku ztratili rytmus. Od druhé třetiny to byl vyrovnaný zápas a šance na obou dvou stranách. Plzeň využila o jednu víc, proto vyhrála," hodnotil kladenský kouč David Čermák druhou porážku v prodloužení v řadě.

Západočeská parta se proti Rytířům nadřela, podle slov trenéra Miloše Říhy mladšího šlo o psychicky těžký zápas. Čekání na výhru v novém roce bylo velice obtížné, po gólu Petera Čerešňáka 11 vteřin po začátku prodloužení se tak plzeňské střídačce ohromně ulevilo. „Úleva je to velká, že jsme konečně zvítězili. Kluci to měli v hlavě a bylo to na výkonech některých jednotlivců už hodně znát,“ oddechl si plzeňský kouč.

