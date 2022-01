Bulíř (2+1) v čele produktivity: Koukám na to. ZOH jsem už vypustil

Zažil druhý tříbodový večer po sobě, v extraligové produktivitě se dotáhl na vedoucího Petera Muellera. Michal Bulíř má fazonu jako hrom, aspoň čárku si připsal v šesti ze sedmi lednových zápasů. V neděli v Karlových Varech 1+2, v úterý přispěl dvěma trefami a nahrávkou k vítězství Plzně nad Českými Budějovicemi 4:1, první plnotučné výhře v tomto roce. „Měli jsme to hodně v hlavách. Posledně se to ještě nepovedlo, tentokrát už jo,“ liboval si.

Jak velká to byla úleva, že jste konečně zase dokázali zvítězit za tři body?

„Měli jsme to hodně i v hlavách. Trvalo to celý leden. Dva body jsme udělali jen na Kladně. Určitě jsme na to mysleli, ale pořád jsme byli čtvrtí, i díky tomu, že jsme měli víc odehraných zápasů než soupeři. Teď jsme to snad zlomili. Jak jsme měli sérii bez tří bodů, můžeme udělat novou, kdy je budeme sbírat častěji.“

Hodně vás podržel gólman Dominik Pavlát. Poděkovali jste mu za jeho zákroky?

„A kdo chytal? (směje se) Ne, vedl si na jedničku. Byl to jeho zápas, hrozně nám pomohl. Milan Gulaš měl velkou šanci po Pechově přihrávce přes brankoviště, krásným zákrokem to zastavil. Domino chytal výborně. Pro tým je vždycky lepší, když máte vzadu někoho, o koho se můžete opřít. Jsem rád, že taky dostal šanci a ukázal, co v něm je. Má toho ještě hodně před sebou.“

Ve druhé části přišel tradiční výpadek Plzně. Přestáli jste ho, nicméně, proč se to děje opakovaně?

„Tradiční je asi dobrý výraz, docela to vystihuje. Výpadky jsme měli, pak nás to třeba i stálo body. Chtěli jsme si na to dát pozor, měli k tomu porady, mítinky, ukazovali si, co děláme špatně. Bohužel to zase ve druhé třetině přišlo, ale naštěstí jsme to zvládli, gólman v bráně super. Nakonec parádní zápas.“

Co se odehrávalo před druhým a nakonec vítězným gólem z vaší hokejky, kdy byla situace dost nepřehledná?

„Byl závar v brankovišti, Hrášek (Dominik Hrachovina) ležel a myslím, že nikdo neviděl puk. Najednou se objevil u nohy a já byl asi jediný, kdo si ho všiml, ze strany jsem ho měl na očích. Pak už byla snadná práce doklepnout ho do prázdné brány.“

Plzeň - České Budějovice: Bulíř našel ve skrumáži puk a uklidil jej do branky, 2:1

Bylo důležité, že jste odrazili útok týmu, který se na vás mohl v tabulce dotáhnout?

„Na tohle jsem taky myslel. Mají o dva zápasy míň, ale pro nás je strašně důležité, že jsme dokázali trošku odskočit a nechat je tam, kde jsou. A pohlídali si čtyřku.“

V produktivitě extraligy jste se dotáhl na prvního Petera Muellera. Sledujete to?

„Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Každý hráč kouká na osobní statistiky, jestli prospívá týmu, jak se mu daří. Jsem rád, že to pomáhá, i když posledně ve Varech se to nepovedlo, teď jo. Doufám, že budu úspěšný dál a tým bude bodovat.“

Na olympiádu jste nominován nebyl, ale jména hráčů navíc, kteří budou připraveni, ještě oznámena nebyla. Myslíte na to při formě, jakou máte?

„Abych se přiznal, tak ne. Už jsem to nějak vypustil, nepočítám, že bych najednou měl jet, i když stát se může cokoli. Jsou tam i hráči jako Rony Knot, který nejel na turnaje během sezony a pak byl nominovaný. Ale osobně s tím nějak nepočítám, nikdo mě nekontaktoval, nevolal. Pro mě je důležité se soustředit na Plzeň, aby se dařilo a šli jsme do play off.“

A co případně mistrovství světa?

„Na to člověk myslí, ale je teprve leden, tedy trošku brzy. Záleží, jak se sezona zakončí, jak vyjde play off, jaké bude rozpoložení po sezoně. Byl by to krásný bonus, ale teď na reprezentaci nepomýšlím a upínám se hlavně na Plzeň.“

