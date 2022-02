Ruská posila Sparty z lázní: dříč pro play off, Italové ho nechtěli pustit

Byl vysmátý a uvolněný. Na první rozhovor s novináři po příchodu do kabiny Sparty přišel Genadij Stoljarov v dobrém rozmaru. Jak by ne, premiéra se povedla, celek z hlavního města porazil v úterním parádním klání Pardubice 5:4 gólem Michala Řepíka 22 sekund před koncem.

„Bylo to pro mě dost těžké, dlouho jsem na podobné úrovni nehrál. Je to asi osm měsíců, co jsem naposledy skočil do zápasu KHL. Snažil jsem se jen dělat jednoduché věci, nic velkého. Mám radost, že se vyhrálo. Přineslo to pozitivní emoce,“ zazubil se pětatřicetiletý Rus.

Vysokého centra lze popsat i jinak. Třeba jako zkušenost na bruslích. Pokud byste zapíchli prst na glóbusu do jakékoliv části Ruska, měli byste poměrně slušnou šanci, že tam Stoljarov někdy hrál hokej.

Prošel jedenácti kluby, namátkou třeba Dynamem Moskva, Podolskem, Rigou, Nižnim Novgorodem, nebo Nižněkamskem. V posledních dvou destinacích si vyzkoušel roli kapitána. „I proto si myslím, že nebude dlouho trvat, než si na extraligu zvyknu. Umím tvrdě pracovat, navíc mám z elitní soutěže bohaté zkušenosti, 15 let jsem v Rusku odehrál,“ přikývl.

11 Tolik klubů vystřídal Genadij Stoljarov v KHL.

Nicméně do kabiny z nejlepší ligy světa nedorazil. „Ano, po minulé sezoně jsem se rozhodl odejít z KHL a následně dostal několik nabídek ze Švédska, nebo Slovenska. Ale zvolil jsem italské Merano, protože tam žije má maminka už přes dvacet let. Já sám tam dokonce vlastním dům. Chtěl jsem jí být více nablízku, trávit více času s rodinou. Když se pak ale ozvala Sparta, nebylo co řešit. Musím říct, že to pro mě osobně bylo velké, jsem opravdu hrozně nadšený, že tu můžu být,“ rozvinul zákulisí příchodu vysoký centr.

Přestože to na první pohled nemusí být patrné, Stoljarov je nesmírně zajímavým hráčem. Takhle, běžnými statistikami vás neuhrane. Jeho kariérním maximem je 21 bodů z Astany před 14 lety. Ale kvůli tomu, aby sázel hattricky, tu Stoljarov není. Sparta od něj chce jiné věci. Vyhrané buly, zodpovědné vedení jakéhokoliv útoku a práci při oslabení. „O tom jsme i mluvili s Josefem Jandačem,“ potvrdila posila.

Genadij Stoljarov v KHL: 511 zápasů - 163 bodů (65+98)

Ale hlavně se po něm bude chtít, aby týmu nabídl svůj přirozený charakter lídra, vůdce. Hlavně v play off, až se tým dostane do nepříjemných situací, kdy bude třeba čelit hrozícímu vyřazení v těžké sérii. „Když jsem se podíval na soupisku, máme nesmírně kvalitní celek. Před play off se sehrajeme, věřím, že klukům pomůžu,“ doplnil.

I proto ho vedení v čele s Petrem Tonem chtělo v pražské metropoli co nejdříve. Zájem projevilo už před několika měsíci, tehdy to ale nevyšlo. Teď už ano. „Víte, pro mě je tahle příležitost vážně velkou věcí. Tuším, že kariéra už nebude dlouhá, nevím, kolik mi zbývá let. I proto si to snažím užít a jsem vděčný za možnost hrát v Praze,“ popsal rodák z Moskvy své pocity.

Na přizpůsobení se lize a týmu má přesně 18 zápasů. Pak odstartuje vyřazovací fáze. Sparta věří, že bude po 15 letech úspěšná. I proto Stoljarov dorazil.

Ruští hráči v dresu Sparty v této sezoně: Genadij Stoljarov (ú): 1 zápas - 0 bodů Oleg Pogorišnij (o): 6 zápasů - 1 bod Maxim Žukov (b): 2 zápasy - 0 výher

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 44 27 4 5 8 144:93 94 2. Mountfield 44 24 6 4 10 143:98 88 3. Pardubice 45 20 11 4 10 151:118 86 4. Plzeň 45 20 4 7 14 139:125 75 5. Č. Budějovice 43 19 4 3 17 127:119 68 6. Vítkovice 42 17 6 4 15 106:111 67 7. Sparta 42 16 6 5 15 153:127 65 8. Brno 43 14 8 5 16 118:124 63 9. M. Boleslav 43 18 3 3 19 105:113 63 10. Liberec 42 17 2 7 16 104:116 62 11. Olomouc 43 13 7 2 21 98:121 55 12. K. Vary 40 14 3 5 18 122:122 53 13. Litvínov 43 14 2 7 20 117:137 53 14. Kladno 44 10 4 8 22 113:154 46 15. Zlín 43 6 4 5 28 84:146 31 Generali Play-off

