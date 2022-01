Šidlík nehrál za Zlín. Zkušený bek po trejdu zvažuje konec kariéry!

Poslední tým hokejové extraligy získal v týdnu z Mladé Boleslavi dva hráče, v neděli v Pardubicích však mohl Zlín použit jen Francouze Valentina Claireauxe. Obránce Petr Šidlík (28), druhá část směny za Tomáše Hanouska a Oscara Flynna, v době utkání řídil auto. Daleko od nového týmu. Důvod? Podle zdrojů iSport.cz se vážně přiklání k tomu, že s okamžitou platností ukončí kariéru! „Je to pravděpodobné. Trejd do Zlína o tom nerozhodl, to byla jen taková poslední kapka,“ sdělil člověk, zainteresovaný v případu.