Extraliga na hraně: Jak natáhnout sezonu? Trenér tuší pauzu

Odložených zápasů Tipsport extraligy přibývá. Karanténa byla prodloužena Motoru, padá do ní i Sparta, Litvínov a Pardubice. „Dospěli jsme na absolutní hranu. Pokud se to během příštích dvou dnů posune k horšímu, budeme muset začít jednání, jak sezonu posunout a prodloužit,“ přiznává šéf soutěže Josef Řezníček. Od pondělka musí všichni hráči povinně podstupovat dvakrát týdně testování na covid. Odpovědnost nesou sami.

Jako zoufalá prosba to zaznělo už ve čtvrtek na reprezentační tiskové konferenci z úst manažera Jana Černého. „Apeluji na extraligu, aby začala od 17. ledna testovat hráče stejně, jako to mají za povinnost všechny firmy vůči svým zaměstnancům. Tím bychom přispěli k včasnému záchytu covidových případů. Věřím, že se to stane a extraliga na testování najede,“ říkal.

O pár dnů později se tak skutečně stalo. Od pondělka musejí hráči dvakrát týdně podstoupit antigenní test. Z nařízení státu. Nezabránila tomu ani skutečnost, že hokejisté nejsou zaměstnanci klubů, ale práci pro ně vykonávají jako osoby samostatně výdělečně činné.

„V pátek odeslalo vedení soutěže klubům informaci, že mimořádné opatření vlády týkající se testování se vztahuje i na OSVČ, v našem případě tedy především hráče a trenéry. Ti jsou povinni absolvovat test dvakrát týdně a vést o tom evidenci,“ popsal mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Zodpovídat za testování budou hráči sami. „Je to jejich odpovědnost. Pokud budou pozitivní, musí vyrozumět hygienu a podstoupit další testy,“ řekl Sportu ředitel extraligy Josef Řezníček. V případě pozitivního antigenního testu následuje automaticky pětidenní karanténa. Po návratu se musejí hráči opět otestovat. Tato nařízení by měla platit dva až tři týdny.

Pravidelné testování se doteď zdálo pro kluby jako velký strašák. Ty totiž primárně potřebují hrát. Větší frekvence testů v současné omikronem prolezlé době přinese zákonitě více pozitivních nálezů. „Kluby si doteď řešily antigenní testy samy. Nebylo to tak, že by to někde úplně zanedbávali a kašlali na to. Někde to bylo jednou týdně, jinde třeba čtyřikrát týdně. Byly velké rozdíly v tom, jak se k tomu kdo postavil. Pravidelné testování tu ale už do jisté míry bylo,“ přidal Řezníček.

Ten měl během pondělka napilno, telefon mu vyzváněl v jednom kuse. „Pořád mi někdo něco hlásí, na něco čekají. Je to hodně turbulentní,“ vydechl.

V některých klubech se během dne objevily pozitivní případy, potvrzující štempl mají dát PCR testy. Ty poslaly do karanténu třeba pražskou Spartu.

„Přijde mi, že covid teď řádí úplně všude. Podle mě se odpíská celá extraliga a přijde pauza pro všechny,“ svěřil se Sportu jeden nejmenovaný extraligový trenér.

Že je současná situace opravdu kritická, přiznává i Řezníček: „Dospěli jsme na absolutní hranu. Pokud se to během příštích dvou dnů ještě nějak posune k horšímu, budeme muset začít jednání, jak sezonu posunout a prodloužit. Budeme muset najít termíny pro dohrání základní části. Je to o klubech, o jejich preferenci. Jestli budou chtít zkrátit předkolo, čtvrtfinále nebo se soutěž posune do května. Ve hře je sedm možných variant. Bojím se, že to brzy budeme muset otevřít.“

Natáhnutí ligy až do května by bylo komplikací zejména formální. Smlouvy, hostování. To všechno platí do 30. dubna. Prvním májem papírově začíná nová sezona. I to by však šlo vyřešit. Své k tomu ale musí říct taky IIHF, podle jejíchž stanov se musí soutěže dohrát nejpozději do 6. května. Týden před startem mistrovství světa už se zápasy hrát nemohou.

V soupisce národního týmu pro olympiádu v Pekingu aktuálně figurují čtyři extraligoví hráči, další jsou na listině náhradníků. Za jejich rozšířené testování zodpovídá národní tým. „Testování reprezentantů má v režii příslušný úsek nároďáku. Jsou tam zvláštní pravidla. My jsme teď akorát řešili testy lotyšských hráčů, kteří působí v extralize. Ti by totiž museli podle stanov odletět na test do Rigy, pak zpátky do Česka na jedno extraligové kolo a pak zase do Rigy k odletu do Číny. To jsme řešili s IIHF, která nám má poslat seznam akreditovaných laboratoří,“ doplnil Řezníček.

Národní tým poletí do Pekingu ve dvou skupinách. Jedna odcestuje 27. ledna, druhá pak 2. února. PCR testy budou muset všichni absolvovat 96 a 72 hodin před odletem. Další test pak ještě těsně před odletem.