Plekanec zhasl Motor. 3+1! Takhle musíme jet i dál, burcuje kapitán

Omílá se to pořád dokola. Kde by hokejové Kladno bez něj bylo… Ale co naplat, je to prostě pravda. Útočník Tomáš Plekanec (39) vytasil ze svého pestrého herního arzenálu hattrick a výrazně pomohl v předehrávce 47. kola Tipsport extraligy sestřelit budějovický Motor. Rytíři se po výhře 5:3 nadechují, bodovali počtvrté v řadě a v neúplné tabulce odskočili poslednímu Zlínu na jedenáct bodů. Pouze ze střídačky v civilu tleskal bojovnému výkonu majitel Jaromír Jágr.

Pohotově proměněný únik střelou mezi betony. Povedená rána při přesilovce. A přesná trefa přes celé hřiště při power play. A k tomu báječná asistence. Sečteno a podtrženo: 3+1 pro Tomáše Plekance .

Kladenský muž číslo jedna řídil výhru nad budějovickým Motorem, který vedl 2:0. Ale pak si vzal slovo právě „Pleky.“ Lídr v kabině i na ledě.

„Je to hezké. Někdy to takhle vyjde, že se hattrick povede. Nejsem žádný střelec a soustředím se na spoustu jiných věcí. Ale pokud se hráči podaří takový zápas, je každý rád,“ skromně a potichu, jak bývá jeho zvykem, vykládal kladenský hrdina.

Když Plekanec pojistil kladenské vedení při hře bez brankáře, stadionem zněla chytlavá melodie: Pátá už odbila… Pro fanoušky Rytířů to byla rajská hudba. V utrápené sezoně si výhru užili. Navíc doufají, že se kladenský tým probírá a nabírá rozhodující náskok před posledním Zlínem. Jen pro připomenutí – patnáctý tým zahučí rovnou do první ligy. Proto je poslední flek takovým strašákem.

Bodová série může být odrazovým můstkem. „Takhle ale musíme jet i dál,“ burcuje Plekanec, který lituje, že i když Rytíři bodovali počtvrté za sebou, z toho dvakrát prohráli v nastavení. „Mohli jsme mít více bodů, zápasy jsme zbytečně poztráceli. Ale každopádně věřím, že teď jsme udělali nějakou šňůru a budeme v tom pokračovat.“

Už během utkání fandové skandovali jméno týmového kapitána, který zaznamenal hattrick v extralize poprvé od roku 2012, kdy si do Česka odskočil během výluky. Je to muž na jakoukoliv práci. Mistr detailů, specialista na vhazování i oslabení. Ale tentokrát ukázal, že je jeho síla i ve střelbě.

„Odehráli jsme dobré utkání. V první třetině jsme měli výpadek, dostali jsme dva rychlé góly a soupeř měl navíc samostatný nájezd, který Bow chytil. To nám pomohlo. Kdyby dal soupeř na 3:0, bylo by to pro nás hodně složité. Gólem z přesilovky na 2:1 jsme se vrátili a jak už jsem řekl, hráli jsme dobrý hokej, bruslili jsme, dostávali jsme se do šancí, takže se třemi body spokojenost,“ reagoval kladenský kouč Jiří Burger.

Kladno - České Budějovice: Plekanec adresoval brankovou přihrávku přesně na Kubíka, 1:2

Jágr hraje, když potřebuje

Kladno si posílilo do závěrečných tuhých bojů sebevědomí. Ale i vyztužilo soupisku. Získalo brankáře Jaroslava Januse, který má s elitní ligou bohaté zkušenosti ze Sparty, Litvínova a Liberce. Je to pojistka i pro případ, že by Kanaďan Landon Bow reprezentoval Kanadu na olympiádě v Pekingu.

„Landon zatím odchytal všechny zápasy a teď jdou hodně rychle za sebou, tak je dobré mít ještě někoho zkušeného pro všechny případy,“ uvedl k příchodu účastníka třech mistrovství světa David Čermák, trenér a sportovní manažer. Rytířům zatím sedí i posily z první ligy, efektním gólem se předvedl Martin Kadlec, zkušený útočník z Litoměřic.

Motor sice vedl 2:0, ale ani tenhle náskok mu nebyl nic platný. Doplatil hlavně na zbytečná vyloučení. „To nás stálo utkání. Blahopřejeme soupeři k výhře, my sklopíme uši a jdeme zase pracovat,“ vystihl to kouč Jaroslav Modrý.

Kladno uspělo i bez Jágra , který utkání sledoval ze střídačky. Pořád ho trápí zranění. „Už jsme na to zvyklí. Neprožíváme to. Je to na něm, jak se cítí. My tomu jen přizpůsobíme lajny a styl hry trošku. Hraje, když potřebuje,“ řekl Plekanec na adresu hokejové legendy.

V pátek to byl právě on, kdo majitele dokonale nahradil. Jágr mohl týmu na konci zatleskat, předtím jeho pokyny byly slyšet až na tribunu. „Dnes byl ještě v klidu, řve daleko víc,“ pousmál se Plekanec.

Kladno - České Budějovice: Plekanec se prosadil v přesilové hře a vrátil Rytířům vedení, 4:3

SESTŘIH: Kladno - České Budějovice 5:3. Skvělý Plekanec 3+1 řídil výhru nad Motorem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:27. A. Kubík, 26:21. Plekanec, 37:59. M. Kadlec, 55:23. Plekanec, 59:32. Plekanec Hosté: 05:42. Karabáček, 06:26. J. Ondráček, 44:49. Vondrka Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Kehar, Baránek, K. Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek (A), Funk – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Kadlec, Filip, Martin Procházka – Kristo, M. Indrák, M. Beran. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Bindulis, Percy, Šenkeřík, Piskáček (A), Bučko – Vondrka, Pech (A), Z. Doležal – Abdul, J. Novotný, Gulaš (C) – J. Ondráček, Koláček, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Rozhodčí Šindel, Kika – Lederer, Gerát Stadion ROCKNET Aréna, Chomutov Návštěva 1000 diváků

