Zlín létá v maléru, Kladno utíká. Šidlík spíš skončí, než aby tady hrál

Další ztráta a Zlín hučí do hluboké díry. Na předposlední Kladno, tedy na baráž, ztrácí klub aktuálně 14 bodů. V Pardubicích měl nasadit tři nové hráče, nakonec dorazili jen dva. Petr Šidlík ne, po trejdu do Zlína uvažuje o konci kariéry . „Údajně je to tak, že takovou výměnu nečekal,“ pronesl asistent trenéra Luboš Rob po porážce 1:4. Jeho tým pak rychle vyklidil šatnu a zmizel. Je zle.

Dělají psí kusy, aby ze Zlína nebyl tým, který spadne přímo do 1. ligy. S kádrem se kvedlá, vymýšlejí se trejdy, hledá se něco a někdo. Osoba, chvíle, skutek, cokoliv, kdokoliv. Zkrátka Zlín pátrá po zásadním prvku, který dokáže nakopnout vítěznou šňůru a dohnat ztrátu na Kladno, která v neděli vyskočila na 14 bodů. Být aspoň předposlední, to je, oč tu běží.

„A to jsme měli Kladno nad sebou jen na tři body. Jenže místo, abychom toho využili, hned jsme dva zápasy ztratili. My na Spartě taky vyhráli a taky překvapili. Ale teď do tabulky nepřidáváme nic, je hodně nepříjemný vidět, jak nám Kladno utíká,“ pronesl asistent trenéra Luboš Rob. „Většina z nás takovou situaci zažívá poprvé a je to strašně těžké na hlavu. Ale pořád máme před sebou třetinu zápasů. Musíme věřit, že se dostaneme do baráže,“ přidal brankář Daniel Huf.

V Pardubicích se vrátil do zlínského dresu útočník Valentin Claireaux. Z Mladé Boleslavi s ním dorazila i práva na obránce Petra Šidlíka, jenže hráč ne. „Nyní to nemůžu komentovat,“ omluvil se útočník deníku Sport během zápasu, že nebude teď vysvětlovat, proč se nebije za Zlín. Mluví se o tom, že skončí s hokejem. Jeho kariéra se nevyvinula směrem, který by ho naplňoval. „Něco se děje, ale dokud to nebude oficiální, nechci nic říkat,“ sdělil Šidlík.

Rob do problému vnesl jasno: „Údajně je to tak, že takovou výměnu nečekal. Rozmýšlí se, jestli tuhle sezonu vůbec ještě bude hrát hokej.“ Chvíli se odmlčel a pak zklamaně přidal: „Nevím, jestli je to jenom o Zlínu. Ale asi kdyby šel do Sparty, bylo by to možná něco jiného.“

V Pardubicích měl jeho tým velmi slušnou pasáž ve druhé třetině, jenže Honejskovi se nepodařilo rychle zpracovat puk, když měl brankář Frodl volnou půlku brány. Když se zorientoval, už bylo zavřeno. Suhradova střela cinkla o tyč. Nakonec Zlín padl 1:4, Pardubice v relativním klidu dotáhly zápas k očekávanému výsledku. „Máme nůž na krku, Kladno v úterý nehraje, my musíme udělat body,“ dodal Rob.

Zlín je navíc mínus jeden hráč, do Boleslavi odešli Flynn s Hanouskem, dorazil jen Claireaux, Šidlík to nemá v plánu. Klub loví taky v cizině. Proto při nedělním utkání v Pardubicích hrálo v prvních dvou útocích pět zahraničních hráčů. Nezabralo to. Nepomohla nejnovější posila Pavel Makarenko, který odehrál 233 zápasů v KHL, nepomohl ani „Gretzky“ Vladimir Michanosjok, borec, který na zádech nosí číslo 99.

Celkově při všech přesunech mizí i zlínská identita. Už nevidíte hráče, od kterého jste moc nečekali, a on se vytáhl v sezoně do reprezentace, nebo kolem něj začaly kroužit mocnější kluby. Už ne. Jako kdyby zdroje vyschly. „My, kluci ze Zlína, jsme tady od toho, abychom náš hokej uhájili nahoře. Jedině vítáme každého hráče, který nám s tím jde pomoci. To nás musí těšit, že někdo nám s tím pořád chce pomoci,“ odhodlaně vypálil gólman Huf.

V bráně nastoupil místo Libora Kašíka, který do Pardubic nepřijel. Za Zlín už v ročníku nastoupilo 41 hráčů. Postavili byste z nich dvě mužstva. Hledá se parta, která zkusí zázrak a dožene Kladno. Zlín aspoň vyhrál soutěž, jak nejrychleji vyklidit šatnu a sednout do autobusu. Pár minut po utkání nebyla v kabině ani noha.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:07. Camara, 31:45. Camara, 36:00. Poulíček, 44:52. Poulíček Hosté: 50:08. Honejsek Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, Nedbal – Hecl, Poulíček (C), Blümel – R. Kousal (A), A. Musil, Camara – Matýs, O. Roman, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Huf (Kořének) – Mamčics, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Žižka, Ferenc, Hamrlík – Honejsek, Claireaux, Mallet – Zabusovs, Makarenko, Michasjonok – Kubiš (C), Hejcman, Vopelka – Okál, P. Sedláček (A), Fryšara. Rozhodčí Kika, Lacina – Gerát, Komárek Stadion Enteria arena, Pardubice

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 40 25 4 4 7 132:84 87 2. Mountfield 41 22 6 4 9 131:92 82 3. Pardubice 40 19 9 4 8 134:101 79 4. Plzeň 41 17 4 6 14 129:119 65 5. Vítkovice 39 17 4 4 14 97:101 63 6. Liberec 40 17 2 7 14 101:108 62 7. Č. Budějovice 39 18 2 3 16 116:108 61 8. Brno 40 13 8 4 15 113:116 59 9. M. Boleslav 39 16 3 3 17 91:106 57 10. Sparta 39 13 6 5 15 139:121 56 11. Olomouc 39 12 7 2 18 93:108 52 12. Litvínov 38 14 2 5 17 104:113 51 13. K. Vary 38 14 2 4 18 114:114 50 14. Kladno 40 8 4 7 21 102:145 39 15. Zlín 39 5 3 4 27 71:131 25 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

