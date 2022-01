Mertlův 700. zápas: vyrovnal on, nebo Kaňák? Cítil jsem teč. Hlavně, že padl

Po dvou třetinách jste vedli 2:0. Jak zpětně litujete, že náskok nebyl větší a spíš vám zvonily tyčky, které jste trefili celkem čtyřikrát?

„Samozřejmě, že toho litujeme. Byl to dobře rozehraný zápas. Zaspali jsme nástup do třetí třetiny, těžko říct, proč. Dostali jsme rychlý gól, hned při prvním střídání. To asi trošku nahlodalo naše sebevědomí, zatáhli jsme se a Pardubice do toho koply. Šly dopředu, nic jiného jim taky nezbývalo. Měli jsme si to pohlídat, hrát odvážněji a bohužel nám to tam napadalo. Hrozně nás to mrzí. Musíme to hodit za hlavu, v neděli hrajeme v Třinci.“

Při vyrovnávacím gólu na 3:3 to vypadalo, že jste střelu ještě tečoval. Bylo to tak?

„No tak cítil jsem, že mi to trefilo hokejku. Co nadělám… Hlavně, že to platilo.“

Na videu se může situace ještě zpětně prověřit…

„Jestli to tam bude vidět. Těžko říct.“

V lednu se vám tolik nedařilo, nesráží vás taky, že v poslední době trefujete povážlivě často jen tyčky?

„Nějaké tam byly, ale tyčka k hokeji patří. Bohužel to gól není, jedna byla taky v přesilovce, chyběl kousíček. Třetí gól by nám asi pomohl.“

SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 3:4pp. Sedmou výhru v řadě zařídil Camara

Co znamená, že jste sehrál 700 zápasů?

„Znamená to, že to hodně rychle letí (usměje se). Počty utkání nijak zvlášť nesleduju, Lucka (tisková mluvčí Lucie Mužíková) mi to vždycky připomene. Vím, že jsem měl v Plzni asi před dvěma lety šestistovku. Jinak se tím moc nezabývám.“

Vybavíte si první zápas?

„Ten jo. Ještě v Budějovicích proti Liberci. Další si pamatuju asi tak od pětistovky. Důvod k oslavě to po porážce moc není, ale samozřejmě mám radost, že pořád hraju a nějaké zápasy bych chtěl ještě přidat. Rozhodně si každého vážím.“

Co tisícovka?

„Dokud mi to půjde, budu se snažit hrát, abych byl platný. Ale kam to doleze, se uvidí.“

