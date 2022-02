Forma v extralize, olympijský speciál: jamajský bob Plzeň, Litvínov a curling?

Trápící se hokejisté Litvínova by mohli zkusit momentálně populární curling... • FOTO: Koláž iSport.cz Extraliga se teď hraje ve stínu olympiády. Nahoru vyletěla Plzeň, Olomouc se dál trápí se střílením gólů a Pardubice si vybírají svoji klasickou periodu, kdy tápou. Deník Sport s nadsázkou okomentoval formu jednotlivých týmů za poslední týden. A tentokrát je to olympijský speciál, každému týmu jsme přidělili nějaký symbol nebo příběh, který se váže k bitvám pod pěti kruhy.

15. Olomouc Posun oproti minulému týdnu: -1 Co se týká střílení gólů, připomíná slavného britského skokana na lyžích Eddieho „Eaglea“ Edwardse. Dopředu víte, že to nebude moc dobré, ale fandíte, ať se u toho hlavně nepřizabije. SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 2:1. Západočeši vytěžili opět z minima maximum

14. Litvínov Posun oproti minulému týdnu: -1 Žádná sláva. Výsledky stojí celkem za houby, aréna padá na hlavu. Co vzít místo hokejek do ruky třeba košťata a zkusit curling? V Česku je to teď docela hit. Třeba by vám i někdo postavil halu. SESTŘIH: Litvínov - Třinec 2:6. Oceláři si s Vervou poradili i bez olympioniků

13. Pardubice Posun oproti minulému týdnu: -12 Zase ta jejich pravidelná perioda. Když sečtete poslední zápasy, tak jednou promazaly, jednou si zapomněly vzít běžky, jednou místo nich nasadily sjezdovky. Davidové to v Pekingu proti nim ještě docela svištělo. SESTŘIH: Vítkovice - Pardubice 4:1. Bek Solovjev řídil výhru třemi body

12. M. Boleslav Posun oproti minulému týdnu: -1 Občas si říkáte, jestli si tady nespletli sporty. Nešel by jim v Bolce lépe short track? Nebo rychlobruslení? Nemyslíme to zle, pohybově to všechno šlape. Jen ten klacek v ruce někdy překáží. SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 4:3p. Přestřelka v derby, rozhodl Birner

11. Kometa Posun oproti minulému týdnu: -5 Vždycky se ten trojitý Rittberger odpíchne a…dopadne se na zadek. Pak se zvednou, zkusí běžného Lutze a hala bouří. Výhra po třech porážkách zase ukázala, že v jednoduchosti je síla. SESTŘIH: Kometa Brno - Mladá Boleslav 2:1. Skvělý Čiliak vychytal domácím vítězství

10. Vítkovice Posun oproti minulému týdnu: 0 Klasický týden v podání skokana Mattiho Nykänena. Dno i hvězdy zároveň. Dostat čtyřku od marného Zlína, to je kolaps. Jenže pak zas dáte čtyřku Pardubicím. Tak si vyberte. Napovíme, druhá možnost je správná. SESTŘIH: Zlín - Vítkovice 4:1. Berani drží naději na záchranu, bodovali čtyřikrát v řadě

9. K. Vary Posun oproti minulému týdnu: -1 Co Raškovka, v kurzu je úplně jiná čepice. Kulich Jiří. Vary s ní ovládli sociální sítě, nikoliv však ledovou plochu. Brzy si tam totiž kulicha Jiřího budou muset vzít všichni. Třes před příčkou mimo play off přichází. SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 4:3p. Verva zabrala, bídnou sérii ukončil Hrbas

8. Kladno Posun oproti minulému týdnu: -6 Na své poslední olympiádě v Soči Jaromír Jágr vrčel, když se ho novináři ptali na narozeniny. A to mu bylo teprve 42 let. Blíží se padesátka, tak radši jen jemně našlapujte, Kladeňáci. Dejte dárek za dveře a zdrhejte. SESTŘIH: Litvínov - Kladno 2:5. Rytíři uspěli na ledě tápající Vervy

7. Liberec Posun oproti minulému týdnu: -1 Patrik Augusta zatím trefil složení tří formací a nasbíral tři kruhy. Až se vrátí Petr Kváča s Ondřejem Vitáskem, získá čtvrtý a pátý. Skládanka bude kompletní. Co z toho plyne? Tygry do play off nechcete. SESTŘIH: Kladno - Liberec 1:3. Rytíři nevyzráli na Tygry ani počtvrté v sezoně

6. Motor Posun oproti minulému týdnu: +2 Nájezdy, prodloužení, všechno zvládáme. Asi jako když se Ester Ledecká postaví na vrcholek kopce. Klidně by mohla sedět na lopatě, beztak by vyhrála. I Motoru je šumák, jakou disciplínou končí zápas. Body bere. SESTŘIH: Olomouc - České Budějovice 3:4p. Jihočechy nezlomilo ani dvoubrankové manko

5. Zlín Posun oproti minulému týdnu: +7 Poslední období slušné. Nicméně vystřelit v Hradci za 40 minut jen 1 střelu? Jak podle barona Coubertina. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Jen je otázka, jak dlouho ta účast potrvá, že... SESTŘIH: Mountfield HK - Zlín 4:0. Novotný čelil při první nule jen sedmi střelám

4. Sparta Posun oproti minulému týdnu: 0 Když si projedete soupisku, vypadá na extraligové poměry jak Kanada v Naganu. Takže až se všichni vrátí z Pekingu, už by měla začít jasná vláda nad Českem. Cokoliv jiného bude zklamání. SESTŘIH: Sparta Praha - Pardubice 5:4. Dramatický šlágr rozsekl Řepík

3. Třinec Posun oproti minulému týdnu: 0 Rozsekal bez svých olympioniků Spartu i Litvínov. Jako soupeř byste měli chuť na ně aplikovat čínská covidová pravidla z olympiády. Šup s půlkou týmu do věže a bez jídla. Pak je šance je porazit. SESTŘIH: Třinec - Sparta 4:1. Oceláři zvládli lépe druhou třetinu a berou všechny body

2. Mountfield HK Posun oproti minulému týdnu: +5 Když se díváte na Petra Koukala, je jako bývalý sjezdař Kjetil André Aamodt, který objížděl v letech 1992-2006 olympiády. Máte strach, aby se nerozpadl, ale pořád maká. A na té poslední udělal medaili taky. SESTŘIH: Mountfield HK - Kladno 3:4. Rytíři dobyli Hradec po 28 letech, Bow 67 zákroků!