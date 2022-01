Čiliak zpátky v Kometě. Neskutečné pocity, těší se. Zábranský zase šokoval

Štípněte se, jestli je to pravda. Ano, nezdá se vám to. Marek Čiliak (31) je po dvou letech znovu brankářem Komety Brno! Dnes si s týmem poprvé zatrénuje a v pátek klidně může chytat proti Karlovým Varům. Klub překvapivým tahem reaguje na odjezd Slováka Mateje Tomka na olympiádu v Pekingu. „Je to kombinace radosti a štěstí,“ prohlásil Čiliak.

Pro Marka Čiliaka je Brno druhý domov. Když rodák ze Zvolena cestou do staronového působiště míjel ceduli s názvem města, vibrovalo to s ním. „Trochu jsem se v dobrém slova smyslu roztřepal,“ líčil s úsměvem. „Neskutečné pocity,“ hledal slova, jimiž by popsal návrat do klubu, jemuž výrazně dopomohl ke dvěma extraligovým titulům. Ve sbírce má i extraligový bronz a stříbro. Úspěchů zažil dost, uměl jim jít naproti.

Na druhou stranu, to nejlepší ze sebe vytáhl v letech 2017 a 2018. Poslední roky už neměl Čiliak extra fazonu. Výkonnostně to nebylo ono, jen při hostování ve Zlíně se začal zase blýskat. Proto překvapuje, že po něm brněnský boss Libor Zábranský znovu sáhnul. Evidentně věří, že to má pořád v sobě.

Gólman na play off, říkalo se o Čiliakovi. Po standardní základní části se dvakrát dokázal vyšponovat ke špičkovým výkonům a ve vyřazovací části se proměnil v monstrum. Dokáže to zopakovat i po třicítce? Záruky chybí, víra v klubu nikoliv. „Udělám všechno pro to, abych splatil důvěru, kterou jsem teď dostal,“ ujistil nečekaný navrátilec a nový konkurent pro Mateje Tomka, Jakuba Sedláčka a Lukáše Klimeše.

Člověka hned napadne: Na co potřebuje Brno čtvrtého gólmana? Pro všechny není v kabině místo. Respektive, zbytečně by se tam mačkali. Slovenský reprezentant Tomek nemá v plánu do Číny emigrovat. Vrátí se. Zbavit se zkušeného Sedláčka se nejeví jako rozumný nápad. Mužstvo po svém listopadovém příchodu z Olomouce pozvedl, vybojoval si pozici jedničky a opakovaně ji obhájil. Sedmadvacetiletý Klimeš, jenž střídavě nastupuje v prvoligovém Přerově, je spolehlivým náhradníkem. Pro roli dvojky či trojky ideální.

Pro Čiliaka, jenž na jihu Moravy působil už od dorostu, je to každopádně skvělá šance ještě jednou nakopnout kariéru. V takovou už možná ani nedoufal. Ve slovenské lize byl pro českého fanouška uklizený, pozapomenutý. Čísla neměl zrovna exkluzivní, celý Poprad se soužil.

„Vždycky když se hrála extraliga, hlavně se synem jsme se dívali na Kometu a fandili. Veškeré dění jsem sledoval a vím, že tabulka je neskutečně vyrovnaná. Je to pro mě návrat domů,“ svěřil se upřímně a popřál kapitánovi týmu Martinovi Zaťovičovi ke 37. narozeninám. „Musím napsat, že mu svým příchodem dávám pěkný dárek,“ zasmál se.

V Popradu nahradil dvojnásobného účastníka MS devětadvacetiletý Rus Anton Todykov, jenž skončil v Podolsku. „Naše výsledky i výkony brankářů nebyly optimální,“ sdělil ředitel klubu Ľudovít Jurinyi.

Jestli bude mazák Čiliak optimálním řešením pro Brno, to se ukáže během příštích týdnů. Přišel, aby svůj oblíbený klub vrátil tam, kde byl před čtyřmi lety, když ho opouštěl kvůli lákavé nabídce z KHL od Slovanu Bratislava.

Teď je zpátky. Kometa je jiná, on taky. Vrátí se s Čiliakem staré dobré časy?

Pohled Michala Koštuříka: Zábranský a šoky Víte, co je na Liborovi Zábranském nejlepší? Že nikdy nevíte, co udělá a proč. Respektive provede skoro pokaždé něco, co byste fakt nečekali. Comebacku Marka Čiliaka nevěřil nikdo. Nejspíš ho dlouho neměl v hlavě ani majitel Komety. Spolupráce se slovenským brankářem se zdála být po předloňském rozchodu vyčerpaná, bez cesty zpět. „Čilo“ dal ve své době klubu maximum, ale po krátkém angažmá ve Slovanu už symbióza nefungovala. Nedopadla mu ani štace v Českých Budějovicích, trápil se i tento ročník v Popradu. Místo odchodu do posledního Liptovského Mikuláše podepsal kontrakt v Brně. Pomalé odcházení se zatím nekoná, gólmanský svéráz zase stojí v první linii. Zrodil se nejpřekvapivější přestup sezony. Zábranský tradičně šokoval. A taky ukázal, že má ambice, srdce hráče. Byť se zatím nedá říct, že rovnou tasil trumf.

