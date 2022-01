Dárek Pouzarovi k 70: junior v akci! Syn legendy přemýšlí o armádě

V den svých sedmdesátin se Jaroslav Pouzar dočkal příjemných prezentů. Legenda československého hokeje nejprve vstřebávala rachot ovací vestoje před duelem Motoru s Mountfieldem, to hlavní přišlo vzápětí. Do bitvy 45. kola naskočil 19letý syn trojnásobného šampiona Stanley Cupu. Nakonec slavil výhru 3:2 po nájezdech. „Splněný sen. Ale mám další,“ povídal pak u kabin Pouzar junior.

Bylo to jen na chvíli, ale čárka tam je. Navíc v tak slavný den. Pouzar mladší si opatřil extraligovou premiéru mezi chlapy, jakožto stálý člen juniorského celku Motoru naskočil do útoku „2002“, kde měl vedle sebe stejně mladé kumpány Matouše Masopusta a z Litoměřic čerstvě získaného Josefa Koláčka. „V juniorce nám to s Matoušem jde, i trenéři to říkali, chytil jsem zrovna gólovou slinu, tak nás povolali,“ usmíval se.

Pravda, mladého Pouzara čeká pořádný kus cesty, aby se slavnému otci přiblížil, v souboji s Hradcem dostal necelé dvě minuty prostoru a jen v první třetině. Takový rychle rozbalený a zase rychle zabalený dárek. „Byl to pěkný dar, ale ten kluk si ho vybojoval,“ upozornil kouč Jaroslav Modrý. „V posledních zápasech juniorky byl produktivní,“ připomněl Pouzarovy čtyři góly ve třech utkáních. „Dělá dobře malé věci, blokuje střely, hraje oslabení, zasloužil si šanci. Jsme rádi, že ho máme v organizaci.“

Pouzar starší sledoval potomka ze zóny VIP, po sobotní oslavě kulatin toho se synem před duelem nestihli moc probrat. „Táta v neděli dospával, říkal akorát, že je rád, že to vyšlo na jeho narozeniny. Poradil mi jen, ať to nepodělám a hraju svoji hru. Po zápase to spolu jako vždycky zhodnotíme,“ plánoval budějovický novic.

I z těch pár drobků měl hráč s číslem 21 a bez jmenovky dobrý pocit. „Nejsem zklamaný, že jsem si nezahrál víc. Extraliga je samozřejmě jiný hokej než juniorka, je potřeba se přizpůsobit, pak to jde samo. Nervozita přišla před zápasem, ale po prvním střídání to ze mě spadlo,“ líčil.

Sám ví, že napodobit tátovu kariéru, k níž patří i dva tituly mistra světa bude zatraceně těžké. Proto má připravený plán B, spojený s armádou. „Momentálně se soustředím na hokej a na střední zemědělskou školu, čeká mě maturita. Kdyby mi ale nevyšel hokej, přemýšlel jsem o vojenské kariéře. Mám rád adrenalin, nerad sedím na místě, nemusím práci na jednom místě,“ popsal Pouzar junior, kterým směrem by jednou mohly vést jeho kroky.

Kroky hostů k autobusu měly k radostné chůzi daleko. Poražení měli oprávněný dojem, že se dalo vytřískat víc. Na hráčích Mountfieldu jste od prvních sekvencí poznali, že jsou na tom tabulkově lépe. Byli pohyblivější, víc tvořili, opticky měli navrch. Motoru nezbývalo než trpělivě bránit a věřit – když ne změně v režii hry – tak brejkům.

Jihočechům hodně pomohlo, že dokázali rychle odpovědět na první inkasovaný gól, už za 41 vteřin využil Václav Karabáček neúčinného pokrytí přítomného budějovického komanda a povedeným švihem srovnal. Brzy po první pauze pak další defenzivní minelu využila dvojice veteránů Michal Vondrka – Lukáš Pech ukázkovým dokonáním brejku.

Před nedávného lídra soutěže spadla jasná výzva: Dokážeme to obrátit? Povedlo se jen částečně. Z optického tlaku a částečně i díky diskutabilním výrokům arbitrů rezultovalo srovnání Bohumila Janka v 53. minutě, opět šlo o trefu z delší vzdálenosti. V prodloužení spálil obrovskou šanci Milan Gulaš, ale enormní chuť to domácím nevzalo, ti nakonec ovládli nájezdy – hned tři hráči (Koláček, Karabáček, Hanzl) se trefili a podruhé v sezoně Hradec šmikli.

SESTŘIH: České Budějovice - Mountfield HK 3:2sn. Motor zdolal rivala po nájezdech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:14. Karabáček, 23:31. Pech, . M. Hanzl Hosté: 12:33. McCormack, 52:01. Jank Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Šenkeřík, Piskáček (A), Štencel, Vráblík, Štich – J. Ondráček, J. Novotný, Valský – Masopust, Koláček, Pouzar – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Jank, McCormack – Smoleňák (C), Cingel, Lev (A) – Ščerbak, Lalancette, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Koukal, Pajer – Miškář. Rozhodčí Šír, Svoboda – Špůr, Axman Stadion Budvar aréna, České Budějovice