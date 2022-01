Hradec a Pardubice, dva nesmiřitelní. Dynamo chce ještě posily, co play off?

Jestli někdo ještě může v základní části prohnat první Třinec, tak oni. Dva rivalové, Mountfield HK a Pardubice. Východní Čechy jsou teď hokejově extrémně horké. Oběma velkým soupeřům se daří. Že si Dynamo teď vylámalo zuby na Mladé Boleslavi? Z toho nedělejte vědu, byla to první prohra v kalendářním roce.

Když téma, že Pardubice s Mountfieldem bojují o druhé místo a nahánějí Třinec, padlo v Hradci? Radek Pilař hned po výhře nad Vítkovicemi 3:0 s úsměvem broukl: „Pardubicím to taky lepí. Jak vlastně hrály?“ V tu chvíli prohrávaly 0:2. „No ale měly sérii sedmi výher v řadě. Je to super, že se oběma týmům takhle daří, o to bude aspoň vyhrocenější derby,“ těší se Pilař na další střet.

Bez vyprodaných hal to není ono. Necítíte tolik vášeň, která se někdy mění až k nenávisti, ale každopádně se energie přelévá na led. Je to výjimečný zápas, když do sebe vrazí Hradec s Pardubicemi. Vždycky. O to víc, když ho sledují natřískané haly. Aktuálně nenajdete v Česku prestižnější zápas, kdy výhra jedno město tak hřeje a druhé tolik bolí.

Konečně má jejich soupeření i náboj tím, že se oběma daří. Dynamo už není otloukánek. Změnilo se v ambiciózní klub, který chce medaili. Hradec to asi poprvé přestal do světa tak hlasitě křičet, což ale neznamená, že by ji nechtěl.

Svědčí o tom, jak se teď i chová na přestupovém trhu. Nikita Ščerbak rozhodně nepřišel jen proto, že by bylo v klubu málo cizinců. Ne, má pozvednout údernost útoku. A poslední obchod? Štěpán Lukeš vychytal nulu proti Vítkovicím, ale stejně se stěhuje do Karlových Varů, opačným směrem míří Filip Novotný.

Jednička na play off? Možná. Nebo minimálně vyrovnaný partner vedle Henriho Kiviaha. S ním by měl být Hradec ještě silnější.

Pardubice čekala bouřlivá noc po zápase a možná i další den. Taky chtějí posilovat, ale zatím nová jména nedotáhly. Mělo by se to povést v pondělí. Nejspíš, pak zaklapne závora. O víkendu to vypadalo na obránce i útočníka, oba exporty ze zahraničních lig. Klub vyvíjel aktivitu už dřív, jenže situaci mu dost komplikoval covid, kdy si každý radši nechává co nejširší kádr.

Proti Mladé Boleslavi tým vyhořel na důrazu kolem brankoviště a brankáři Gašperu Krošeljovi. „Herně to nebylo špatné. Jen nás Boleslav prakticky za všechno potrestala a gól bychom asi nedali, ani kdybychom hráli dalších 60 minut. Situace jsme bohužel přehrávali, neměli jsme kvalitu v koncovce. Bohužel, takové zápasy někdy jsou,“ poznamenal trenér Richard Král po porážce 0:4.

Jeho soubor do soupeře bušil, ale tentokrát se ofenzivní jízda Králova souboru zasekla. „Víc jsme se měli tlačit do branky, některé situace tam byly od nás přehrané. Bolka jsou bojovníci, strašně moc toho zablokovali. Kolikrát jsem to měl na střelu, ale nebylo kudy, pořád přede mnou byl hráč a vykrýval mi prostor na střelu,“ odfrkl útočník David Cienciala.

Za všechno hovoří situace ze závěru zápasu. Už to vypadalo, že Adam Musil trefí odkrytou bránu, jenže při vší horlivosti se mu do střely namontoval spoluhráč Jan Košťálek a puk vyletěl vysoko nad. Nic, nula. Porážka. A Hradec Pardubicím vzal v tabulce roha. „Jednou to přijít asi muselo, měli jsme dobrou sérii. Je potřeba teď zase zabrat, ono se to otočí zase k nám, když budeme poctivě pracovat,“ poznamenal Cienciala ke konci šňůry sedmi výher v řadě.

Za necelé tři týdny se Pardubice s Hradcem potkají v základní části naposledy. Prohrávají málo, dovedou se ze ztrát oklepat, nahradit je větším počtem výher. Možná to bude přímý souboj o druhé místo. A taky třeba pozvánka k vysněné sérii, která by mohla rozdivočit celou extraligu.

Mountfield HK - Pardubice: Rychlá odpověď Dynama. Střelec Kousal si vylil emoce směrem k hradecké střídačce, 1:1

Pokud covidový blázinec povolí a v play off se vrátí na tribuny lidi? Jim se bude dál dařit a projdou do semifinále? Může se rýsovat semifinálová bitva nesmiřitelných.

Je pak zajímavé, jak rivalitu hráči vnímají. Kdo si kluby neprošel od mládeže, bere to většinou jako dobrý zápas. Speciální, jistě. Ale ne osobní. „Je to hezký, že jsme takhle vedle sebe, ale je to pikantní spíš pro fanoušky. My se snažíme vyhrát každý zápas, to je pro nás zásadní věc,“ poznamenal hradecký Jakub Orsava, který dřív taky nastupoval za Pardubice.

Ale když stejnou věc nadhodíte Radku Pilařovi? „Trochu se to s námi táhne od mládeže, to víte, že se zajímám po utkání, jak Pardubice hrály. Neměl jsem to ale nikdy tak, že bych jim třeba přál, aby spadly, když se jim nedařilo, to vůbec,“ rozpovídal se. „Derby by chybělo. O to větší náboj tyhle zápasy mají, když jsme oba nahoře,“ dodal.

Když posloucháte fanoušky, tak se dělí na dvě hlavní skupiny. Jedna si sérii v play off šíleně přeje, protože si věří, že tohle je rok, kdy se povede rivala v bitvě na čtyři výhry položit na lopatky. Druhá tuhle hokejovou válku nechce. Bojí se, že by to byly až moc velké nervy. Zatím to k válce o východní Čechy míří. Pokud tedy někdo nedovede ničit ofenzivní pardubický tým tak dobře, jak to předvedla v neděli Boleslav, nebo pokud někdo nepřijde na způsob, jak zavřít hradecký celoplošný hokej do krabice.

Hradec vs. Pardubice v extralize

39 zápasů 23 výher Hradce 15 výher Pardubic 1 remíza skóre 126:96

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE