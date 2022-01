Srovnání rivalů: Dynamo má mezeru v defenzivě, Hradec zvedají posily

Chlouba Dynama. Kousal hraje nejlépe od chvíle, co se vrátil do klubu, Camara dovede dávat 1-2 góly na zápas. A až se ještě vrátí z marodky Říčka? Dva vyloženě dělové útoky. A kdyby ještě Blümel proměňoval svoje šance? Jde přes 25 gólů. V kostce: velký ofenzivní potenciál, ať se díváte kamkoliv.

Dřív byly přesilovky trápení, pořád se hledal nějaký jejich režisér, jakým byl Jaroslav Bednář. To je pryč. Rychlé kombinace a rány beka Pavlíka z levého kruhu? To píše. Případně se dá využít Oksanen, dobrou střelu má i Lev. Oslabení? Umí je rychlí útočníci, pořád i Koukal a Lev. Klíčový je Nedomlel.

Celkem

Pardubice: 38

Mountfield HK: 42

Oba mají reálnou šanci hrát v extralize o titul. Za Třincem se nepohybují jen proto, že by měly kliku, nebo šlo souhru okolností. Pardubice mají silné individuality, dobře je doplňují místní mladší hráči, kterým trenér Král dává docela dost prostoru. Je to hlavně ofenzivní tým, který potřebuje, aby se vrátil po zlomenině čelisti Jan Kolář. Mountfield je tým, který přesně dodržuje systém. Vyznává styl, že se snaží získávat puk už co nejdál od své branky. Dobře vybral zahraniční hráče, kteří zapadli do představ trenéra Martince. Pro play off navíc slušně nadupal gólmanský post. Hodnocení mu zvedly posily Ščerbak s Novotným. Teď se čeká, s čím přijdou Pardubice. Měly by přivést dva hráče ze zahraničí, beka a útočníka.