Frodl kouzlil, Dynamo slaví: Ale asi si představuji, že budeme víc dominovat

Olomouc čeká ještě do konce základní části pekelná rvačka o poslední postupové místo do play off. Kolem brousí Litvínov a Karlovy Vary, jeden z nich vypadne, vyřazovací fázi si nezahraje. Plus, mínus jsou na tom Hanáci v tabulce podobně jako před rokem touhle dobou. Ale faktor Davida Krejčího rozhodně cítíte. Pořád je to parta velkých bojovníků, ovšem v prvním útoku mají výjimečného centra, který všechny dovede děsit.

„Fakt těžký zápas. My jsme nastupovali na lajnu Davida Krejčího a první třetinu jsme se skoro nedostali z pásma, klobouk dolů, jaký je hráč a co dokáže,“ vypočítával útočník Matěj Blümel. Olomouc sice nedala ani gól, ale šancí měla dost. Dobře vypadaly akce, kdy si puk házeli Jan Bambula s Davidem Krejčím. Za stavu 1:0 pro Pardubice nejdřív dával Bambula samotnému Krejčímu před bránu, Dominik Frodl střelu zkrotil. Ve třetí třetině to bylo opačně při brejku 2:1, Bambula střílel sám a Frodl v rozštěpu kryl.

Pardubický brankář vychytal druhou nulu v sezoně a kromě zmíněných dvou tutovek sebral Olomouci ještě dobrých pět gólovek. „Popravdě jsem spíš čekal, že tam spíš padne nějaký haluzák, přijede tam 12 hráčů, někudy to tam propadne, trefí tři hráče do ramene, do zad a nějak se to tam došourá. Ale měl jsem štěstí,“ moc nevěřil, že zůstane bez gólu.

Pardubice - Olomouc: Frodl předvedl další vynikající zákrok a poté menší bitka

Nakonec odolal. Za zmínku stojí ještě rychlé švihnutí lapačkou proti tečované střele Buriana z úvodu bitvy. „Mám radost, že se něco povedlo, ale byl bych radši, kdyby ty zákroky nemusely přijít. Kolikrát vycházely jen z naší laxnosti. Možná je to i stylem, který hrajeme, hodně útočně. Defenziva nás v posledních zápasech trápí, troufnu si říct, že bychom to mohli zlepšit,“ štvalo ho, že Dynamo občas nechává ke své bráně volnou dálnici.

Moc dobře ví, že co projde s Olomoucí, by s Libercem, Kometou nebo Třincem mohlo skončit jinak. Hůř pro jeho barvy. Při zápasech o titul už nebude čas si něco vykládat. Šance je teď. Pardubice mají ambice, rády by sesadily z trůnu Třinec, nebo aspoň se o křeslo pro mistra do poslední chvíle přetahovaly.

Tým si sedl, sehrál se, má dlouhé šňůry výher, už nevypadá tak rozháraně jak na začátku sezony, kdy si na sebe noví hráči zvykali. Nyní z nich cítíte, že jsou týmem, který má blízko k tomu, aby hrál spíš divočeješí zápasy, než 2:0. Pro diváka fajn. Pro trenérovo srdce horší. S čistým kontem vzadu Dynamo porazilo Olomouc opravdu hlavně díky Frodlovi. Nula mate, Hanáci ani náhodou nebyli při útočení bez nápadů.

Pardubice - Olomouc: Frodl se vytáhl. Vychytal šanci Krejčího

„Je to tak, když se podíváte na naši soupisku, je tam hodně ofenzivních hráčů. Budeme se muset naučit vyhrávat zápasy 2:1 a podobně směrem k play off,“ upozornil Frodl. „Jsme tým, který hraje o první místo. A když hrajeme proti celkům ze spodu tabulky, které jsme měli teď, představoval bych si, že budeme asi víc dominovat. V play off to takhle nepůjde, vepředu jsme hodně silní, dovedeme dávat góly, ale směrem k vrcholu sezony potřebujeme defenzivu zlepšit,“ rozebral, na čem potřebuje jeho tým pracovat teď.

Problémem je, že Pardubicím chybí hlavní defenzivní skála Jan Kolář, který se po dvojnásobné zlomenině čelisti vrátí spíš až těsně před play off, mimo je i Michal Hrádek. Proto se dá čekat, že se do konce přestupního termínu Dynamo pokusí ještě ucpat prostor před vlastní bránou a bude teď pracovat na příchodu beka.

Olomouc po 40 zápasech:

Sezona 2020/2021 Pozice v tabulce: 12. místo

Body: 43

Skóre: 78:119

Ztráta na 4. místo: 31 bodů

Náskok na 13. místo: 7 bodů Sezona 2021/2022 Pozice v tabulce: 11. místo

Body: 52

Skóre: 93:111

Ztráta na 4. místo: 16 bodů

Náskok na 13. místo: 2 body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:24. A. Musil, 50:09. J. Mikuš, 59:39. A. Musil Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, T. Jelínek – Hecl, Poulíček, Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, O. Roman, Cienciala – T. Urban, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí, Bambula – Kusko, J. Knotek, Klimek – Olesz, Navrátil, Burian – Nahodil, Michal Kunc. Rozhodčí Šír, Veselý – Kajínek, Hlavatý Stadion Enteria arena, Pardubice