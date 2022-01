Boleslav si zastřílela, kouč Zlína těžko hledal slova. Šidlík? Dřív nemyslitelné

Klasika. Ostrý nástup, ale gól ve zlínské síti. Nazdar sebevědomí, sbohem víro. Berani nejsou tak silní, aby uměli otáčet zápasy. I proto jsou stále beznadějněji poslední. Čtrnáct bodů za Kladnem. „Všechno je možné,“ rozdmýchával naději staronový útočník Valentin Claireaux.

Na trase Zlín-Mladá Boleslav je hustý hokejový provoz. Vzdálené kluby mezi sebou provedly v sezoně už dvě směny. Pokud někomu přinesly částečný efekt, tak Bruslařům. Berani naposledy získali za dva hráče (Oskara Flynna a Tomáše Hanouska) pouze Francouze Claireauxe, ten byl v úterý nejlepší z poražených. V oslabení dal z nulového úhlu gól. „Klobouk dolů před ním,“ pomyslně smekl trenér Luboš Jenáček. „Val má chuť, dobrou energii. Chtěl nám pomoct,“ ocenil.

Na rozdíl od obránce Petra Šidlíka, který se do Baťova města nedostavil. Místo toho oznámil konec kariéry. V klubu to logicky nesou nelibě. „Je to neuvěřitelné a nepochopitelné,“ ulevil si trenér. „Ukazuje je to i na dobu, která je. Před několika lety by bylo nemyslitelné, aby hráč řekl, že nejde někam, kde to není na dojezd. Všechno bylo podepsané, ujednané. Boleslav za to nemůže. Když se tu měl Šidlík ohlásit, oznámil, že nepřijede a radši skončí s hokejem,“ kroutil nechápavě hlavou.

Mladoboleslavský kouč Pavel Patera byl rovněž v šoku, když se dozvěděl zadákův verdikt. Žádné indicie, že se k tomuto kroku chystá, prý neměl. „Mě by v životě nenapadlo ukončit v osmadvaceti letech kariéru,“ reagoval olympijský vítěz z Nagana.

Zlín měl opět pasáže, kdy vypadal na ledě slušně. Jenže neumí proměnit tlak ve sladkou odměnu. „Góly musí dát Val a dvaačtyřicetiletý obránce Žižka. Ostatní útočníci je nedají. Pak je těžké hledat něco, čeho se můžeme chytit,“ povzdechl si Jenáček, jenž se snaží na psychicky i herně strádající soubor působit pozitivně. „Musíme věřit, že Kladno, které teď vyhrává, bude ztrácet a my ho nějak přitáhneme a zdramatizujeme to. Ono se o tom dobře mluví, ale musíme ty body někde a s někým získat,“ uvědomoval si však kouč.

Další rošády v kádru už se očekávat nedají. Trejdy v tomto ročníku Zlínu krutě nevychází. Avizované posily Zbořil, Hanousek a Flynn se v klubu jen vytočily, už hrají zase jinde. „Adam Zbořil byl za pár zápasů minut deset. Oskarovi Flynnovi jsme taky hledali místo. Asi mu to tady nesedlo. Slibovali jsme si od nich víc a oni od toho angažmá nejspíš taky. Když jste poslední, hledáte cestu. Je jasné, že v takové zoufalé situaci uděláte i rozhodnutí, které si zpětně vyhodnotíte, že nebylo dobré,“ přemítal nahlas.

Jenáček nemohl využít ruského útočníka Vladimira Michasjonoka, který odletěl pro pracovní vízum. Do sestavy se nevešel Lotyš Patriks Zabusovs. „Několik zápasů neplnil dané věci a dopředu z něj taky nic nevypadlo. Nepracuje, jak má. Dostal jedno utkání na to, aby si to uvědomil,“ shrnul.

